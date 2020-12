Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 3 decembrie 2020. Berbecii se preocupă de casă 02.12.2020

02.12.2020 Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 3 decembrie 2020. Berbecii se preocupă de casă Horoscopul zilei de 3 decembrie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic



Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 3 decembrie 2020. Berbecii se preocupă de casă

Horoscopul zilei de 3 decembrie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 3 decembrie 2020 vine […] The post Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 3 decembrie 2020. Berbecii se preocupă de casă appeared first on Cancan.ro.

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 3 decembrie 2020. Berbecii se preocupă de casă

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Principalul suspect în cazul dublei crime din Bârsău a fost prezentat în această seară în fața magistraților sătmăreni. Instanța a decis arestarea preventivă a inculpatului pentru 30 de

Noul şef al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor este Eduardt Cozminschi, arată o decizie publicată în Monitorul

Firma First Properties SRL, controlată de omul de afaceri Shmuely David Hay, a demarat lucrări de consolidare, restaurare şi extindere a clădirii de pe bdul I.C. Brătianu nr. 12. Clădirea este lipită de Brătianu Business Center deţinută de

S-au aflat numele a trei vedete care vor participa în noul sezon ”Bravo, ai stil”. Noul sezon al show-ul jurizat de Catalin Botezatu, Raluca Badulescu si Maurice Munteanu vine cu un format puțin schimbat. Sezonul cu numărul șase va fi cu

Pârtia de la Şureanu, care ar fi trebuit să fie deschisă sâmbătă, va rămâne nefuncţională, au anunţat administratorii domeniului

AlphaBlock, start-up românesc din IT bazat pe inteligenţă artificială şi care promite anticiparea performanţelor în principal din industria de investiţii, intenţionează ca în 2020 să acceseze piaţa de capital ca formă de finanţare pentru

Barcelona a remizat cu Real Madrid, scor 0-0, iar starul Lionel Messi (32 de ani) nu a făcut o partidă grozavă. E o mare surpriză. Leo Messi e golgeterul absolut în Clasico, având 26 de reușite, dar căpitanul Barcelonei nu a fost decisiv nici

Vremea va fi în continuare frumoasă și mult mai caldă decât ar fi normal în a doua decadă a lunii decembrie, cu precădere în zonele de deal și de munte, potrivit Antena 1. Temperaturile vor ajunge și până la 17 grade. Joi cerul va fi acoperi

Viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, a afirmat, joi, că declaraţia pe care o va da procurorilor va aduce multe noutăţi dosarul despre evenimentele din 10 august, iar la instanţă va lămuri "întru

Deputata Partidului Socialiştilor, Tatiana Cuneţchi, şi-a depus mandatul, iar Parlamentul a luat act de decizie. Tatiana Cuneţchi a depus cererea fiind în incompatibilitate de funcţie, deoarece a fost desemnată director interimar al Agenţiei

Compania Durocar, fondată în anul 2004 de soţii Gabriela şi Florin Duma şi specializată în construcţia şi modernizarea de benzinării, a realizat anul trecut o cifră de afaceri de 10 milioane de lei şi un profit de 621.000

Academica Clinceni joacă vineri, la Giurgiu, cu Astra, ultima partidă oficială din 2019. Ilfovenii au plătit toate restanțele jucătorilor. Oficialii echipei au făcut eforturi considerabile și au adus jucătorii cu banii la zi înaintea intrării

Modul de aplicare a Legii pensiilor în cursul anului viitor are un rol decisiv pentru bugetul din 2021, impactul cheltuielilor cu asistența socială fiind mult peste cel din 2020, se arată într-un raport

Emisiuni de divertisment, ediţii speciale „Câştigă România!”, alături de vedete consacrate, colinde şi spectacole de circ se regăsesc printre programele de Crăciun de la TVR 2. Telespectatorii „Drag de România mea” sunt invitaţi să

Blumenfield® este o companie 100% cu capital privat românesc care furnizează servicii integrate în domeniul protecţiei

Cadavrul unui bărbat decedat în zece ani a fost descoperit în congelatorul casei sale, după ce soția acestuia murise. Macabra descoperire a fost făcută de polițiști, alături de o scrisoare legalizată la un notar. În documentul oficial, semnat

Cel mai dezvoltat oraş regional rămâne Clujul, cu un stoc de 330.000 de metri pătraţi, fiind urmat de Timişoara (227.000 mp), Iaşi (185.000 mp) şi Braşov (130.000

Viitorul a pierdut în deplasare cu Gaz Metan, scor 0-1 (Detalii AICI), iar calificarea în play-off este în pericol. Vezi AICI programul etapei #22 Viitorul a fost prezentă în play-off de fiecare dată de la introducerea noului format al Ligii 1, în

Grăsimile naturale nu îngraşă, spune dr. Gheorghe Mencinicopschi. Deși multe persoane cred că unul sau slănina îngrașă foarte tare, ei bine, aceste alimente sunt extrem de bune în cazul în care ții

Primarul Gabriela Firea vrea să schimbe denumirea Parcului Unirii în Parcul Teoctist Patriarhul, potrivit unui proiect ce ar putea fi pus pe ordinea de zi suplimentară a ședinței Consiliului General de pe 18