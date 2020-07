Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 4 iulie 2020. Vărsătorii se pot confrunta cu probleme de sănătate 03.07.2020

03.07.2020 Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 4 iulie 2020. Vărsătorii se pot confrunta cu probleme de sănătate Horoscopul zilei de 4 iulie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 4



Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 4 iulie 2020. Vărsătorii se pot confrunta cu probleme de sănătate

Horoscopul zilei de 4 iulie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 4 iulie 2020 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 4 iulie 2020 spune că astăzi nativii din zodia Vărsător se pot […] The post Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 4 iulie 2020. Vărsătorii se pot confrunta cu probleme de sănătate appeared first on Cancan.ro.

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 4 iulie 2020. Vărsătorii se pot confrunta cu probleme de sănătate

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Dietele tipice moderne includ substanțe chimice din pesticide, aditivi și conservanți. O dietă de 48 de ore cu apă plată presupune consumul de lichide numai pentru a curăța corpul și pentru a pierde rapid greutatea. Este necesară o discutație

Viitorul va juca în turul II preliminar al Europa League împotriva echipei belgiene, Antwerp. Vezi AICI tragerea la sorți Singura echipă românească intrată direct în această fază competițională a cupelor europene

Comisia parlamentară de anchetă pentru elucidarea circumstanţelor devalizării sistemului bancar din Moldova şi investigării fraudei bancare începe de luni, 24 iunie, audierile. A fost întocmită o listă de 20 de persoane, iar primii chemaţi la

SIF Transilvania (SIF3) anunţă la bursă că a depus la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), în vederea aprobării, documentul de ofertă publică de cumpărare a acţiunilor proprii reprezentând 7,5% din capitalul social, întocmit în

ANM a anunțat că vremea extremă va mai fi prezentă în România, furtunile dominând în continuare majoritatea regiunilor, în timp ce temperaturile se mențin

Un pensionar de 86 de ani a murit joi dimineaţă, în urma unui incendiu izbucnit în apartamentul său dintr-un bloc din cartierul buzoian Micro XIV. Din cauza fumului dens, două persoane au fost intoxicate, iar zeci de locatari ai blocului au fost

Centrul Miraveli Education oferă programe de afterschool pentru elevi de gimnaziu, iar cifra de afaceri bugetată în 2019 este de 150.000 de

Fostul şef al Interpol, Meng Hongwei, a pledat vinovat în cadrul unui proces din China, joi, recunoscând că a acceptat mite în valoare de 2,1 milioane de dolari, scrie France

Patru traficanţi de persoane au fost condamnaţi la închisoare pe viaţă joi de un tribunal din Ungaria pentru decesul a 71 de migranţi ale căror corpuri în descompunere au fost găsite în interiorul unui

Industria prelucrătoare, care include producţia de componente auto, a fost cel mai mare angajator al ultimilor cinci ani, cu peste 90.000 de joburi noi

ANGLIA U21 - ROMÂNIA U21 // România U21 poate profita de căderea Angliei U21 în marele derby al grupei, pe care britanicii l-au pierdut la limită cu Franța, 1-2. România U21 joacă vineri, de la 19:30, cu Anglia

Eliminarea timbrului de mediu şi importul a aproape un milion de ma­şini la mâna a doua în 2017 şi 2018 au dus gradul de motorizare de la sub 300 de maşini la mia de locuitori la 328 de maşini, potrivit datelor Asociaţiei Producătorilor şi

Doi din zece jucători au postat pierderi în 2018 după ce în anul anterior toată lumea fusese pe

Radu Mazăre a fost vizitat, vineri dimineață, de către mama la Penitenciarul Rahova, unde este încarcerat. Gabriela Victoria Mazăre a precizat că fostul primar al Constanței ar putea ca de săptămâna viitoare să muncească în închisoare,

Astăzi, 21 iunie 2019, INFP (Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pământului) a emis un cod portocaliu la ora 07:57:16 în Zona seismică Vrancea, județul Buzău, localizat manual. Coordonate: lat 45.6078; lon 26.4471.

Conform tragerii la sorţi efectuată în urmă cu câteva zile, Viitorul Constanţa ar trebui să întâlnească în turul doi preliminar al Europa League cu belgienii de la Royal

Grupul Telekom România, format din fostele companii Cosmote şi Romtelecom, ţinteşte o creştere puternică pe segmentul de telefonie mobilă şi retragerea treptată din sectorul de telefonie fixă, cu scopul de a-şi majora veniturile de pe piaţa

În comunicatul publicat de europarlamentarul PNL, Cristian Buşoi, premierul Viorica Dăncilă este acuzată de faptul că dezinformează cu bună ştiinţă instituţiile europene în ceea ce priveşte spitalele

Berbec Ai parte de un weekend emoțional, mai ales când vine vorba de viața de cuplu. Astfel, această emoție excesivă poate duce cu ușurință la conflicte. Taur Nu reușești să-ți găsești

Elena Udrea și Adrian Alexandrov mai vor un copil! Iar asta s-ar putea întâmpla cât de curând, dacă nu cumva fosta blondă de la Cotroceni ar fi chiar însărcinată. Adrian dezvăluia, recent, că el și Elena își doresc o familie mare.