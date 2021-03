Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 4 martie 2021. Marte intră în zodia Gemeni 04.03.2021

04.03.2021 Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 4 martie 2021. Marte intră în zodia Gemeni Horoscopul zilei de 4 martie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru



Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 4 martie 2021. Marte intră în zodia Gemeni

Horoscopul zilei de 4 martie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 4 martie 2021 vine […] The post Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 4 martie 2021. Marte intră în zodia Gemeni appeared first on Cancan.ro.

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 4 martie 2021. Marte intră în zodia Gemeni

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Momente de coșmar pentru un copil de 10 ani din județul Vrancea. Elevul a fost abuzat sexual de un bărbat de 32 de ani. Poliția a fost alertată de un bărbat care l-a găsit pe copil în fața unei clădiri părăsite. Agresorul a fost prins la

Compania austriacă Cineplexx va închide cele patru cinematografe pe care le operează în România, respectiv Grand Entertainment din Băneasa Shopping City, Cineplexx Titan, Cineplexx Satu Mare şi Cineplexx Sibiu, începând din data de 18 martie

Mijlocașul nigerian John Obi Mikel (32 de ani), venit vara trecută de la Middlesbrough, anunțase că se opune deciziei șefilor fotbalului turc de a continua meciurile din Super Lig, iar acum i-a fost reziliat contractul de către Trabzonspor. În

În unele privinţe, mobilizarea guvernelor, a mediului de business şi a societăţii în lupta cu pandemia de coronavirus aminteşte de un război: graniţe blocate, libertatea de mişcare res­tric­ţionată, magazine şi restaurante închise,

Guvernul din Marea Britanie e dispus să ofere un ajutor financiar în valoare de 330 de miliarde de lire sterline pentru a limita pagubele produse de coronavirus mediului de afaceri. Și autoritățile de la București propun o variantă

Curtea Constituţională a României în suspendă activitatea din luna martie, în contextul pandemiei de coronavirus, anunţă instituţia, într-un comunicat de

Australia şi Canada au fost adăugate pe lista ţărilor care au peste 500 de cazuri confirmate de infecţie cu noul coronavirus, iar în acest caz românii care vin în ţară din aceste zone vor intra în izolarea la domiciliu. Potrivit unei decizii a

Sebastian Dobrincu, milionarul de 21 de ani care locuieşte în Los Angeles, şi-a deschis sufletul în cadrul unui interviu de senzaţie, realizat recent peste Ocean. El a stat de vorbă cu Andreia Galeş, o vloggeriţă care a plecat în aventura

Discuţiile de pe 4 martie dintre Prinţul Abdulaziz bin Salman, ministrul saudit al petrolului, şi omologul său rus Alexander Novak, s-au dovedit a fi preludiul unui declin seismic al preţurilor petrolului care încă se resimte la nivelul economiei

Poliţiştii de frontieră din Călăraşi, în cooperare cu poliţiştii, au depistat un cetăţean turc care intenţiona să ajungă în Spaţiul Schengen, după ce a traversat ilegal fluviul Dunărea din

Conducerea grupului media Intact a decis, în plină pandemie de coronavirus, să reducă salariile companiei cu 20% timp de o lună. Măsura se aplică tututor posturilor din trust. Pe lângă reducerea venitului lunar, o parte dintre angajați vor fi

Au apărut noi informaţii despre Favipiravir, medicamentul japonez eficient în tratarea oamenilor care au contactat noul coronavirus SARS-CoV-2. Elogiile pentru cercetătorii de la Fujifilm Toyama Chemical au crescut, după ce ministrul Științei și

Pe teritoriul României, au fost confirmate până pe 19 martie un număr de 277 de cazuri de persoane infectate cu virusul coronavirus. Dintre cele 277 de persoane confirmate pozitiv, 25 au fost declarate vindecate şi externate. La nivelul judeţului

Directorul executiv al AJOFM Suceava, Mirela Adomnicăi, a estimat că în județul Suceava ar urma să intre în șomaj circa 25.000 de angajați. Aceştia se vor adăuga celor circa 3.000 de șomeri indemnizați în prezent. Agenția a fost deja

Fotbalul e suspendat aproape fără excepţie în Europa, dar una dintre ţările de pe continent a decis să dea drumul campionatului şi chiar să permită accesul publicului în

Preşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) Florin Jianu afirmă că măsurile anunţate joi de Guvern, care vin în sprijinul companiilor şi a angajaţilor, grav afectaţi de pandemia de

Euro este din nou într-o creștere alarmantă! Moneda europeană se apropie de pragul de 4,9 lei și specialiștii susțin că va fi, în continuare, în creștere! Și lira sterlină este în creștere, iar pe de altă parte, dolarul american este în

Clubul scoțian Rangers, la care evoluează Ianis Hagi (21 de ani), a anunțat că le va permite jucătorilor străini să se întoarcă în țările de origine în această perioadă, în care campionatul este suspendat din cauza pandemiei de

Preşedintele american Donald Trump va anula întâlnirea liderilor G7 de la Camp David, programată pentru luna iunie, din cauza pandemiei de coronavirus şi va organiza, în schimb o conferinţă video, a anunţat

Cursul de schimb al monedei naţionale a rămas, vineri, în preajma maximului istoric în raport cu moneda euro, fiind cotat de către Banca Naţională la 4,8444 lei, după ce pe interbancar a trecut din nou