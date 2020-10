Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 27 octombrie 2020. Vărsătorii pot primi o sumă de bani 26.10.2020

26.10.2020 Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 27 octombrie 2020. Vărsătorii pot primi o sumă de bani Horoscopul zilei de 27 octombrie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic



Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 27 octombrie 2020. Vărsătorii pot primi o sumă de bani

Horoscopul zilei de 27 octombrie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 27 octombrie 2020 vine […] The post Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 27 octombrie 2020. Vărsătorii pot primi o sumă de bani appeared first on Cancan.ro.

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 27 octombrie 2020. Vărsătorii pot primi o sumă de bani

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Preşedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, a declarat luni că informaţii obţinute din diverse ministere arată că Guvernul ar viza o serie de măsuri "nepopulare", precum reduceri de personal. "Aici este

Erling Braut Haaland, atacantul în vârstă de 19 ani al lui Salzburg, a înscris de trei ori în victoria cu Wolfsberger, 3-0. Pentru Erling Braut Haaland, acesta este sezonul exploziei în fotbal. Internaționalul norvegian, absent la

Campioana Germaniei, Bayern Munchen, ia în calcul să-l oferteze pe fostul său mijlocaş spaniol şi acum antrenor la Sociedad B, Xabi Alonso (37 de ani), potrivit France Football. După Mourinho, Allegri şi Wenger, Bayern a venit cu un nume

Horoscop Berbec. Te tot întorci cu gândul într-o perioadă de demult, care a devenit o obsesie pentru tine, dar chiar nu ai de ce să-ţi faci atâtea griji. Problema respectivă e demult uitată, ba poate

Pentru finalul anului 2019, managementul Electroglobal se aşteaptă la o menţinere a creşterii înregistrate în primele nouă

Lucian Dan Teodorovici este primul scriitor român aflat printre nominalizații unuia dintre cele mai prestigioase premii literare ale lumii – International Dublin Literary Award. Teodorovici a fost nominalizat cu traducerea în engleză a romanului

Deficitul de cont curent s-a majorat în primele nouă luni ale anului la 8,1 miliarde euro, de la 6,79 miliarde euro în ianuarie-septembrie 2018, arată datele publicate astăzi de BNR, estimările analiştilor indicând că el va depăşi 10 miliarde

Decizia lui Klaus Iohannis de a nu participa la dezbatere, invocând că Viorica Dăncilă e nedemnă să-l aibă drept partener pentru că provine dintr-un partid damnat, ne aduce aminte că adevărații oameni de stat au ridicat democrația, nu au

Loredana Chivu este o figură cunoscută în showbiz-ul autohton, asta după ce s-a remarcat ca asistentă în emisiunea lui Capatos. Acum nu mai apare pe micul ecran, însă fanii o pot vedea şi pot fi la curent cu activităţile ei, pe reţelele de

În perioada 13 – 14 noiembrie 2019, Poliţia Română, prin Direcţia de Poliţie Transporturi, participă la o acţiune, organizată la nivel european, sub egida RAILPOL, ce are ca scop siguranţa cetăţeanului şi asigurarea integrităţii

Cristina Cioran a prins “microbul” televiziunii și face tot posibilul să revină în atenția publicului. Debarcată de la cârma emisiunii “Acces Direct”, actrița susține că anul 2020 se anunță de bun augur pe plan profesional. Cristina

Raluca Podea s-a demachiat în direct! Cum arată blondina fără niciun strop de machiaj. În ultima vreme, Raluca Podea a fost criticată pentru machiajul excesiv. Așa că blondina a vrut să le închidă gura tuturor și s-a demachiat în direct.

Lidera PAS Maia Sandu susţine că, în momentul în care şi-a asumat responsabilitatea pentru modificarea Legii procuraturii, nu şi-a închipuit „că Igor Dodon este atât de iresponsabil să arunce ţara în haos, înainte de aprobarea bugetului

Industria textilă, de îmbră­că­minte şi încălţăminte este una strategică în Europa, repre­zentând un business anual de 200 de miliarde de euro, cu un total de 2,2 milioane de oameni (dintre care 66% femei) şi 225.000 de companii, potrivit

Gigi Becali a făcut, miercuri, la ieșirea de la sediul DNA, declarații șocante atunci când a fost întrebat de jurnaliști dacă ar trebui să existe o dezbatere între Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă, candidații din turul doi al alegerilor

Sphera are 93 de restaurante KFC, 23 de restaurante Pizza Hut, 7 unităţi Taco Bell, dar şi un restaurant sub brandul

Când presa a plecat, jurnaliștii Elena Stancu și Cosmin Bumbuț (Teleleu.eu) au rămas. Ei au stat, au notat, au fotografiat și publică azi în Libertatea pentru ca toți să vedem care este prețul plătit de oamenii ce au stat trei zile și, unii

Jamie Vardy, atacantul revelației Leicester, este în mare formă. În Premier League marchează gol după gol și în FIFA 20 a „prăbușit” sistemul. Jamie Vardy este in topul marcatorilor din Premier League în acest sezon și acest lucru se vede

Gigi Becali, patronul FCSB, ar putea avea probleme legale după declarațiile sexiste făcute la adresa Vioricăi Dăncilă, candidatul PSD la alegerile prezidențiale. Csaba Asztalos, președintele Consiliului Naţional pentru Combaterea

Loteria Română a organizat noi trageri Loto 6 din 49, Joker, Noroc, Noroc Plus, Loto 5 din 40 şi Super Noroc, joi, 14 noiembrie