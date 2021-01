Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 30 ianuarie 2021. Mercur retrograd în zodia Vărsător 29.01.2021

Horoscopul zilei de 30 ianuarie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 30 ianuarie 2021 vine

Un turist chinez în vârstă de 80 de ani, infectat cu noul coronavirus şi internat în Franţa de la sfârşitul lunii ianuarie, a murit, acesta fiind primul caz de deces din această cauză înregistrat

Sportivul Albert Saritov a obţinut, sâmbătă, medalia de argint la categoria 97 kg din cadrul competiţiei de lupte libere de la Campionatele Europene de la

Peste jumătate dintre persoanele aflate la bordul unui vas de croazieră căruia mai multe ţări i-au interzis acostarea de teamă că pasagerii ar putea fi purtători ai noului coronavirus au debarcat în

Primarii a patru oraşe din Europa Centrală şi-au prezentat recent planurile privind accesarea directă a fondurilor europene, trecând peste guvernele naţionale, în scopul combaterii schimbărilor climatice şi populismului, scrie

Bill Gates avertizează că, în cazul în care noul coronavirus se răspândeşte în Africa, situaţia ar putea fi mai dramatică decât în China, unde oraşe întregi au fost izolate pentru controlul răspândirii virusului, relatează Agerpres.

Loredana Chivu a postat, recent, pe o rețea de socializare, un mesaj care i-a pus pe jar pe admiratorii ei. Superba blondă ar fi în depresie, iar cuvintele pe care le-a folosit în postare sunt, de-a dreptul, cutremurătoare. „Mi-e greu să

Scriitorul vrâncean Ion Lazăr da Coza a murit sâmbătă, a anunțat Ziarul de Vrancea Născut la 21 martie 1963, oficial: 02 aprilie 1963 la Tulnici, Vrancea ION LAZĂR având

Deputatul USR Stelian Ion a afirmat, luni, că liberalii nu și-au dorit niciodată ca USR să fie alături de ei la guvernare. Acesta a anunțat că USR le-a cerut liberalilor să fie reprezentați în Cabinetul Orban

Gabriela Firea dorește o alianță între PSD și Pro România la alegerile locale. Primarul Capitalei a declarat luni că discuțiile pentru o alianță electorală între cele două partide sunt în linie dreaptă. Anunțul a fost făcut înaintea

Preşedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a afirmat luni cu privire la o eventuală alianţă PSD - Pro România că nu este "nimic nou sub soare", deoarece Victor Ponta nu a fost niciodată altceva

Dorina Codarin (45 de ani), o antreprenoare cu experienţă de peste 15 ani în producţia de mobilier, care în 2018 a înfiinţat brandul Disofa sub care produce mobilier tapiţat la comandă, cu afaceri de 150.000 de euro în 2019, spune că lipsa de

Guvernul din Macao a anunţat că va redeschide peste câteva zile toate cazinourile din regiune, după ce aceste stabilimente au fost închise din cauza epidemiei de coronavirus. Uşile cazinourilor din Macao se

Orlando City, clubul din Statele Unite, a oferit 9 milioane de euro pentru 40 la sută din drepturile asupra atacantului de 21 de ani. Dacă Florinel Coman ar fi jucat în MLS, FCSB ar fi primit 60 la sută dintr-un transfer ulterior. Gigi a refuzat

Cel mai intens reality din istoria televiziunii, „Survivor România” a început pe 18 ianuarie. Două echipe „Faimoșii” și „Războinicii” se luptă în cea mai dură competiție. Survivor România este difuzat de

Conform directorului Organizației Mondiale a Sănătății, un vaccin împotriva noului coronavirus ar putea fi gata în aproximativ 18 luni. Acest virus a primit deja un nume în mediile de cercetare,

Un tânăr din comuna buzoiană Pârscov s-a ales cu dosar penal după ce, la sfârşitul săptămânii trecute, a pătruns în gospodăria unui columbofil, i-a sustrat porumbei în valoare de 8.000 de lei, apoi i-a vândut unor

Perechea formată din jucătoarea română de tenis Simona Halep şi germanca Julia Goerges a fost învinsă fără drept de apel de cuplul Makoto Ninomiya (Japonia)/Zhaoxuan Yang (China) cu 6-2, 6-1, luni, în

Împrumuturile acordate de ABN Amro sectorului de energie au erodat profitul instituţiei financiare, a treia cea mai mare bancă din Olanda, în trimestrul patru din 2019, conform

Prim-ministrul interimar Ludovic Orban a declarat, luni, că, potrivit estimărilor, plafonarea indemnizaţiei demnitarilor a dus la o economie de peste 1,2 miliarde lei. "În ceea ce priveşte

Harry Gregg, fost portar al echipei Manchester United în perioada 1957-1966 şi erou al catastrofei aviatice de la Munchen din 1958, când a salvat mai multe persoane, a murit la vârsta de 87 de ani. Harry Gregg a fost considerat eroul accidentului