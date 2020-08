Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 20 august 2020. Mercur intră în zodia Fecioară 20.08.2020

20.08.2020 Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 20 august 2020. Mercur intră în zodia Fecioară Horoscopul zilei de 20 august 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru



Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 20 august 2020. Mercur intră în zodia Fecioară

Horoscopul zilei de 20 august 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 20 august 2020 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 20 august 2020 spune că nativii din zodia Fecioară au parte de […] The post Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 20 august 2020. Mercur intră în zodia Fecioară appeared first on Cancan.ro.

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 20 august 2020. Mercur intră în zodia Fecioară

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Serbia a finalizat lucrările de construire a primei secţiuni a segmentului de 403 km al gazoductului TurkStream de pe teritoriul său, potrivit

Lorimer Ventures Limited, firmă înregistrată în Cipru, care deţine un pachet de 22,6% din capitalul producătorului de vinuri Purcari Wineries, a anunţat compania că explorează opţiuni strategice în legătură cu vânzarea acţiunilor, după ce

Poliţiştii ialomiţeni au desfăşurat pe 13 august o acţiune de amploare pe raza municipiului Slobozia, pentru depistarea şi sancţionarea faptelor antisociale. În cadrul raziei au fost puse în executare 9 mandate de aducere iar 4 persoane au fost

Conor McGregor, cel mai renumit luptător MMA, a lovit cu pumnul un bătrân, când se afla într-un bar din Irlanda, țara sa natală. Incidentul violent ar fi avut loc în aprilie. Conform TMZ Sports, McGregor, 31 de ani, a intrat în pubul Marble

Aflată la Bucureşti, pentru a susţine un concert pe Arena Naţională, trupa Metallica a făcut un gest impresionant. Membrii formaţiei americane s-a alăturat iniţiativei #NoiFacemUnSpital şi, miercuri seara, a

Piaţa de băuturi spirtoase este împărţită între importatori şi producători, aceştia din urmă fiind tot mai puţini pe o piaţă unde autoconsumul este la nivel

CFR Cluj a anunțat joi, după calificarea în play-off-ul Champions League, transferul atacantului ivorian Lacina Traore, 29 de ani. Acesta revine după 8 ani la CFR, echipă pentru care a jucat între 2008 și 2011 și pentru care a marcat 14

Oficialii Institutului Naţional de Medicină Legală (INML) au informat Ministerul Sănătăţii, în seara zilei de vineri, 16 august, că raportul privind probele ADN în cazul Caracal este finalizat şi a fost transmis către

Carmen București, principala contracandidată la promovare a celor de la CSA Steaua, s-a retras din Liga 4! Motivul? Ovidiu Onosa, patronul echipei, a preluat Sportul Snagov, echipă din Liga 2, acolo unde a devenit unicul finanțator. Alături de el,

Justiţia austriacă a abandonat o anchetă cu privire la serviciile secrete germane (BND), pe care le-a acuzat că au spionat în mod sistematic politicieni, organizaţii internaţionale şi întreprinderi pe teritoriul austriac, relatează

În luna septembrie ar putea fi lansat de către CEC Bank un produs prin care românii aflați în străinătate să poată trimite bani acasă fără să plătească niciun comision, după cum a afirmat ministrul

„La nivel de încredere, paguba produsă de OUG 114 în piaţă a fost destul de mare, dar am văzut un trend ascendent de încredere de la începutul anului. Investitorii s-au întors şi s-au arătat dispuşi să cumpere anumite companii mari din

„Am început un business cu pantofi din dorinţa de a oferi posibilitatea bărbaţilor să îşi personalizeze încălţămintea după preferinţele şi nevoile

Simona Halep (4 WTA, 27 de ani) a încheiat vineri dubla de foc Rogers Cup - Cincinnati, cu cel mai scurt parcurs din ultimii cinci ani, o evoluție care i-a fost bulversată și de problema de la tendonul lui Ahile de la piciorul stâng, Simona Halep

Jandarmii din Năsăud au depistat un tânăr care sustrase o sumă de bani dintr-un local, vineri, 16 august. Acesta se afla în interiorul localului în timp ce barmanul ieşise să servească clienţii pe terasă. În acest timp, făptuitorul s-a

Recent, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România(UZPR) și Electrecord Production SRL au perfectat Protocolul exclusiv de colaborare pentru organizarea Festivalului Național de Muzică Ușoară

Gheorghe Grozav (28 de ani) traversează o formă excelentă la Kisvarda. Sâmbătă seara, românul a înscris pentru echipa sa în victoria din deplasare cu Honved, fosta adversară a Craiovei din Europa League, scor 3-1. Gicu, atacant inclus de Cosmin

Japonia a luat faţa Chinei devenind cel mai mare deţinător de titluri de trezorerie americane în iunie, scrie

Volumul uriaş, aflat în creştere, de titluri de datorie cu randamente negative existent la nivel mondial are un impact pu ternic asupra psihologiei investitorilor, scrie Financial

FCSB a naufragiat din nou în Liga 1, pierzând meciul cu Poli Iași, scor 1-2, după o nouă prestație catastrofală a jucătorilor lui Vergil Andronache. Vezi AICI clasamentul actualizat din Liga 1! Deși pare greu de crezut, FCSB, cel mai