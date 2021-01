Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 26 ianuarie 2026. Scorpionii pot fi conflictuali 25.01.2021

Horoscopul zilei de 26 ianuarie 2026, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.

Alex Ann este o mare pasionată de fitness, iar corpul ei, parcă sculptat, o confirmă. De puțin timp a decis să devină vedetă pe Instagram și, cu toate că n-are decât vreo 50 de fotografii publicate, a adunat deja 172.000 de

Întrebările dacă există sau nu bani pentru majorarea pensiilor sunt ciudate, în contextul în care România are deficite atât de mari, însă o soluţie ar fi împrumuturile, a declarat, marţi,

Ministerul Educaţiei a anunțat că Ordonanţa de Urgenţă privind transportul elevilor a fost publicată în Monitorul Oficial într-o altă formă decât ar fi trebuit, urmând să fie rectificată astăzi. Ministerul Educaţiei a precizat că a

FC Voluntari a plătit scump victoria cu Dinamo București, obținută în runda a XXIV-a a Ligii 1 pe teren propriu cu scorul de 2-1. Eliminat pe finalul meciului, Mihai Teja, antrenorul principal al ilfovenilor și-a aflat astăzi pedeapsa. Comisia de

Preşedintele Comisiei juridice a Senatului, Şerban Nicolae, susține că PSD ar putea boicota procedura de învestire a unui Guvern Orban II, pentru a se evita alegerile

Două femei au fost lovite pe trecerea de pietoni în localitatea Vladimirescu din județul Arad. Șoferul unui autoturism marca Opel, în vârstă de 79 de ani, care circula din direcția Arad spre Lipova nu

Cea de-a patra cursă a sezonului 2020 din Formula 1 programat la Shanghai nu va mai avea loc la data stabilită din cauza focarului de coronavirus. Conform celor de la „The Times”, Marele Premiu de Formula 1 al Chinei nu va mai avea loc anul acesta

Fosta campioană olimpică Nadia Comăneci, care a participat, miercuri, la o dezbatere la Senat, a declarat că sportul românesc are nevoie de un sprijin financiar mai mare pentru a nu rămâne fără specialişti,

Începând cu luna martie a acestui an, Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău va relua Programul Naţional de Screening pentru cancerul de col uterin. Programul a început în 2013 şi va continua pe o perioadă de încă 3 ani, până în noiembrie

Gabriela Munteanu, marketing director al Kandia Dulce, cel mai mare producător local de dulciuri, spune că cele mai vândute branduri din portofoliul companiei, ROM şi Măgura, realizează împreună peste 60% din cifra de afaceri a

Ion Ghizdeanu, fostul şef al Fondului de Dezvoltare creat de Liviu Dragnea şi Darius Vâlcov, a fost pus sub control judiciar pentru fals intelectual. Este acuzat că a falsificat mai multe procese-verbale de evaluare, prin care a aprobat în mod

Fiecare pensionar din România va afla cum îi este calculată pensia, urmând să primească, laolaltă cu decizia de pensionare, şi un buletin de

Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, consideră că ex-viceprimarul din Alba Iulia, Gabriel Pleşa, s-a grăbit atunci când a decis să plece la

Autorităţile au veşti proste şi pentru proprietarii de câini şi pisici. Suspiciunea de pestă porcină africană îi obligă să-şi ţină în case

Detoxifierea organismului ar trebui să fie o prioritate pentru tate persoanele, motiv pentru care astăzi venim în ajutorul tău şi-ţi propunem să încerci ciorba cu varză

Curtea Constituţională a publicat, vineri, motivarea deciziei prin care alegerea ca preşedinte al Senatului a lui Teodor Meleşcanu s-a făcut cu încălcarea Constituţiei. În urma publicării motivării, urmează ca Senatul să aleagă un nou

Corporaţiile din România investesc minim 43.665 lei (cca 9000 euro) pentru recrutarea şi ulterior integrarea în echipă a unui singur programator, iar costurile vor creşte în următorii ani pe fondul nevoii continue de profesionişti IT, potrivit

Un cetățean britanic a fost testat pozitiv cu coronavirus în orașul iberic Mallorca. Informația a fost oferită de Centrul Național pentru Microbiologie din Spania, sursa fiind citată de

Fundașul Marius Constantin (35 de ani) ar putea pleca zilele aceaste de la Gaz Metan și ar putea ajunge la Craiova. Marius Constantin nu a jucat în meciul Academica Clinceni - Gaz Metan, 2-3, fiind suspendat. Totuși, a fost la meci și a mers la

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a fost prezentă, duminică, la Convenţia anuală a Pro România, iar la urcarea pe scenă a spus că speră să nu fie dată afară din PSD pentru că a participat la această reuniune a partidului condus