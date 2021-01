Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 21 ianuarie 2021. Săgetătorii trebuie să aibă grijă la sănătate 20.01.2021

Horoscopul zilei de 21 ianuarie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 21 ianuarie 2021 vine […]

UPDATE. "Constituţia prevede nişte paşi care sunt extrem de anevoioşi şi consumatori de timp. Drumul până la alegerile anticipate înseamnă aproximativ patru luni de zile, care creează o serie de

Dându-mi peste cap toate pronosticurile privind starea vremii pe care chiar şi meteorologii nu o mai pot prevedea decât pe durate scurte, care vin să justifice încălzirea globală, când nu mai credeam că seceta ar mai favoriza înmuguririle

OMV Petrom (SNP), cea mai mare mare companie listată la Bursa de la Bucureşti în termeni de capitalizare, a încheiat anul 2019 cu vânzări de 25,5 miliarde de lei, în creştere cu 13% faţă de anul precedent, în timp ce profitul net s-a diminuat

Un grav accident de circulație a avut loc în Sibiu, un autoturism intrând în coliziune cu un microbuz. SAJ SIBIU a trimis de urgență un echipaj de tip B la intrarea în localitatea Marpod, la fața locului fiind descoperite trei persoane

Simona Halep, 28 de ani, 2 WTA, a anunțat că nu va juca în acest an în echipa de Fed Cup a României, ea având ca principal obiectiv în 2020 cucerirea unei medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo (Japonia). Chiar și așa, Simona Halep este

Producătorul de componente auto Yazaki România, subsidiara locală a concernului japonez Yazaki, are disponibile în prezent peste 400 de locuri de muncă pentru fabrica din Brăila, potrivit site-ului Agenţiei Judeţene Pentru Ocuparea Forţei de

Un bărbat care a crescut la orfelinat și care își încearcă șansa la Românii au talent este primul concurrent care primește un Golden Buzz! Erno Varga l-a impresionat până la lacrimi pe Andi Moisescu, iar juratul a apăsat butonul auriu.

Vicepremierul interimar Raluca Turcan a anunţat vineri că Guvernul pregăteşte un proiect european din fonduri nerambursabile pentru modernizarea Institutului "Cantacuzino", pentru reluarea producţiei de vaccin

Cercetătorii chinezi care investigează originea animală a epidemiei de coronavirus din China au descoperit că un mamifer pe cale de dispariţie ar fi transmis coronavirusul la oameni, scrie agenţia Xinhua, citată de The

Meteorologii au emis, vineri, noi avertizări nowcasting Cod galben de vânt, ce vizează judeţe din Moldova şi Transilvania, în umătoarele ore. Prognoza de specialitate arată că, până la ora 17:00, în

Vechimea medie a întregului număr de autoturisme achiziţionate în 2019, în volum total total de 606.163 de unităţi, a fost de 8,3 ani, faţă de o medie de 9 ani în 2018, potrivit datelor Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de

Peste o sută de schiori din întreaga lume vor participa la două dintre cele mai mari competiţii de schi alpin organziate la noi în ţară. Este vorba despre FIS Children Trophy şi FIS SES 2020 Race - două curse înscrise în caldendarul oficial al

O binecunoscută jurnalistă rusă şi o avocată susţin că au fost atacate şi bătute de un grup de persoane într-un hotel din capitala cecenă Groznâi, relatează vineri BBC. Elena Milaşina, care

România a fost zdruncinată de două cutremure azi-noapte! La scurt timp de la producerea lor, oficialii de la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului au anunțat ce magnitudine a avut fiecare. Potrivit specialiștilor,

Austriacul Andreas Elsner, care a preluat în toamna anului 2018 poziţia de director executiv marketing rezidenţial şi vânzări naţionale în cadrul Telekom România, şi-a întărit, într-un interviu exclusiv pentru ZF, reputaţia de a face

Primarul Gabriela Firea a decis sa il dea afara pe Bogdan Stanoevici, directorul Circului Metropolitan Bucuresti, pentru „management defectuos” și „folosirea ineficientă a fondurilor publice”. Bogdan Stanoevici tocmai își anunțase

Duminică, 9 februarie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc. La tragerile loto de joi, 6 februarie, Loteria Română a acordat 13.063 de câştiguri în valoare totală de 680.349,10

TransferGo, compania de transferuri online internaţionale rapide, a intermediat anul trecut peste jumătate de milion de transferuri către România, iar valoarea totală a tranzacţiilor din şi spre piaţa locală s-a dublat faţă de

Compania Michelin România, parte a grupului francez Michelin, unul dintre cei mai mari producători de anvelope la nivel mondial, cu vânzări globale de peste 22 mld. euro în 2018, are în plan pentru 2020 să recruteze peste 300 de oameni pentru

Preţurile cărnii de porc din China au avansat cu 116% în ianuarie faţă de aceeaşi lună a anului trecut, accelerând de la creşterea de 97% din decembrie, relevă date oficiale, potrivit