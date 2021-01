Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 28 ianuarie 2028. Lună Plină în zodia Leu 27.01.2021

27.01.2021 Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 28 ianuarie 2028. Lună Plină în zodia Leu Horoscopul zilei de 28 ianuarie 2028, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic



Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 28 ianuarie 2028. Lună Plină în zodia Leu

Horoscopul zilei de 28 ianuarie 2028, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 28 ianuarie 2028 vine […] The post Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 28 ianuarie 2028. Lună Plină în zodia Leu appeared first on Cancan.ro.

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 28 ianuarie 2028. Lună Plină în zodia Leu

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Forma slabă prin care trece Arsenal îl afectează pe gabonezul Pierre-Emerick Aubameyang și în joc. Degeaba marchează Aubameyang multe goluri pentru Arsenal, restul „tunarilor” nu reușesc să se ridice la nivelul căpitanului. Faptul că

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a intrat în posesia unor documente incendiare în cazul traficului de minore de la clubul din Caracal. Actele arată cum erau supravegheate tinerele, acum părţi vătămate în dosarul penal. (VEZI ȘI: CARACAL

Consiliul de administraţie al AAGES Târgu-Mureş (AAG), producător de echipamente industriale, a aprobat marţi repartizarea de dividende în cuantum de 2,1 milioane lei din profitul net pe

Senatul Statelor Unite a adoptat joi o rezoluţie care limitează prerogativele preşedintelui Donald Trump de a declanşa război împotriva Iranului, în urma uciderii unui comandant militar iranian şi a reacţiei de retaliere a Teheranului, de luna

Seco Dubravko, iubitul croat al Danielei Crudu, a trimis-o pe aceasta direct la Spitalul Universitar după ce a lovit-o cu sălbăticie în urma unui conflict ale cărui rădăcini se află, încă, sub un mare semn de întrebare. Vedeta a avut nevoie de

Cuplurile din lumea mondenă au făcut mereu deliciul audienței. Când vine vorba de sport, film sau muzică, interesul e și mai ridicat. Cele mai ciudate cupluri din ultimii 30 de ani sunt aici, alături de o galerie foto!

Probleme pe căile ferate din țara noastră. Trenul InterRegio nr. 74 Brașov- Budapesta a deraiat, sâmbătă dimineață, în apropierea pasajului de la Aciliu. Realitatea de Sibiu a venit cu această

Derby de România, Dinamo-Steaua, meciul marilor orgolii şi marilor rivalităţi va umple tribunele Arenei Naţionale, astfel încât partida are un grad ridicat de risc, datorită rivalităților dintre

Un elicopter aparţinând armatei siriene a fost doborât vineri în nord-vestul Siriei, iar echipajul acestuia ucis, un al doilea incident de acest fel în această săptămână, pe fondul unor tensiuni între Ankara şi Damasc - care îşi continuă

Curtea Constituţională a publicat, vineri, motivarea deciziei prin care alegerea ca preşedinte al Senatului a lui Teodor Meleşcanu s-a făcut cu încălcarea Constituţiei. În urma publicării motivării, urmează ca Senatul să aleagă un nou

Este o informație care a făcut înconjurul lumii cu rapiditate, cu atât mai mult cu cât nimeni nu s-ar fi așteptat la o asemenea veste din partea specialiștilor. Însă nu este o glumă, ci purul adevăr. A fost descoperită o nouă specie de

După excluderea lui Manchester City din cupele europene, decizie care poate fi atacată însă la TAS, mai multe formații din Premier League pot spera la calificarea în cele mai importante competiții intercluburi din lume. Decizia UEFA făcută

Doctorul ginecolog din Târgovişte, care a fost prins în flagrant când lua mită pentru a face o operaţie de cezariană, a fost arestat la domiciliu pentru 30 de zile. Procurorii au cerut arestarea preventivă în cazul medicului ginecolog din

Trei ani de închisoare cu suspendare şi obligativitatea de a plăti daune de circa 200.000 de lei este rezultatul unui proces cu obiect ”înşelăciunea” finalizat recent la Judecătoria Alba

La Unitatea de Primiri Urgențe din Satu Mare a fost internat un bărbat suspect de infecție cu coronavirus. Bărbatul a fost plecat în Italia, acolo unde a intrat în contact cu cetățeni chinezi. Potrivit declarațiilor sale, chinezii nu erau

Un tânăr în vârstă de 27 de ani a fost găsit mort în holul unui bloc situat pe Bulevardul Bucureşti din Ploieşti. Bărbatul era cunoscut drept consumator de etnobotanice. Poliţiştii cred că tânărul s-a

Jucătoarea română de tenis Irina Begu s-a calificat, sâmbătă, în finala turneului ITF de la Cairo (Egipt), dotat cu premii totale de 100.000 de dolari, după ce a dispus de spaniola Aliona Bolsova Zadoinov

Oscar 2020 - Brad Pitt a castigat primul sau Oscar in cariera, ca actor, pentru rolul secundar din Once Upon a Time in

Mărşăluitorul rus Aleksandr Ivanov a primit o reducere a suspendării sale pentru dopaj de la trei la doi ani, însă rămâne fără titlul mondial în proba de 20 km marş câştigat în 2013,

Un bărbat a fost arestat duminică la Moscova după ce a înjunghiat două persoane într-o biserică ortodoxă din nord-estul capitalei ruse, au anunţat autorităţile locale, care deocamdată nu au evocat o