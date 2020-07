Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 29 iulie 2020. Săgetătorii au noroc în dragoste 28.07.2020

28.07.2020 Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 29 iulie 2020. Săgetătorii au noroc în dragoste Horoscopul zilei de 29 iulie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru



Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 29 iulie 2020. Săgetătorii au noroc în dragoste

Horoscopul zilei de 29 iulie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 29 iulie 2020 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 29 iulie 2020 spune că astăzi nativii din zodia Săgetător sunt puternic […] The post Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 29 iulie 2020. Săgetătorii au noroc în dragoste appeared first on Cancan.ro.

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 29 iulie 2020. Săgetătorii au noroc în dragoste

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Șeful statului Klaus Iohannis, premierul Viorica Dăncilă și Călin Popescu Tăriceanu au postat mesaje de felicitări imediat după marea victoriei a Simonei Halep. Citește mai

Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) e campioană la Wimbledon! A trecut în finală de Serena Williams (37 de ani, 10 WTA), scor 6-2, 6-2. Prima victorie românească în proba de simplu de la Wimbledon a fost trăită la

Ianis Hagi (20 de ani) a intrat deja în circuitul noii sale echipe, Genk, și a fost nevoit să primească botezul din partea coechipierilor săi. La cină, colegii l-au provocat pe Ianis să se urce pe scaun și să cânte o piesă, folosind

Ministrul de Interne, Andrei Năstase, s-a adresat către serviciul de presă al MAI duminică, 14 iulie, cu solicitarea ca accesul pentru jurnalistul deschide.md, Vadim Ungureanu, la conferinţele de presă ale MAI să fie

Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat sâmbătă crearea unui comandament militar spaţial, într-un discurs susţinut în ajunul defilării de 14 Iulie, sărbătoarea naţională, relatează

Un paradox, care ne costă: BVB - Bursa de la Bucureşti, Bursa de acţiuni, obligaţiuni şi alte instrumente financiare a României, a depăşit din nou 9.000 de puncte, un maxim de după începutul lui 2008, atunci când nu se vedea

Elena Udrea se întoarce azi din România, relatează Antena 3 și Realitatea TV, informația nefiind confirmată oficial. Antena 3 anunța, ieri, că Udrea a plecat din Costa Rica și se îndreaptă spre Europa. Udrea și-a exprimat în mai multe

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) pune la dispoziţia persoanelor fizice, începând de luni, 15 iulie, ora 10:00, suma de aproximativ 20 de milioane de lei, pentru noi înscrieri în Programul Rabla

FCSB îl dorește în continuare pe Diogo Salomao, 30 de ani, dar mijlocașul portughez ezită să semneze cu formația roș-albastră, primind un ultimatum de la Gigi Becali și Mihai Stoica. Deși Gigi Becali a spus că a ajuns la un acord cu Diogo

Localităţi din cinci judeţe situate în regiunea Munteniei sunt vizate de o nouă avertizare nowcasting Cod galben de instabilitate atmosferică, potrivit Administraţiei Naţionale de

Novak Djokovic (1 ATP, 32 de ani) l-a învins Roger Federer (3 ATP, 37 de ani) , scor 7-6(5), 1-6, 7-6(4), 4-6, 13-12 (7-3), într-o finală epică la Wimbledon, de 5 ore și 2 minute! Vezi AICI cronica finalei dintre Djokovic și

Rusia îşi doreşte o cooperare mai strânsă cu Japonia şi China în dezvoltarea rezervelor de gaze naturale şi să atragă mai mulţi cumpărători din Asia pentru a-şi proteja companiile în faţa unor posibile sancţiuni suplimentare din partea

Agenţia de turism online eSky, cu acţionariat polonez , a intrat pe piaţa din Africa de Sud, de proces ocupându-se Marius Turbatu, HUB Manager eSky România şi Global Expansion Director in cadrul eSky Group. Astfel, serviciile companiei sunt

FCSB a rezolvat un transfer interesant, Gigi Becali reușind să-l convingă să semneze pe portughezul Diogo Salomao (30 de ani), fost la Dinamo. Iubita lusitanului a întors toate privirile în precedenta perioadă petrecută în

Compania americană 3Pillar Global, specializată în furnizarea de servicii IT, a recrutat până în prezent 72 de persoane anul acesta în România, în prezent echipa locală fiind formată în total din circa 500 de persoane care lucrează în

Acţiunile Oil Terminal (OIL), cel mai mare terminal portuar din România, au închis şedinţa de tranzacţionare de miercuri în creştere cu 13,8%, la preţul de 0,28 lei, atingând astfel cea mai ridicată valoare a preţului din

Ministrul Ecaterina Andronescu a declarat, joi, că noua lege a Educaţiei va fi gata într-o săptămână - două, menţionând că aceasta va cuprinde trei legi referitoare la învăţământul

Cineplexx Romania, subsidiara locală a Cineplexx International- unul dintre cei mai mari operatori de cinematografe din Europa Centrală şi de Est- preia cinematograful multiplex din cadrul Iris Titan Shopping Center, din

Simona Halep şi Novak Djokovici sunt câştigătorii din acest an ai turneului de la Wimbledon, al treilea Grand Slam al

Două maşini s-au acroşat într-o intersecţie din Galaţi, autovehiculele fiind avariate în urma impactului. O persoană primeşte îngrijiri medicale la faţa locului de la un echipaj de pe ambulanţă după ce a suferit un atac