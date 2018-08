Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 28 august 2018. Scorpionii trebuie să conducă cu grijă 28.08.2018

28.08.2018 Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 28 august 2018. Scorpionii trebuie să conducă cu grijă Horoscopul zilei de 28 august 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 28 august 2018 vine cu sfaturi pentru toate



Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 28 august 2018. Scorpionii trebuie să conducă cu grijă

Horoscopul zilei de 28 august 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 28 august 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 28 august 2018 spune că astăzi nativii din zodia Scorpion pot avea parte de neplăceri la drum. […] The post Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 28 august 2018. Scorpionii trebuie să conducă cu grijă appeared first on Cancan.ro.

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 28 august 2018. Scorpionii trebuie să conducă cu grijă

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis, cu prilejul Zilei Imnului Naţional, un mesaj în care spune că Imnul este unul dintre simbolurile fundamentale ale statalităţii, independenţei, suveranităţii şi unităţii naţionale, alături de

Sărbătoare 29 iulie. Sfântul Mucenic Calinic este pomenit în calendarul ortodox în fiecare an pe data de 29 iulie. Citește mai

Şase români au fost arestaţi după ce au furat bijuterii în valoare de 4,6 milioane de euro de la un magazin din Spania. Citește mai

Premierul Viorica Dăncilă a transmis, în mesajul de Ziua Imnului Naţional, că imnul „i-a mobilizat pe cei care, la 1 Decembrie 1918, s-au adunat pe Câmpia Libertăţii de la Alba-Iulia“, dar, de fapt, evenimentul a avut loc pe Câmpul lui Horea

Ludmila Savciuk, jurnalista care a reuşit să se infiltreze în „fabrica de troli” a Kremlinului, a declarat, într-un interviu acordat Europa Liberă, că trolii lui Putin care propagă informaţii false şi manipulatoare „sunt mult mai bine

Consilierii locali din Focşani au aprobat demolarea unui imobil cu peste 100 de locuinţe, în care au stat asistaţii social ai

Şase state europene încearcă din răsputeri să diminueze turismul de masă, municipalităţile din zonele turistice luate cu asalt de turişti cu ocazia unor evenimente impunând o serie de măsuri în acest

Când ţi se aliniază astrele şi te trezeşti că tot, dar tot Universul lucrează împotriva ta, nu îţi rămâne decât să ridici din umeri şi să accepţi „furtuna perfecta“ împotriva căreia nu mai ai nimic de făcut. Nouă, destinul ne-a

Andra, celebra cântăreaţă originară din Cluj, a primit 47.000 de lei (10.000 de euro) pentru un concert de 40 de minute organizat de Primăria Târgu-Mureş în martie 2017. După câteva luni, pentru un spectacol similar organizat de Primăria

In China si-a deschis portile primul hotel din lume care nu dispune de personal in sensul traditional al acestui cuvant, relateaza Economical Times. La intrare, locatarii sunt intampinati de un

Floarea soarelui ofilită, câmpuri de grâu pârjolite, tulpini de porumb pipernicite: în nordul Germaniei, agricultura este asfixiată de secetă care afectează de luni de zile Europa şi provoacă

Ziarul Financiar a alcătuit un top al celor mai citite articole de săptămâna aceasta pe online. Vedeţi mai jos articolele care au generat sute de mii de click-uri pe

Cei mai importanți sportivi din lume sunt tot mai activi pe rețelele sociale , iar postările de pe Instagram le aduc venituri considerabile. Fox Sports a publicat sumele de bani pe care sportivii le încasează de la sponsori pentru o fotografie

Campania ”Fără penali în funcții publice” a fost promovată în timpul unui concert pe litoral! Citește mai

Familia lui Michael Schumacher (49 de ani) a luat o decizie mai puţin aşteptată. Un Enzo Ferrari, deţinut de fostul campion mondial de Formula 1, a fost scos la vânzare! Anunţul a fost făcut de presa din străinătate. Citește mai

LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Duminică, 29 iulie 2018, au loc noi extrageri LOTO. La ce oră începe extragerea? Citește mai

Două persoane au murit şi alte patru au fost rănite în urma unui accident rutier care a avut loc duminică la ieşirea din Urziceni, pe DN 2 (E85), informează Inspectoratul General pentru Situaţii de

Un câine poliţist din Columbia, pe nume Sombra, este cunoscut pentru cantitatea imensă de droguri pe care a descoperit-o de-a lungul anilor. Poliţiştii au ales să îl mute într-o altă zonă din motive de securitate, după ce a fost

Un fost campion de schi alpin român şi salvamontis, a încetat din viaţă în urma unui tragic accident rutier. În timp ce se afla pe motocicletă, acesta a fost spulberat de o şoferiţă care nu a oprit

Andrei Ivan (21 de ani) a schimbat echipa în această vară, iar traiectoria carierei sale pare să redevină una promițătoare după împrumutul în Austria, la Rapid Viena. După "dubla" reușită în meciul din Cupa