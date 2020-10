Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 4 octombrie 2020. Pluto iese din retrogradare în zodia Capricorn 03.10.2020

Horoscopul zilei de 4 octombrie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 4 octombrie 2020 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 4 octombrie 2020 spune că nativii din zodia Capricorn se bucură de

Trei persoane au fost reținute la punctul de trecere de la Vama Giurgiu, fiind surprinse în timp de Poliție când supravegheau o mașină care intenționa să transporte 750 de kilograme de cannabis în Ungaria. Printre persoanele reținute se

Poliţiştii Biroului de Poliţie Transporturi Brăila, împreună cu poliţiştii rutieri, au efectuat mai multe controale în zona trecerilor la nivel cu calea ferată fără bariere pentru a preveni şi reduce numărul accidentelor rutiere soldate cu

Elijah Cummings, ales democrat din Congresul american care juca un rol crucial în ancheta ce urmăreşte destituirea preşedintelui Donald Trump, a murit , la vârsta de 68 de ani, conform

Marius Copil (92 ATP) a împlinit astăzi 29 de ani și și-a făcut un cadou deosebit. Românul s-a calificat în sferturile de finală de la Antwerp (Belgia). Copil a trecut de favoritul numărul 3, Diego Sebastian Schwarzman (15 ATP), pe care l-a

Poliţia care anchetează cazul familiei care ar fi trăit aproapre zece ani izolată de lume în subsolul unei ferme, în Olanda, a anunţat joi arestarea unei a doua persoane, un bărbat de 67 de ani, presupus a fi tatăl copiilor. Un alt bărbat, cel

Vineri, 18 octombrie 2019, Regina-Mamă Elena va fi repatriată, pentru a fi reînhumată la Curtea de Argeş, alături de fiul ei, Regele Mihai

Florin Prunea (51 de ani), managerul general al celor de la Dinamo, a comentat egalul dintre România și Norvegia, scor 1-1, din preliminariile EURO 2020. „Am suferit foarte mult, cum am suferit toți. Am avut jocul în mână, am controlat a doua

BVB avea la 30 septembrie 1.754 de acţionari, cu nouă mai puţin faţă de finalul lunii

Dacă eşti consumatoare de preparate raw vegan, această reţetă te va cuceri iremediabil. Sănătoasă şi extrem de delicioasă, cu un grad de complexitate mediu, tarta cu blat raw vegan şi pere poate deveni dulcele pe care să-l oferi celor dragi

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) a anunţat vineri că a prezentat Biroului Electoral Central (BEC) aplicaţiile informatice pentru alegerile prezidenţiale şi este în desfăşurare etapa de evaluare şi

Cele mai multe maladii au denumiri care sperie mai mult decât însăşi boala, însă în cazul Leucodistrofiei metacromatice, situaţia este deosebit de serioasă şi cere un maximum de atenţie. În primul

Pentru prima dată în România, Comic Con s-a mutat în afara Capitalei şi a ajuns la Cluj, pentru o primă ediţie, în intervalul 18-20 octombrie. Prima ediţie a Transylvania Comic Con are o mare priză la public, în special la cei

La scurt timp după startul acestui sezon, CFR Cluj, dar şi prima reprezentativă au primt o lovitură grea: George Ţucudean a fost nevoit să se retragă temporar din

Cel puţin 62 de oameni veniţi la rugăciunea de vineri şi-au pierdut viaţa într-un atentat asupra unei moschei din estul Afganistanului, relatează AFP. „Bilanţul atacului asupra moscheii a crescut la 62

Sepsi Sfântu Gheorghe și Astra Giurgiu se întâlnesc în această după-amiază, de la ora 17:45, în cel de-al doilea meci al zilei din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV Telekom Sport, Look Sport și TV Digi Sport. Vezi

Românii au lucrat aproape 50 de ani la calea ferată Deva – Brad, însă magistrala a fost folosită doar un deceniu, până în 1997. Ruinele unor construcţii uriaşe, abandonate pe traseul ei, îi impresionează pe

Autorităţile ruse au anunţat duminică arestarea a trei responsabili ai unei exploatări aurifere din Siberia, unde ruperea unui baraj s-a soldat sâmbătă cu cel puţin 15 morţi, transmite AFP. Alţi şase

Mihai Stoica (54 de ani), fostul manager general al FCSB-ului, a fost înjurat de către suporterii din Peluza Roș-Albastră, la meciul cu Chindia Târgoviște, câștigat cu scorul de 2-1, pe Stadionul „Ilie Oană”. Vezi AICI desfășurarea

Pompierii din cadrul Detaşamentului Roman execută, luni, o misiune de căutare a unui bărbat care s-ar fi înecat în râul Moldova, în localitatea Gherăeşti, a declarat, purtătorul de cuvânt al ISU

Completul de cinci judecători de la instanța supremă, care rejudecă apelul din dosarul în care Alina Bica este acuzată de favorizarea omului de afaceri Ovidiu Tender,