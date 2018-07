Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 27 iulie 2018. Vărsătorii revin cu picioarele pe pământ 26.07.2018

26.07.2018 Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 27 iulie 2018. Vărsătorii revin cu picioarele pe pământ Horoscopul zilei de 27 iulie 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 27 iulie 2018 vine cu sfaturi pentru toate



Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 27 iulie 2018. Vărsătorii revin cu picioarele pe pământ

Horoscopul zilei de 27 iulie 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 27 iulie 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 27 iulie 2018 spune că astăzi nativii din zodia Vărsător vor avea parte de evenimente memorabile care […] The post Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 27 iulie 2018. Vărsătorii revin cu picioarele pe pământ appeared first on Cancan.ro.

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 27 iulie 2018. Vărsătorii revin cu picioarele pe pământ

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Fostul ministru al Justiției în echipa lui Cioloș a „prins” un post bine plasat și bine plătit la Bruxelles. Este din 2018 șef de unitate (Head Unit) într-un compartiment al stufoasei birocrații a

Condamnarea la patru ani de închisoare cu executare a Alinei Bica, anunțată în zilele când se așteaptă promulgarea deciziei de revocare a Codruței Kovesi, pune doar punct conflictului epopeic dintre

HOROSCOPUL LUNII IULIE 2018. In iulie 2018, trebuie sa acordati un plus de atentie activitatii inimii si a sistemului vascular. In orice caz, veti avea nevoie de ajutor medical. Nu incercati sa va

Fundaşul lateral Marcelo, unul dintre jucătorii de bază ai naţionalei Braziliei, care a părăsit terenul de joc în debutul meciului cu Serbia (2-0), miercuri seara la Moscova, în cadrul ultimei etape a Grupei

Meteorologii au emis, joi, o avertizare nowcasting Cod portocaliu de averse torenţiale şi vijelii, valabilă în zona judeţului Vrancea, pe durata următoarei ore. Conform Administraţiei Naţionale

Selecţionerul Suediei, Janne Andersson, s-a declarat "incredibil de mândru" după victoria la scor de forfait în faţa reprezentativei Mexicului (scor 3-0), miercuri la Ekaterinburg, sinonimă cu

Cancelarul german Angela Merkel a atras atenţia joi că în chestiunea migraţiei este în joc însuşi 'destinul' Uniunii Europene, înaintea unui summit european la Bruxelles, unde acest subiect se anunţă a fi unul

TBI Bank a lansat în parteneriat cu agenţia de turism Fly Go un produs de finanţare online pentru achiziţia de produse şi servicii turistice, noua metodă de plată fiind disponibilă de la începutul lunii şi putând fi accesată direct de pe

Reţinerea românilor în ţară pentru a susţine forţa de muncă locală este datoria angajatorilor, este de părere Anca Vlad, preşedinte Fildas Group şi vicepreşedinte al Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din

Gabon, un stat din vestul Africii Centrale recunoscut pentru diversitatea geologică şi fauna sălbatică deosebită, a constituit o surpriză pentru oamenii de ştiinţă care au descoperit crocodili de culoare portocalie, unici în lume, care

Subiecte Sociologie BAC 2018. Elevii de clasa a 12-a susţin astăzi ultima probă scrisă a Bacalaureatului. Iată subiectele şi baremul de corectare. Citește mai

Noua reţea de canalizare a staţiunii montane Straja a fost înfundată, în urma unei viituri, din cauza hoţilor de capace de canal, iar intervenţia pentru decolmatarea ei este extrem de

O maşină s-a răsturnat într-o curbă din localitatea Şeica Mare, judeţul Sibiu. Şoferul nu a adaptat viteza, iar din cauza carosabilului umed a ieşit în afara

Un băiat de nouă ani s-a dezechilibrat şi a căzut de pe bicicletă sub roţile unui autocamion care efectua lucrări de reparaţie a unui drum din satul Cotiujenii Mici, raionul Sângerei. Accidentul s-a produs aseară, 27 iunie. Deşi a fost dus la

Două dintre cele opt noi proiecte de pe lista Guvernului, ce urmează să fie aprobată astăzi pentru a fi realizate prin Parteneriat Public Privat, se referă la construirea aeroportului Bucureşti Sud şi a unei fabrici de miljoace de transport în

Numărul utilizatorilor de internet atacaţi cu software de mining de cripto-monede a crescut de la 1,9 milioane, la 2,7 milioane în numai un an. Statisticile pe ultimele 24 de luni arată că aceste programe vizează în special pieţele în curs de

Trei accidente s-au produs în doar o jumătate de oră pe DN1 în după-amiaza zilei de joi, 28 iunie, în zona curbelor de la Perşani, pe raza judeţului Braşov. Două persoane au murit, iar alte trei au ajuns la

Prin petiţia "Portret pentru eternitate", mamele şi gravidele speră să convingă conducerea unităţii spitaliceşti să le permită să îşi fotografieze bebeluşii în primele minute de

Scarlett Johansson a negat acuzaţiile “înjositoare” potrivit cărora ar fi participat la audiţii pentru a fi iubita lui Tom Cruise, scrie Metro. Există zvonuri, dezbătute în prezent de

Traficul rutier va fi restricţionat vineri, între orele 16,30 şi 23,00, pe bd. Dr. Liviu Librescu şi străzile adiacente cu acesta, în porţiunea cuprinsă între Piaţa Ion Maier (sensul giratoriu şi