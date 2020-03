Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 27 martie 2020. Zodiile participă la Nunta Cosmică 26.03.2020

26.03.2020 Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 27 martie 2020. Zodiile participă la Nunta Cosmică Horoscopul zilei de 27 martie 2020 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 27 martie 2020 vine cu sfaturi pentru toate



Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 27 martie 2020. Zodiile participă la Nunta Cosmică

Horoscopul zilei de 27 martie 2020 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 27 martie 2020 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 27 martie 2020 spune că astăzi nativii din toate zodiile vor fi părtași la Nunta Cosmică. Nunta […] The post Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 27 martie 2020. Zodiile participă la Nunta Cosmică appeared first on Cancan.ro.

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 27 martie 2020. Zodiile participă la Nunta Cosmică

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un bărbat în vârstă de 51 de ani, din comuna Mărunţei, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce, timp de o noapte întreagă, şi-a bătut cu bestialitate concubina, în vârstă de 50 de ani,

Cutremur la vârful administraţiei Trump! Secretarul pentru securitate internă, adică imaginea politicii dure la adresa imigranţilor, a demisionat. Potrivit unor surse de la Casa Albă, Trump caută ţapi ispăşitori pentru criza de la

Suplimentele care conțin doze mari de calciu se pot dovedi a fi letale în cazul persoanelor diagnosticate cu cancer, riscul de deces fiind, în cazul lor, simțitor mai mare. Aceasta este concluzia la care au ajuns realizatorii unui studiu publicat în

O anchetă a fost demarată în Olanda, după ce un avion de luptă s-a împuşcat singur cu propriul tun, forţând pilotul să efectueze o aterizare de urgenţă, potrivit The

PNL a sesizat luni Curtea Constituţională (CCR) în ceea ce priveşte delegarea de atribuţii a preşedintelui Camerei Deputaţilor (Liviu Dragnea) către vicepreşedinte (Florin

Cu şase victorii şi şapte înfrângeri, sportiva de 29 de ani a ieşit din Top 100 în acest an, însă încearcă să-şi îmbunătăţească rezultatele, odată cu începerea sezonului pe

Casa de oaspeţi din Iaşi a lui Nicoale Ceaşescu va fi demolată, iar pe terenul pe care se află construcţia vor fi construite patru blocuri, scrie

Premierul Viorica Dăncilă i-a anunţat pe cei care pun presiune pe ea în ceea ce priveşte demiterea Tudorel Toader că decizia va fi luată doar în urma unei şedinţe a Comitetului Executiv Naţional, precizare fiind făcută după ce Liviu Dragnea

Un bărbat de 42 de ani s-a ales cu marfa confiscată şi cu o amendă usturătoare după ce a fost depistat în trafic de o patrulă rutieră, care a constatat că transporta sute de kilograme de fier vechi cu maşina, pentru care nu avea acte de

Antreprenorii din România se pot înscrie până pe data pe 24 mai 2019 în cadrul competiţiei "Premiile pentru Promovarea Întreprinderilor Europene', iniţiativă a Comisiei Europene (CE) care identifică

Valentin Răducu Preda, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a fost condamnat definitiv, luni, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la 4 ani închisoare cu executare într-un dosar de

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni că trimiterea dosarului 'Revoluţiei' la instanţă trebuia făcută mai demult, în anii '90, menţionând că cei vinovaţi trebuie traşi la

Premierul Viorica Dăncilă a declarat luni că se va decide în Comitetul Executiv Naţional al PSD dacă miniştrii Rovana Plumb şi Natalia Intotero, candidate la europarlamentare, trebuie să îşi dea demisia din

Uniunea Europeană cu 27 de state membre va susţine ''total'' Irlanda, indiferent de scenariul Brexitului, a dat asigurări luni negociatorul-şef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, potrivit AFP şi

FCSB - Sepsi închide etapa a 4-a a Ligii 1. Partida dintre cele două începe la ora 21:00 și poate fi urmărită în direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look Sport și liveTEXT pe GSP.RO. Acest meci reprezintă o șansă uriașă

Julien Benneteau, căpitanul-nejucător al Franței, afirmă că România pornește cu prima șansă în semifinala de Fed Cup. Simona Halep (27 de ani, 2 WTA) e principalul motiv de panică pentru francezi. Franța - România,

Denis Alibec, atacantul de 28 de ani al celor de la Astra, a marcat un gol spectaculos în meciul Astra - Viitorul, din etapa a 4-a din play-out-ul Ligii 1. Denis Alibec a marcat în minutul 34 al meciului, la scorul de 2-0 pentru Viitorul.

De ce fug bărbaţii de relaţiile stabile? Cel puţin o dată în viaţă, fiecare femeie s-a lovit de această problemă: ea vrea, el nu... ce? O relaţie stabilă! Citește mai

Preşedintele Uniunii Naţionale a Judecătorilor din România (UNJR) Dana Gîrbovan l-a criticat dur pe procurorul general al României Augustin Lazăr, printr-o postare pe Facebook, în care consideră că acesta „este cel care, în perioada

Iubitul tinerei care a căzut de la peste 12 metri înălțime, la Paris, în timp ce acesta îi făcea o poză cu turnul Eiffel a spus că mai multe persoane au căzut din acel loc. Bărbatul a mai mărturisit că spitalul în care a fost internată