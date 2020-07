Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 20 iulie 2020. Lună Nouă în zodia Rac 19.07.2020

19.07.2020 Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 20 iulie 2020. Lună Nouă în zodia Rac Horoscopul zilei de 20 iulie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru



Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 20 iulie 2020. Lună Nouă în zodia Rac

Horoscopul zilei de 20 iulie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 20 iulie 2020 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 20 iulie 2020 spune că astăzi nativii din zodia Rac au parte […] The post Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 20 iulie 2020. Lună Nouă în zodia Rac appeared first on Cancan.ro.

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 20 iulie 2020. Lună Nouă în zodia Rac

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un om fără adăpost a fost amendat cu 200 de euro în Italia, pentru că a dormit pe stradă, gest aspru criticat de organizațiile de caritate. Citește mai

FC Viitorul, formaţie pregătită de Gică Hagi, a câştigat Supercupa României, scor 1-0, în faţa campioanei CFR Cluj. Ianis Hagi nu a fost folosit. Citește mai

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunţat duminică că nu funcţionează serviciul de plată prin SMS a rovinietei sau a taxelor de pod. Plata prin SMS este cel mai des folosită pentru a achita taxa de pod de la

Iulian Ştefan Obreja a murit joi, 4 iulie, chiar sub ochii tatălui său, în timp ce muncea pe un câmp în localitatea italiană

Cei mai mari 10 jucători de pe piaţa locală de retail de telecom au înregistrat în 2018 o cifră de afaceri cumulată de 698,6 mil. lei (150,1 mil. euro), în creştere cu 9% faţă de anul precedent, cu un câştig net total de 20,1 mil. lei, mai

Actorul Marian Rădulescu de la Teatrul Excelsior a murit, iar anunțul a fost făcut de colegii săi, pe pagina de Facebook a instituției. Citește mai

Construcţia unde dascălii se vor perfecţiona a fost ridicată în staţiunea Soveja, care se degradează de la o zi la

Un român din cinci spune că a acceptat cel puțin o dată de-a lungul carierei un job mai prost plătit, iar doi din cinci spun că ar fi dispuși să accepte un job pe mai puțini bani în schimbul altor avantaje pe care le consideră mai

În zona punctului de trecere Cruceni, au fost depistaţi cinci irakieni care intenţionau să ajungă ilegal într-un stat din vestul Europei, cu ajutorul unui cetăţean sârb. Bărbatul din Serbia este cercetat pentru trafic de migranţi, sub

„În primul semestru toată piaţa de curierat a fost pe creştere, atât pe segmentul business to business, cât şi pe comerţul

Creatorul filmului The Mask (Masca) și fondatorul Dark Comics, Mike Richardson, susține că personajul cu fața verde ar putea reveni pe marele ecran – dar de data aceasta va fi o femeie. Citește mai

Trei mineri au murit, luni, în urma unui cutremur de mică intensitate produs la o exploatare minieră din sudul Poloniei. Incidentul a avut loc la mina Staszic, situată în apropierea orăşelului Katowice, relatează agenţia Reuters. Nouă mineri se

Daniel Rotariu, românul desfigurat cu acid sulfuric de fosta lui iubită, s-a căsătorit. Daniel a fost la un pas de moarte după ce fosta lui iubită a aruncat cu acid sulfuric pe el. Katie Leong l-a minţit pe Daniel că are 36 de ani, deşi avea

În a doua zi de Paște, vestea cutremura showbiz-ul: Răzvan Ciobanu se stingea din viață în urma unui accident rutier, petrecut între Săcele și Năvodari. S-a speculat atunci că designerul consumase mai multe substanțe interzise. Analizele au

Un accident rutier grav s-a petrecut, marţi, în jurul orei 12:40, pe raza localităţii Ponorel, comuna Vidra din Munţii Apuseni. O fetiţă care se deplasa cu bicicleta a murit după ce a fost lovită de o maşină condusă cu

Marcelo (31 de ani), fundașul stânga al lui Real Madrid, ar putea pleca la Arsenal în această vară. The Guardian anunță că Arsenal este dispusă să negocieze cu Real Madrid pentru transferul brazilianului. Formația lui Unai Emery

Fratele lui Mihai Bendeac a trecut, cu brio, peste examenul de maturitate. Andrei a obținut note foarte mari, spre mândria familiei sale. La sfârșitul lunii mai, fratele lui Mihai Bendeac a avut cursul festiv, la sfârșitul liceului. Bineînțeles,

Simona Halep a mai jucat o singură dată în semifinale la Wimbledon, în 2014, când a fost eliminată de Eugenie Bouchard. Citește mai

Conducerea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a blocat în mod nejustificat evoluţia unor proiecte, a declarat prim-ministrul Viorica Dăncilă, care a amintit că a cerut

Un videoclip făcut public de PETA (n.r - People for the Ethical Treatment of Animals, o organizaţie pentru drepturile animalelor, cu sediul în Norfolk, Virginia) arată la ce chinuri sunt supuşi măgarii şi catârii de pe idilica insulă grecească