Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 4 august 2018. Leii se întorc în trecut 03.08.2018

03.08.2018 Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 4 august 2018. Leii se întorc în trecut Horoscopul zilei de 4 august 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 4 august 2018 vine cu sfaturi pentru toate



Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 4 august 2018. Leii se întorc în trecut

Horoscopul zilei de 4 august 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 4 august 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 4 august 2018 spune că astăzi nativii din zodia Leu se vor întoarce în trecut pentru a […] The post Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 4 august 2018. Leii se întorc în trecut appeared first on Cancan.ro.

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 4 august 2018. Leii se întorc în trecut

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Piaţa spaţiilor de parcare din Hong Kong este mai atractivă ca niciodată în condiţiile în care un singur loc de parcare într-un complex rezidenţial de lux a fost vândut pentru suma record de 6 milioane

Liderul Coreei de Nord şi preşedinte al Partidului Muncitoresc, Kim Jong Un, i-a trimis un mesaj fostului preşedinte cubanez Raul Castro, predat joi la Havana de un înalt demnitar, potrivit unui scurt

Traficul rutier este restricţionat, începând de vineri, pe DN 7C - Transfăgărăşan, timp de mai multe zile, până pe 11 iulie, pentru desfăşurarea unor competiţii sportive, a anunţat, vineri, Inspectoratul

Poli Iași s-a întărit cu un jucător de la campioana României, moldovenii convingându-l să semneze pe mijlocașul Laurențiu Rus (33 de ani). Acesta și-a reziliat zilele trecute contractul cu CFR Cluj și vine la Iași din postura

Durianul este un fruct urât mirositor, asemănător cu cel al cărnii putrezite sau al laptelui stricat, însă miezul are un gust delicios și are nenumărate beneficii pentru sănătate. Citește mai

Şeful ANAF a primit ordin de la ministrul Finanţelor ca până luni să prezinte un ordin prin care să fie debirocratizată procedura de restituire a taxei

Premierul Pavel Filip a salutat acordarea creditului de 30 de milioane de dolari oferit de Banca Mondială pentru Republica Moldova. Decizia respectivă a fost aprobată în aceeaşi zi când Uniunea Europeană a anunţat că va suspenda finanţarea

Români urcaţi pe un deal, încercând să vadă un meci de fotbal nedifuzat de televiziunea publică în timpul regimului comunist - este o imagine celebră răspândită pe internet. Autorul acelei fotografii, cunoscutul fotoreporter Dinu Lazăr,

În cadrul unei conferinţe de presă susţinute vineri la Bistriţa, Ministrul de Finanţe, Eugen Teodorovici, a precizat faptul că de la data de 1 august contribuabilii mijlocii vor plăti taxele la judeţ, dar şi că începând de săptămâna

Liderul PDM, controversatul om de afaceri Vlad Plahotniuc, a afirmat vineri, 6 iulie, într-un briefing de presă, că Republica Moldova a îndeplinit toate angajamentele asumate faţă de UE şi a meritat să primească finanţarea promisă, în sumă

Serviciul de Informaţii Externe a lansat o licitaţie pentru a cumpăra două ecografe multidisciplinare, cu aplicaţii de obstetrică, ginecologie şi musculo-scheletală, costul estimat al aparatelor fiind de circa 100.000 de euro fără

Europarlamentarul Daciana Sârbu, soţia fostului premier Victor Ponta, a anunţat că a decis ca începând de luni să se despartă de PSD şi să îşi continue mandatul în Parlamentul European ca deputat independent, în grupul S&D, sugerând că la

Şeful Guvernului, Pavel Filip, neagă că PDM ar sta în spatele deciziei instanţei de invalidare a alegerilor din Chişinău. Premierul consideră că trebuie luat în calcul cine are de câştigat de pe urma acestei situaţii, subliniind că printre

Berbec În această săptămână te concentrezi pe exerciții fizice. Dorești să faci unele schimbări în ceea ce privește aspectul fizic, iar acum ai și motivația necesară. De asemenea, acorzi atenție

Preşedintele Federaţiei Internaţionale de Fotbal (FIFA), Gianni Infantino, şi-a afirmat, vineri, cele mai bune sentimente pentru Rusia, salutând buna organizare a Cupei Mondiale 2018 şi pe "poliţiştii

Miniştrii de externe din Iran şi cinci mari puteri (Marea Britanie, Franţa, Rusia, China şi Germania) s-au reunit vineri, la Viena, în tentativa de a salva acordul nuclear semnat în 2015, după retragerea

Un avion militar polonez MiG-29 s-a prăbuşit în noaptea de joi spre vineri în nordul Poloniei, iar pilotul s-a catapultat, însă nu a supravieţuit, a anunţat Ministerul Apărării,

Numărul de gospodării formate dintr-un singur adult, cu sau fără copii, a crescut cu 37% în ultimii zece ani, de la circa 1,65 milioane de gopodării în 2008, la 2,26 milioane de gospodării în 2017, potrivit datelor Eurostat, biroul de

Azi se dispută primele două sferturi de finală de la Campionatul Mondial și totodată două dintre cele mai tari meciuri de până acum. Primul, de la ora 17:00, este Uruguay - Franța, formații care au arătat un fotbal foarte bun până

Anglia a înscris 9 goluri la acest turneu final, dintre care șase au venit în urma unor faze fixe. O performanță ce se datoreză în mare măsură unei scheme pe care oamenii lui Gareth Southgate vor s-o utilizeze și în