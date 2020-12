Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 20 decembrie 2020. Mercur intră în zodia Capricorn 19.12.2020

19.12.2020 Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 20 decembrie 2020. Mercur intră în zodia Capricorn Horoscopul zilei de 20 decembrie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul



Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 20 decembrie 2020. Mercur intră în zodia Capricorn

Horoscopul zilei de 20 decembrie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 20 decembrie 2020 […] The post Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 20 decembrie 2020. Mercur intră în zodia Capricorn appeared first on Cancan.ro.

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 20 decembrie 2020. Mercur intră în zodia Capricorn

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Faptul că primarii nu sunt interesaţi şi comunităţile sunt sărace, nu înseamnă că acei copii sunt condamnaţi să moară în toalete şi să le cadă tavanele în cap. Cine sunt primarii care în patru ani de mandat nu au fost în stare sa facă

TypingDNA, un start-up înfiinţat în 2016 în Oradea care şi-a deschis recent un sediu şi la New York, şi al cărui principal activ îl reprezintă o serie de soluţii din domeniul securităţii digitale şi al inteligenţei artificiale, are în

Dan Petrescu (52 de ani) a semnat prelungirea contractului cu CFR Cluj, astfel că oficialii campioanei României au risipit zvonurile care îl dadeau ca și plecat pe „Bursuc” din Gruia. Gazeta Sporturilor a aflat că Petrescu a semnat un nou

Mesaje de Revelion 2020, urări de Revelion 2020, SMS de Revelion 2020. Mai jos aveți o selecţie de mesaje, urări şi SMS-uri pentru cumpăna dintre ani. Citește mai jos diferite modele de urări de Anul

Un cuplu de israelieni s-a înecat, după ce a rămas blocat într-un lift dintr-o parcare subterană inundată în urma unei ploi torenţiale la Tel Aviv, a anunţat, duminică, poliţia, relatează

Tot mai mulţi dezvoltatori de birouri apelează la lucrări de artă pentru a „decora” proiectele office din Bucureşti. Fondul de investiţii CA Immo continuă colaborarea cu artistul Alexandru Ciubotariu printr-o nouă lucrare realizată în

Iranul şi-a plasat sistemul de rachetă în stare de alertă consolidată pe întregul teritoriu al ţării, a declarat un oficial american pentru

Ministerul Finanţelor a propus în 2019 printr-un proiect de mo­di­ficare a legislaţiei privind RCA, printre prevederi regăsindu-se renunţarea la calculul tarifelor de primă de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), precum şi

Alex are 39 de ani, e avocat și și-a petrecut sărbătorile într-un centru de dezintoxicare. E dependent de droguri de 20 de ani, de când abia trecuse de majorat. A început cu heroină, dar starea s-a deteriorat mult când a trecut pe etnobotanice.

Radu Timiş jr., CEO al grupului Cris-Tim, spune că în 3-4 ani familia sa vrea să ajungă la 100 de hectare de viţă-de-vie, faţă de 48 cât deţine în prezent. „Avem o podogrie de 40 hectare în Dealul Mare şi alte 8 hectare de viţă-de vie

Anamaria Prodan a fost surprinsă astăzi la volanul unui Bentley de sute de mii de euro, pe străzile din Dubai! Sexy impresara a atras atenția nu doar cu bolidul, ci și cu ținuta sa… care s-a ridicat la nivelul bijuteriei pe patru roți cu

Kanal D a anunţat că una dintre vedetele înscrise în competiţia „Survivor România“, reality show ce se va filma în jungla din Republica Dominicană, s-a retras. Totodată, postul a dezvăluit şi cine îi va lua

Mai mulţi medici, asistenţi medicali şi infirmiere de la Spitalul Floreasca au anunţat luni, printr-un comunicat, că întrerup activitatea, urmând să asigure asistenţa doar pentru

Consiliul Concurenţei analizează operaţiunea prin care Grupul Medlife, principalul jucător din piaţa locală de servicii medicale private, a preluat în decembrie 2019 integral pachetul de acţiuni al Spitalului OncoCard din Braşov, unul dintre

Justiţia britanică a condamnat luni, la închisoare pe viaţă, un bărbat indonezian descris ca fiind „cel mai mare delicvent sexual” din Regatul Unit pentru violarea a zeci de bărbaţi drogaţi la ieşirea

După ce fostul inspector şef interimar al Poliţiei Vâlcea a fost demis în direct la o videoconferinţă, iar unui adjunct i-a încetat împuternicirea, la conducerea instituţiei au venit doi specialişti în combaterea crimei şi

Cruzimea împotriva animalelor nu este o specialitate românească. O dovedește cazul cățelei Bella, care a fost aruncată, azi, în râul Trent, care traversează idilicul sătuc Farndon, Nottinghamshire, centrul Angliei. Câinele era legat și

Paginademedia.ro a publicat topurile celor mai vizionate 20 de filme, respectiv seriale, în anul 2019. Reluările unui serial de comedie şi un film vechi de peste două decenii, difuzat anual în preajma Crăciunului, au fost preferatele românilor,

Operatorii telecom Vodafone România, Telekom România Mobile Communications, Orange România şi RCS&RDS au fost amendaţi cu 1,61 milioane de lei pentru că nu şi-au îndeplinit obligaţia de a avea o

La nivelul pieţei de brokeraj, valoarea totală a primelor intermediate din primele nouă luni din 2019 a fost de circa 5,3 miliarde de lei, în creştere cu 12,36% faţă de aceeaşi perioadă a anului