Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 24 decembrie 2019. Leii au parte de aventuri amoroase 23.12.2019

23.12.2019 Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 24 decembrie 2019. Leii au parte de aventuri amoroase Horoscopul zilei de 24 decembrie 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 24 decembrie 2019 vine cu sfaturi pentru



Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 24 decembrie 2019. Leii au parte de aventuri amoroase

Horoscopul zilei de 24 decembrie 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 24 decembrie 2019 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 24 decembrie 2019 spune că astăzi nativii din zodia Leu sunt predispuși aventurilor sentimentale. Sfat! Persoanele care-și cunosc […] The post Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 24 decembrie 2019. Leii au parte de aventuri amoroase appeared first on Cancan.ro.

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 24 decembrie 2019. Leii au parte de aventuri amoroase

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Tânăra suedeză Greta Thunberg a fost recompensată cu un premiu Golden Camera pentru activismul său în domeniul mediului, în cadrul ceremoniei desfăşurate sâmbătă seară la Tempelhof, un aeroport

Şapte persoane şi-au pierdut viaţa şi cinci au fost rănite, duminică, într-o explozie produsă la o uzină de componente electronice, în estul Chinei, au declarat autorităţile locale,

FCSB și CSU Craiova joacă azi, de la ora 20:30, în derby-ul etapei a 3-a din play-off. Partida este liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și în direct pe LookSport, TV Telekom Sport și TV Digi Sport. Bucureștenii și oltenii se vor duela

Poli Iași și Gaz Metan i joacă azi, de la 17:30, în etapa a 3-a din play-out-ul Ligii 1. Meciul este liveTEXT pe GSP.RO și în direct pe TV Telekom Sport, LookSport și TV Digi Sport. liveTEXT de la 17:30 » Poli Iași - Gaz

Fotomodelul australian Miranda Kerr, în vârstă de 35 de ani, își mărește familia. Aceasta este însărcinată cu cel de-al treilea copil. "Miranda, Evan, Flynn și Hart sunt gata să primească un nou membru în familie", a declarat unul dintre

Andreea Marin a fost ironică la adresa Mihaelei Rădulescu, cea considerată de mulți drept rivala sa. În ediția de sâmbătă, 30 martie 2019, a emisiunii iUmor, de la Antena 1, Andreea Marin a fost protagonista unui număr de roast. Pe lângă

Derby-ul dintre FC U Craiova 1948 (echipă patronată de Adrian Mititelu) și Turris-Oltul Turnu Măgurele, câștigat de oaspeți cu scorul de 1-0, s-a încheiat cu un scandal monstru. ACTUALIZARE 31 martie. Antrenorul lui Turris, Erik Lincar, a postat

După doi ani de testat titulaturi, Cristi Minculescu nu mai e Iris, nici Iris 4 Ever, nici Naționala de Rock, nici Bună seara, prieteni!... Pur și simplu a ajuns la concluzia că, în sfârșit, a venit vremea să se prezinte, el și trupeții săi,

Cântăreața Lidia Buble a primit tot felul de comentarii în mediul virtual după ce a postat o fotografie în care se sărută pasional cu iubitul ei, prezentatorul de televiziune Răzvan Simion. Artista și prezetatorul matinalului de la Antena 1 au

Derby-ul acestui început de play-out se va disputa astăzi de la ora 17:30 în Copou între Poli Iași și Gaz Metan Mediaș. Miza celor trei puncte este uriașă, echipa care va câștiga acest meci urmând a urca pe primul loc al clasamentului.

“Transport medical specializat a unui pacient cu boala oaselor de sticlă de la domiciliu”. Citește mai

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dr. Raed Arafat, a declarat duminică, la Târgu Mureş, că în cursul acestui an va începe procedura de preluare a serviciilor

Împrumutul de 3 miliarde de euro atras recent de Guvern "are cel mai mare cost din istoria României", dobânda fiind de aproximativ 2,2 miliarde de euro, a afirmat, duminică, într-o conferinţă de

Scandal monstru la X-factor UK, declanşat de Sharon Osborne, soţia celebrului Ozzy Osborne : "M-au concediat că eram prea bătrână" Citește mai

Fostul premier Adrian Năstase a afirmat, referitor la sprijinul oficialilor europeni în cazul Laurei Codruţa Kovesi, după punerea sub control judiciar, că aceasta este preferată pentru şefia Parchetului UE deoarece este o persoană

Din această lună, zeci de mii de pensionari vor primi pensii mai mari cu până la 4.000 de lei, în urma recalculării pensiilor din grupele I şi II de muncă, a anunţat ministrul Muncii Marius

Patru candidaturi au fost depuse pentru funcţia de procuror general, a anunţat Ministerul Justiţiei. Însă numai unul din cei patru candidaţi, respectiv actualul procuror general Augustin Lazăr, a avut dosarul complet în momentul depunerii

Compania ucraineană de stat Spetstechnoexport, o filială a concernului militar de stat ”Ukroboronprom”, a anunţat că a dezvoltat şi a început să producă o armă electromagnetică proiectată să distrugă diferite tipuri de dispozitive

Doi bărbaţi au murit în urma unor violenţe în faţa unei secţii de votare din estul Turciei, unde se desfăşoară, duminică, alegeri locale, au anunţat autorităţile locale, potrivit

Ucraina este vecina României, la Nord şi în Sud-Est, însă interesul clasei politice româneşti faţă de Ucraina este relativ minim. Nici prezenţa puternicelor comunităţi româneşti istorice din Ţinutul Herţa, Bucovina de Nord, Basarabia de