Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 2 decembrie 2020. Racii sunt mai sentimentali 02.12.2020

Horoscopul zilei de 2 decembrie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 2 decembrie 2020 vine […] The post Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 2 decembrie 2020. Racii sunt mai sentimentali appeared first on Cancan.ro.

Casa de avocatură NNDKP (Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen) fuzionează cu o casă de avocatură din Cluj-Napoca – Păun Ciprian şi Asociaţii (PCA Law Office) pentru a-şi consolida poziţia pe piaţa clujeană. Prin această fuziune, biroul

Carlo Ancelotti, faimosul italian de-abia demis de Napoli, va fi numit manager la Everton, cel târziu mâine. Iar Arsenal îl vrea pe Mikel Arteta, asistentul lui Guardiola la Manchester City. Pe 10 decembrie, Carlo Ancelotti a fost demis de

Hidroelectrica va finanţa cu peste 5,3 milioane de lei (fără TVA) modernizarea staţiei electrice de 110 KV aparţinând CHE Brădişor, parte a amenajării hidroenergetice Lotru, a anunţat, marţi,

Guvernul mizează anul viitor pe o creştere a veniturilor cu aproape 10%, asemănătoare cu cea din acest an, şi a cheltuielilor cu doar 7,1%, la jumătate faţă de ultimii doi ani, în timp ce economia este aşteptată să crească cu 4,1%, potrivit

Producătorul auto german Opel, parte a grupului francez Groupe PSA, se pregăteşte să lanseze producţia unui nou motor pe benzină de 1,2 litri la fabrica din Szentgotthard, la 276 km de Budapesta, până la sfârşitul acestui an, notează Budapest

Ministrul Finanţelor Florin Cîţu a declarat marţi seară, la Digi 24, că dublarea alocaţiilor ar costa 6 miliarde lei, în timp ce prin reducerea TVA se pierd 11,8 miliarde lei. Prin aplicarea ambelor măsuri, deficitul în 2020 se va duce către

Şase companii private dintr-una din cele mai bogate provincii din China au intrat în incapacitate de plată a datoriilor sau se apropie periculos de această situaţie, scrie

Galaxia NGC 3175 este localizată la aproximativ 50 de milioane de ani lumină distanţă de Pământ, în constelaţia Antlia. Galaxia poate fi văzută în această imagine obţinută prin intermediul telescopului Hubble, aparţinând NASA şi ESA,

Serghei Bulgac, CEO: Spre deosebire de fostul monopol din telefonia fixă, 95% din cele peste 6 milioane de gospodării din România acoperite de reţeaua Digi au acces la fibră

În vârstă de 74 de ani, Mircea Lucescu ar putea antrena peste mări și țări. Tehnicianul român este propus să preia formația FC Santos din Brazilia. UPDATE 15.35. Mircea Lucescu a confirmat pentru Gazeta Sporturilor că a primit oferta de a

Wesley Moraes, atacantul lui Aston Villa, este unul dintre cei mai de perspectivă jucători din Premier League. Brazilianul de 23 ani a marcat 5 goluri în acest sezon pentru gruparea din Birmingham, iar povestea sa de viață este una impresionantă.

Un bărbat de 54 de ani din judeţul Dâmbovița a murit din cauza gripei, fiind primul deces din acest sezon. Potrivit Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile, primul deces din acest sezon, confirmat cu virus gripal, s-a

Banca Naţională a României (BNR) a afişat, miercuri, un curs de 4,7773 lei pentru un euro, în creştere cu 0,04 bani (+0,01%) faţă de cotaţia anterioară, de 4,7769 lei/euro. Leul s-a depreciat şi în

Simona Halep, 28 de ani, 4 WTA, a anunțat că principalele sale obiective pentru 2020 sunt o medalie la Jocurile Olimpice de vară de la Tokyo (Japonia) și câștigarea unui turneu de Mare Șlem. În privința participării în Fed Cup, competiție

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea care amână termenul de intrare în vigoare a pensionării anticipate a magistraţilor, până la 1 ianuarie 2022. Iniţial, Guvernul Orban a vrut să îşi angajeze răspunderea în Parlament pe

Compania Durocar, fondată în anul 2004 de soţii Gabriela şi Florin Duma şi specializată în construcţia şi modernizarea de benzinării, a realizat anul trecut o cifră de afaceri de 10 milioane de lei şi un profit de 621.000

FC Botoşani a învins-o pe Dinamo Bucureşti cu scorul de 1-0 (0-0), în prologul rundei a XXII-a a Ligii 1. Unicul gol al partidei a fost înscris de jucătorul U 21 al moldovenilor, George Cîmpanu în minutul 90, la puţin timp de la intrarea pe

Un bărbat din Chişinău a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru recrutarea şi adăpostirea a două adolescente în scop de exploatare sexuală, activitate care-i genera acestuia profit

Modul de aplicare a Legii pensiilor în cursul anului viitor are un rol decisiv pentru bugetul din 2021, impactul cheltuielilor cu asistența socială fiind mult peste cel din 2020, se arată într-un raport

Ionuț Andreescu, administratorul firmei Galeriile Noi SRL, a explicat pentru Libertatea cum dă 219 de lei taxe pe căsuță la Primăria Sectorului 3 și ia 6.500 chirie. După ce scade cheltuielile, firma susține că rămâne cu 1700 de lei profit