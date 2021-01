Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 20 ianuarie 2021. Berbecii pot avea surprize financiare 19.01.2021

19.01.2021 Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 20 ianuarie 2021. Berbecii pot avea surprize financiare Horoscopul zilei de 20 ianuarie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic



Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 20 ianuarie 2021. Berbecii pot avea surprize financiare

Horoscopul zilei de 20 ianuarie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 20 ianuarie 2021 vine […] The post Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 20 ianuarie 2021. Berbecii pot avea surprize financiare appeared first on Cancan.ro.

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 20 ianuarie 2021. Berbecii pot avea surprize financiare

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Misha trece printr-o perioadă în care problemele de sănătate nu-i dau pace, iar vedeta a cerut ajutorul fanilor într-o postare făcută pe pagina ei de Instagram. Aceștia s-au alarmat, firește, fiind alături de ea. Problema cu care se confruntă

Dezvoltatorul ceh CPI Property Group SA, deţinut de miliardarul Radovan Vitek, a cumpărat ieri acţiuni la Globalworth, ajungând de la 27,7% la 29,404% din acţiuni. În urma acestei noi runde de achiziţie, grupul ceh a devenit cel mai mare acţionar

Când nu se află la pupitrul emisiunii „Bravo, ai stil! Celebrities” și nu „descos” ținutele concurentelor, jurații show-ului se retrag în culise, acolo unde cei trei magnifici ai modei continuă șirul povestirilor

A treia persoană care a obţinut ilegal dublă identitate în Republica Moldova este proprietarul holding-ului „Trans-Oil Group”, milionarul Vaja Jhashi, despre care presa a scris anterior că este o persoană apropiată de fostul lider democrat

In 2018, directorul onorific al INFP avertiza ca urmatorul cutremur major va avea peste 7 grade. Cu toate astea, norocul este ca va fi un cutremur de

Emmanuel Macron, președintele Franței, s-a declarat încântat de munca depusă de ministrul Sporturilor, românca Roxana Mărăcineanu, în ancheta care vizează violențele sexuale din patinajul artistic din Hexagon, notează L’Equipe.

În fiecare zi, în România mor 142 de pacienţi, atât copii cât şi adulţi, din cauza cancerului, potrivit ultimei statistici GLOBOCAN (2018). În acest context, Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer cere

Vicepreședintele Senatului, Alina Gorghiu, propune ca, pentru alegerile parlamentare din acest an, românii din diaspora să voteze pe parcursul a trei zile, așa cum s-a întâmplat la alegerile

Un tânăr în vârstă de 19 ani, din Arad, a fost accidentat mortal de un tren, în cursul nopţii, în zona podului CFR care traversează râul Mureş, victima fiind descoperită abia vineri

Liderii PSD au decis vineri, într-o şedinţă restrânsă, să conteste Guvernul Orban 2 la CCR. Motivul: Klaus Iohannis ar fi declanşat un conflict juridic de natură constituţională cu Parlamentul în momentul în care l-a desemnat tot pe Ludovic

Standardizarea "schematică impusă" pe criterii politico-economice nu poate decât să deterioreze încrederea pacientului în medic şi să îl frustreze pe acesta din urmă, a afirmat, vineri, preşedintele

Un turist român s-a băgat singur în carantină, după o excursie la Hong Kong, unde erau anunţate trei cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus. Bărbatul a fost surprins să constate că pe Aeroportul Otopeni nu există niciun control medical pentru

Situatie tensionata pentru pompierii din Calarasi, noaptea trecuta. Trei cladiri au fost afectate de un incendiu puternic, una fiind distrusa in

Pe 7 februarie, Delia Matache a împlinit 38 de ani. Vedeta și-a sărbătorit ziua de naștere atât la filmările noului sezon „iUmor”, dar și pe scenă. Dacă până acum, Mihai Bendeac nu i-a făcut niciun cadou în anii trecuți, de dată

O binecunoscută jurnalistă rusă şi o avocată susţin că au fost atacate şi bătute de un grup de persoane într-un hotel din capitala cecenă Groznâi, relatează vineri BBC. Elena Milaşina, care

România a fost zdruncinată de două cutremure azi-noapte! La scurt timp de la producerea lor, oficialii de la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului au anunțat ce magnitudine a avut fiecare. Potrivit specialiștilor,

Ana Bogdan a luptat timp de două ore și douăzeci și cinci de minute cu Ekaterina Alexandrova, dar a cedat pe final, 5-7, 6-3, 5-7. Ziua a început cu confruntarea celor mai bune jucătoare și a fost un maraton pe care Ana l-a pierdut la câteva

Primarul Gabriela Firea a decis sa il dea afara pe Bogdan Stanoevici, directorul Circului Metropolitan Bucuresti, pentru „management defectuos” și „folosirea ineficientă a fondurilor publice”. Bogdan Stanoevici tocmai își anunțase

Riyad Mahrez, 28 de ani, a divorțat de soție și și-a refăcut repede viața sentimentală. Starul lui Manchester City s-a și combinat cu o bombă sexy, recunoscută ca având lipici la fotbaliștii din Premier. Taylor Ward, 22 de ani, a trăit

În această săptămână, moneda națională s-a apreciat constant față de euro, ajungând de la un curs de 4.7788 lei/euro, luni, 3 februarie, la 4.7642 lei/euro, vineri, 7 februarie. Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a