Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 19 ianuarie 2021. Soarele intră în zodia Vărsător 18.01.2021

18.01.2021 Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 19 ianuarie 2021. Soarele intră în zodia Vărsător Horoscopul zilei de 19 ianuarie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic



Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 19 ianuarie 2021. Soarele intră în zodia Vărsător

Horoscopul zilei de 19 ianuarie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 19 ianuarie 2021 vine […] The post Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 19 ianuarie 2021. Soarele intră în zodia Vărsător appeared first on Cancan.ro.

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 19 ianuarie 2021. Soarele intră în zodia Vărsător

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Uniunea Salvaţi România anunţă că parlamentarii partidului vor vota la vedere împotriva moţiunii de cenzură şi susţine că PSD şi UDMR au iniţiat acest demers împotriva Guvernului doar pentru că nu

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat miercuri la Digi24 dezbaterea de azi din Parlament privind moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Orban. Gazetarul a comparat evenimentul cu un meci de wresling, şi e de părere că astăzi la Parlament

Leul a continuat să se aprecieze uşor în raport cu moneda europeană, care a fost cotată de Banca Naţională a României la 4,7768 lei, în scădere cu 0,11 bani (-0,02%) faţă de valoarea de marţi,

Când Reuters a raportat, citând un post de televiziune chinez, că o echipă de cercetărori din China a descoperit un medicament eficient contra noului coronavirus, bursele din toată lumea au sărit în sus de bucurie. Atât de mare a fost emoţia.

Imigrantii din Regatul Unit vor avea parte de o scadere a salariului. Masura va fi luata pentru a incuraja ocuparea locurilor de munca dupa

Premierul demis, Ludovic Orban, a declarat, miercuri seară, că doreşte să se ajungă cât mai repede la un deznodământ, după ce moţiunea a fost votată, iar PNL va grăbi cât mai mult procedurile pentru ca în 60 de zile să reuşim respingerea

Postul public din UK anunta ca va taia aproximativ 450 de persoane conform unui plan de economisire a 80 de milioane de lire

FC Voluntari și FCSB joacă azi, de la ora 20:00, într-un meci restanță din Liga 1. Mihai Teja (41 de ani) a pierdut 5 din cele 6 dispute directe cu FCSB, unde patron este Gigi Becali, care îi făcea recent o caracterizare: „E nepotul vărului

"Satelitul" cel mai disciplinat al Uniunii Sovietice până în 1989, Bulgaria, în prezent membră a Uniunii Europene (UE) şi a Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), nu a încetat niciodată să oscileze între Est şi Vest. "Bulgaria

Sărbătoarea Sfântului Valentin - Valentine’s Day sau, mai simplu, Ziua Îndrăgostiţilor - ar fi, conform istoricilor, o combinaţie de tradiţii creştine şi romane, transformată şi modernizată de-a lungul veacurilor. În legătură cu cel al

Un cutremur de 5,2 grade a avut loc, vineri dimineața, în

OMV Petrom (SNP), cea mai valoroasă companie listată la Bursa de la Bucureşti, a scăzut cu 1,5 miliarde de lei în termeni de capitalizare în prima lună din 2020 şi a înregistrat astfel cea mai slabă lună de la Ordonanţa 114 încoace, adică

Delia este una dintre cele mai cunoscute și iubite artiste din România. Se află în industria muzicală de multă vreme și a reușit să rămână mereu în atenția fanilor. Deși are 40 de ani, cântăreața pare că a descoperit secretul

Un consorţiu alcătuit din trei fonduri de private eqyity, Advent, Mid Europa şi Hellman & Friedman, ar intenţiona să depună o ofertă pentru retailerul polonez Pepco, notează Warsaw

S-a întâmplat pe 13 decembrie, anul trecut! Locuința Tamarei Ecclestone, fiica lui Bernie Ecclestone, supranumit ”Regele” Formulei 1, a fost spartă, iar paguba, una ”astronomică”, aproximativ 50 de milioane de lire sterline. Maria Meșter, o

Vicepreședintele Senatului, Alina Gorghiu, propune ca, pentru alegerile parlamentare din acest an, românii din diaspora să voteze pe parcursul a trei zile, așa cum s-a întâmplat la alegerile

Un tânăr în vârstă de 19 ani, din Arad, a fost accidentat mortal de un tren, în cursul nopţii, în zona podului CFR care traversează râul Mureş, victima fiind descoperită abia vineri

Standardizarea "schematică impusă" pe criterii politico-economice nu poate decât să deterioreze încrederea pacientului în medic şi să îl frustreze pe acesta din urmă, a afirmat, vineri, preşedintele

Simona Halep, 28 de ani, 2 WTA, a anunțat că nu va juca în acest an în echipa de Fed Cup a României, ea având ca principal obiectiv în 2020 cucerirea unei medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo (Japonia). Chiar și așa, Simona Halep este

Producătorul de componente auto Yazaki România, subsidiara locală a concernului japonez Yazaki, are disponibile în prezent peste 400 de locuri de muncă pentru fabrica din Brăila, potrivit site-ului Agenţiei Judeţene Pentru Ocuparea Forţei de