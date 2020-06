Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 19 iunie 2020. Vărsătorii sunt creativi 18.06.2020

18.06.2020 Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 19 iunie 2020. Vărsătorii sunt creativi Horoscopul zilei de 19 iunie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru



Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 19 iunie 2020. Vărsătorii sunt creativi

Horoscopul zilei de 19 iunie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 19 iunie 2020 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 19 iunie 2020 spune că astăzi nativii din zodia Vărsător vor avea […] The post Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 19 iunie 2020. Vărsătorii sunt creativi appeared first on Cancan.ro.

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 19 iunie 2020. Vărsătorii sunt creativi

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Jurnalistul rus Ivan Golunov, cunoscut pentru investigaţiile privind corupţia autorităţilor moscovite, a fost arestat la Moscova şi acuzat de infracţiuni legate de droguri, a anunţat vineri poliţia;

Ministrul Apărării, Gabriel Leş, a decis eliberarea din funcţia de secretar de stat al Departamentului pentru Armamente a lui Andrei Ignat, propunere care a primit avizul premierului Viorica Dăncilă, informează sâmbătă MApN,

Vicepreşedintele PDM Andrian Candu a anunţat că democraţii au pregătit sesizările necesare către Curtea Constituţională pentru a ataca toate deciziile adoptate sâmbătă, 8 iunie, de Parlamentul Republicii Moldova, convocat de deputaţii

Interzicerea achiziţiilor de echipamente de telecomunicaţii ale companiilor chineze în Europa ar mări costurile reţelelor 5G cu circa 55 de miliarde de euro (62 miliarde de dolari) şi ar amâna adoptarea tehnologiei cu circa 18 luni, potrivit unei

Liderul Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, a lansat un atac dur la adresa preşedintelui Igor Dodon şi a guvernului condus de Maia Sandu, care a fost învestit sâmbătă seară, cu sprijinul liderului de la Chişinău.

Antrenorul italian Cristiano Bergodi şi-a prelungit contractul cu FC Voluntari pe încă un sezon, a anunţat, vineri, clubul ilfovean pe pagina sa de Facebook. Bergodi a preluat-o pe FC Voluntari în

Malta (locul 180 în clasamentul FIFA) primește vizita României (locul 25 în clasamentul FIFA), luni seară, de la ora 21:45, în preliminariile Euro 2020. Va fi primul duel din istoria celor două țări, iar tricolorii lui

22 de avertizări de ploi, grindină, vânt şi 16 coduri hidrologice de inundaţii au fost emise în primele 9 zile ale lunii iunie, unele fiind cod roşu, ceea ce înseamnă pericol iminent. Climatologii atrag atenţia că vremea va fi la extreme şi

Bărbatul în vârstă de 42 de ani a plecat la plimbare, sâmbătă, 1 iunie, cu ATV-ul în staţiunea Breaza și nu a mai ajuns acasă. Acesta a fost căutat de poliţişti, jandarmi şi personal ISU, în aval de podul pietonal Nistoreşti pe ambele

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis atenţionări Cod portocaliu de inundaţii pentru râuri din judeţele Hunedoara, Arad şi Timiş, valabile până luni dimineaţa. Citește mai

Ambasadorul Statelor Unite în Israel, Davi Friedman, nu exclude o anexare israeliană a unor teritorii din Cisiordania, transmite Reuters. Într-un interviu publicat sâmbătă de ziarul New York Times, Friedman

UniCredit Leasing, cea mai mare companie de leasing financiar din piaţă locală, a închis anul 2018 cu un profit net de 70 milioane de lei (15 mil. euro), în scădere cu circa o treime faţă de anul precedent, arată datele Ministerului de Finanţe.

Unii o critică pentru felul în care arată, alții o apreciază pentru că nu se sfiește să vorbească despre greutatea ei. Oana Roman a mărturisit, la un moment dat, că are cu 10 kilograme mai mult decât greutatea normală. Avea 80 de kilograme,

Echipa națională a României e obligată să câștige în Malta, în al patrulea meci din preliminariile Euro 2020. Selecționerul Cosmin Contra va schimba radical echipa de start față de partida cu Norvegia.

Un brăilean a filmat momentul în care şoferul unei ambulanţe şi tatăl unui tânăr de 20 de ani sunt forţaţi să îl transporte pe braţe pentru că strada pe care acesta locuia este impracticabilă din cauza lucrărilor de asfaltare şi a

Mircea Lucescu a dezvăluit că fiul său Răzvan a fost la un pas să ajungă la Olympiakos înainte să semneze cu PAOK Salonic. Parcursul lui Răzvan Lucescu la PAOK nu a fost deloc unul lin. Contestat de fani în primele luni,

Fiica cea mare a lui Liviu Vârciu și-a aniversat recent ziua de naștere, iar cu această ocazie, a postat un mesaj neașteptat pe contul de socializare, dedicat special tatălui ei. „Since I was little I wanted a united family to grow up with, but

Clienţii unei terase de pe malul Dunării s-au trezit cu picioarele în apa stând liniştiţi la o bere. Nu i-a udat personalul restaurantului, ci apa fluviului a venit peste

Horoscop 4 iunie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 4 iunie 2019 - Berbec Ai în față o zi care poate fi presărată cu numeroase momente de conflict din cauza unor neînțelegeri minore care devin mari din cauză că le

Banchetul organizat luni seară la palatul Buckingham de regina Elisabeta a II-a în cinstea președintelui american Donald Trump și a familiei acestuia a fost un eveniment fastuos și opulent. La eveniment s-au servit patru feluri de mâncare s-au