Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 31 ianuarie 2021. Fecioarele pot fi mai conflictuale 30.01.2021

30.01.2021 Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 31 ianuarie 2021. Fecioarele pot fi mai conflictuale Horoscopul zilei de 31 ianuarie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic



Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 31 ianuarie 2021. Fecioarele pot fi mai conflictuale

Horoscopul zilei de 31 ianuarie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 31 ianuarie 2021 vine […] The post Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 31 ianuarie 2021. Fecioarele pot fi mai conflictuale appeared first on Cancan.ro.

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 31 ianuarie 2021. Fecioarele pot fi mai conflictuale

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Măştile chirurgicale şi soluţiile dezinfectante sunt noile accesorii „must-have” la Săptămâna modei de la Londra, în contextul epidemiei cu coronavirusul din

Un bărbat a fost arestat duminică la Moscova după ce a înjunghiat două persoane într-o biserică ortodoxă din nord-estul capitalei ruse, au anunţat autorităţile locale, care deocamdată nu au evocat o

Gigantul Royal Bank of Scotland (RBS), care a fost o scurtă perioadă şi în România prin achiziţia băncii olandeze ABN Amro, va fi redenumit NatWest, ca parte a unei transformări strategice masive în cadrul căreia vrea să reducă dimensiunea

Fostul portar al lui Manchester United și al naționalei Irlandei de Nord, Harry Gregg, a încetat din viață la vârsta de 87 de ani. Gregg a fost unul dintre supraviețuitorii tragediei aviatice de la Munchen, din 1958, care a decimat echipa lui Sir

Atitudine, look distinct, tatuaje cât cuprinde! Ea este Ruby, vedeta care a făcut un adevărat show pe Instagram cu pozele sale incendiare, din Republica Dominicană, unde a participat la filmările emisiunii Survivor. Cântăreața s-a întors acasă

Premierul Ludovic Orban a declarat marți că dacă nu vor fi organizate alegeri anticipate, „România va fi aruncată în aer!”. Președintele liberalilor susține că nu există de fapt nicio criză politică și că situația este sub control,

Dr. Ioan Alexandru Bulescu, medic specialist ORL, cu competenţă în somnologie, la Clinica Medicum, asistent universitar la UMF „Carol Davila“ din Bucureşti, vorbeşte despre tratamentul conservator şi chirurgical al sindromului de apnee în

Producătorul de materiale de construcţii Joris Ide, deţinut de grupul Kingspan, investeşte în 2020 într-o fabrică nouă de profiluri metalice în apropiere de Bucureşti, la Buftea. Unitatea de producţie va fi gata în cursul acestui

Acesta este, fără discuție, ”transferul începutului de an” în televiziune. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, cine a ”furat-o” pe Loredana Groza de la PRO TV și ce contract i-a propus Antena 1 ca jurat

Investitorii au din nou o perspectivă sumbră cu privire la economia germană pe fondul temerilor că epidemia de coronavirus din China va da peste cap comerţul la nivel mondial, relatează

Primul roman infectat cu Coronavirus a fost confirmat pe vasul de croaziera din Japonia. Acesta a fost transferat pentru izolare și tratament la un spital japonez specializat pentru asemenea situații, a transmis Ministerul Afacerilor

Ana Pal a fost eliminată de la Survivor România, după ce l-a lovit cu capul în gură pe Războinicul Andrei. Într-un moment de tensiune, sportiva și-a pierdut cumpătul și a făcut gestul care a costat-o scump și a trimis-o acasă. Dan Cruceru a

Maramureșeanul sosit din China, suspect de coronavirus este clinic sănătos și se află în autoizolare, anunță DSP

Fitch Ratings a confirmat ratingul pentru datorii pe termen lung al Garanti Bank România la ''BB minus'', cu perspectivă stabilă, şi ratingul de viabilitate la "BB minus". "Calificativele pe termen lung

Gamerii vor avea șansa să obțină carduri din campania de iarnă, proaspăt eliberate de cei de la EA. Jucătorii vor putea să aibă cele mai noi și tari carduri din Ultimate Team, fără a scoate ceva din buzunar și fără să joace ore întregi

Vreme de trei zile parlamentarii le-au oferit românilor unul dintre cele mai jalnice spectacole din existenţa post-decembristă a unui organism ce ar trebui să reprezinte însăşi esenţa

SIF Moldova (SIF2) a vândut miercuri 656.000 de acţiuni SIF Transilvania (SIF3) pentru suma de 293.890 lei pentru a coborî sub pragul de 5% din capitalul social al societăţii pe care îl depăşise în urma diminuării capitalului social al SIF3,

Vlad Voiculescu, candidatul PLUS pentru funcţia de primar general al Capitalei, anunţă că va depune plângere penală pentru infracţiunea de delapidare pe numele conducerii companiei municipale de iluminat public din cadrul Primăriei Generale.

Barcelona // Martin Braithwaite (28 de ani, atacant) a fost prezentat ieri oficial de către Barcelona în fața unui stadion gol. Atacantul venit de la Leganes în schimbul sumei de 18 milioane de euro nu s-a bucurat însă de suportul fanilor catalani

Tragedie in fotbal. Un autocar cu o echipa de fotbal din Peru a cazut intr-o prapastie. 12 persoane au fost grav ranite si 7 au murit pe