Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 30 noiembrie 2020. Eclipsă de Lună în zodia Gemeni 29.11.2020

29.11.2020 Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 30 noiembrie 2020. Eclipsă de Lună în zodia Gemeni Horoscopul zilei de 30 noiembrie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic



Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 30 noiembrie 2020. Eclipsă de Lună în zodia Gemeni

Horoscopul zilei de 30 noiembrie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 30 noiembrie 2020 vine […] The post Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 30 noiembrie 2020. Eclipsă de Lună în zodia Gemeni appeared first on Cancan.ro.

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 30 noiembrie 2020. Eclipsă de Lună în zodia Gemeni

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Astăzi au avut loc finalele Campionatului Mondial de Handbal Feminin din Japonia. În urma acestora, configurația “careului de ași” este completă! Începând cu ora 10:30, Norvegia și Rusia s-au duelat în marele meci al “pierzătoarelor” de

Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură a anunțat că festivalul anual din Alost, Belgia, a devenit primul element retras din lista patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO, după acuzații de

Chitaristul John Frusciante (49 de ani) va reveni alături de trupa rock americană Red Hot Chili Peppers, după o absenţă de zece

Una din provocările fermierilor este alegerea formei juridice de organizare a activităţii agricole, care este necesară, în special, pentru a atrage fonduri europene. Totodată, din 2015, fermierii care primesc subvenţii de peste 5.000 de euro

Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, după întâlnitea cu reprezentanții partidelor politice care au susținut învestirea Guvernului PNL în Parlament că liderul Pro România susține demersul liberalilor de modificare a legislației

Un cetăţean israelian a fost reţinut de autorităţile române după agresarea a două femei în centrul Bucureştiului, afirmă surse citate de site-ul Ynetnews.com. Suspectul este un cetăţean israelian în vârstă de 29 de ani, cunoscut atât de

Sectorul lucrărilor de construcţii a crescut în primele zece luni din 2019 cu 27,7%, după ani şi ani în care a fost în mare suferinţă ♦ Sectorul rezidenţial, care a avut o cădere dură anul trecut, de 25%, are un avans de

Juan Emmanuel Culio (36 de ani) a jucat ultimul meci pentru CFR Cluj în Gruia în partida contra Astrei Giurgiu, din etapa a 21-a din Liga 1. Culio va mai juca o ultimă partidă pentru CFR Cluj, în deplasare, la FC Voluntari, pe 21 decembrie, în

Volkswagen AG nu ia în considerare alte ţări în afară de Turcia pentru noua sa fabrică multibrand, evaluată la 1,3 miliarde de euro (1,4 miliarde de dolari), au declarat surse care au dorit să-şi

Proiectele de lege de abrogare a pensiilor speciale urmează să intre, marţi, în dezbaterea comisiei de muncă din Camera Deputaţilor, deşi iniţial preşedintele comisiei, Adrian Solomon, de la PSD, afirmase în urmă cu o săptămână că

Casa de avocatură NNDKP (Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen) fuzionează cu o casă de avocatură din Cluj-Napoca – Păun Ciprian şi Asociaţii (PCA Law Office) pentru a-şi consolida poziţia pe piaţa clujeană. Prin această fuziune, biroul

Guvernarea PNL "joacă alba-neagra cu accizele la carburanţi", în condiţiile în care ministrul Finanţelor le cere parlamentarilor să mărească înapoi aceste taxe, arată Partidul Social

Cântăreața americană Pink, în vârstă de 40 de ani, ocupă primul loc în topul 100 al turneelor din 12 luni, cu încasări de 215,2 milioane de dolari și 1,8 milioane de spectatori la 68 de spectacole susținute, anunță Variety. Pink, pe numele

Guvernul mizează anul viitor pe o creştere a veniturilor cu aproape 10%, asemănătoare cu cea din acest an, şi a cheltuielilor cu doar 7,1%, la jumătate faţă de ultimii doi ani, în timp ce economia este aşteptată să crească cu 4,1%, potrivit

Şase companii private dintr-una din cele mai bogate provincii din China au intrat în incapacitate de plată a datoriilor sau se apropie periculos de această situaţie, scrie

Codul numeric personal este un numar de identificare important, de mare ajutor in individualizarea unei persoanei fizice. CNP-ul (Codul numeric personal) este reprezentat de 13 cifre, primele 5 semnaland datele de identificare ale unei persoane (sexul,

Serghei Bulgac, CEO: Spre deosebire de fostul monopol din telefonia fixă, 95% din cele peste 6 milioane de gospodării din România acoperite de reţeaua Digi au acces la fibră

Wesley Moraes, atacantul lui Aston Villa, este unul dintre cei mai de perspectivă jucători din Premier League. Brazilianul de 23 ani a marcat 5 goluri în acest sezon pentru gruparea din Birmingham, iar povestea sa de viață este una impresionantă.

Casa de avocatură Popovici Niţu Stoica & Asociaţii (PNSA) a asistat recent grupul de firme Hexagon, controlat de către antreprenorii locali Raul Ciurtin şi Florin Mariş in legătură cu vânzarea portofoliului de clădiri de birouri Vivido Business

Firma First Properties SRL, controlată de omul de afaceri Shmuely David Hay, a demarat lucrări de consolidare, restaurare şi extindere a clădirii de pe bdul I.C. Brătianu nr. 12. Clădirea este lipită de Brătianu Business Center deţinută de