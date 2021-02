Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 19 februarie 2021. Taurii sunt conflictuali 18.02.2021

18.02.2021 Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 19 februarie 2021. Taurii sunt conflictuali Horoscopul zilei de 19 februarie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic



Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 19 februarie 2021. Taurii sunt conflictuali

Horoscopul zilei de 19 februarie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 18 februarie 2021 vine […] The post Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 19 februarie 2021. Taurii sunt conflictuali appeared first on Cancan.ro.

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 19 februarie 2021. Taurii sunt conflictuali

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Modelele de pe Instagram au găsit o modalitate inedită de a ieși în evidență și au avansat un nou trend. Acestora le-a venit ideea de a-și etala decolteul în partea de jos a bustului. Evident, postările de acest gen s-au înmulțit rapid și au

Compania aviatică Flybe, cel mai mare operator de zboruri regionale din Europa, a intrat în colaps din cauza epidemiei de coronaviroză, scrie The Guardian. La cinci zile după ce Willie Walsh, CEO la IAG, compania care deține British Airways, a

Autorităţile din Africa de Sud au anunţat identificarea primului caz de infectare cu noul tip de coronavirus pe teritoriul acestei ţări. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 38 de ani care

O crimă odioasă a avut loc în Buzău, în Smeeni. Un bătrân de 78 de ani a fost ucis cu bestialitate de un vecin de 43 de ani, din cauza geloziei. Se pare că agresorul l-a acuzat pe bătrân că i-a vizitat iubita, o femeie de 39 de ani, de prea

Berbec Încearcă să nu ai așteptări prea mari în acest weekend, ci să lași lucrurile să decurgă de la sine. Este esențial să înțelegi că nu poți controla modul în care gândesc oamenii din

Horoscop 6 martie 2020 – Citește previziunile pentru toate zodiile. Horoscop 6 martie 2020 – Berbec: Este nevoie de mai multă răbdare și de ceva mai multă bunăvoință ca să eviți conflictele, să le stingi imediat ce apar sau să

Meghan Markle face un gest controversat prin care o intristeaza pe

Autoritățile române au confirmat, cu puțin timp în urmă, existența unui al patrulea caz de infectare cu coronavirus în țara noastră. Persoana infectată ar fi un bărbat din Timiș. La prima testare, rezultatul a fost

Derby d'Italia se joacă duminică, cu porțile închise, după ce epidemia de Coronavirus a luat amploare în Italia. Întâlnirea o găsește pe Juve pe locul secund, la două puncte în spatele lui Lazio, în vreme ce Inter se află pe poziția a

Un accident înfiorător a avut loc în zorii acestei dimineţi pe o şosea din judeţul Sibiu. Şoferul unui TIR s+a ciocnit de un microbuz, iar în urma impactului violent, doi oameni au murit. Bărbatul aflat la volanul mastodontului a supravieţuit

Sub paravanul micşorării poverii furtului miliardului, se ascund idei meschine, susţine deputatul Fracţiunii ACUM Platforma DA, Alexandru Slusari. Potrivit parlamentarului, proiectul prin care se propune instituirea unui nou mod de alocare a

Alianţa USR-PLUS a stabilit candidaţii comuni pentru Sectorul 1 în vederea alegerilor locale, Clotilde Armand fiind propunerea pentru Primăria Sectorului 1, în timp Diana Buzoianu, membru PLUS, va deschide lista de consilieri şi va primi o funcţie

După Serie A, care a amânat 10 partide și a decis să continue până pe 3 aprilie doar cu porțile închise, încă un campionat de top al Europei e afectat de epidemia ucigașă. Strasbourg - PSG e primul meci din Ligue 1 oprit de coronavirus.

Anna Roman i-a pus inima pe jar noului iubit. Frumoasa brunetă este una dintre cele mai răsfățate femei! Inelul cu diamante a fost doar o palidă „primă de instalare”. Ana manechina a primit cheile unui Range Rover de la ”iubi cheltuitorul”,

Mircea Beuran rămâne în arest la domiciliu. Judecătorii au admis propunerea procurorilor anticorupţie de a prelungi măsura preventivă. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de

Liviu Iolu, candidat PLUS la Primăria Iaşi, afirmă, după accidentul în care a fost implicat primarul Mihai Chirica, care va candida pentru un nou mandat din partea PNL, că, după ce-şi revine din şoc, acesta trebuie să explice a cui este maşina

Deputatul PNL Pavel Popescu a comentat, marți seară, la Realitatea PLUS scandalul legat de securitate, în care este implicat Vlad Voiculescu, fostul candidat al PLUS la Primăria

Meteorologii au emis o informare meteo de ploi şi furtuni, valabilă de duminică de la ora 16.00 până marţi la ora 23.00. Zona de sud a ţării va fi cea mai

Cinci noi cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate, sâmbătă, în Islanda, a anunțat Departamentul de Protecție Civilă și Urgență, într-o declarație de presă citată de CNN.

Ligue 1: În Franța, lupta pentru cupele europene se concentrează mai mult pe ocuparea pozițiilor 3 și 4. Primele două locuri în clasament par a fi adjudecate de PSG și Marseille. Dar, între ocupanta locul 3, Rennes, și ocupanta locului 9,