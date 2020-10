Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 18 octombrie 2020. Fecioarele rezolvă un context sentimental 17.10.2020

17.10.2020 Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 18 octombrie 2020. Fecioarele rezolvă un context sentimental Horoscopul zilei de 18 octombrie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic



Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 18 octombrie 2020. Fecioarele rezolvă un context sentimental

Horoscopul zilei de 18 octombrie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 18 octombrie 2020 vine […] The post Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 18 octombrie 2020. Fecioarele rezolvă un context sentimental appeared first on Cancan.ro.

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 18 octombrie 2020. Fecioarele rezolvă un context sentimental

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, susţine că PNL a ajuns la guvernare prin "trădări" şi "manevre politice urâte", nu prin alegeri, iar "aşa-zişii aliaţi de azi vor deveni în scurt timp

Noul ministru al Muncii a anunțat marţi dimineaţa, la intrarea în sediul ministerului, că intenţionează o reducere a structurii instituției, un rol important urmând să revină angajaţilor care se ocupă de relaţia cu

Prefectul judeţului Vaslui, Eduard Popica, a anunţat că şi-a depus demisia din funcţie. El a declarat că, în perioada următoare, va decide dacă revine pe postul pe care l-a ocupat în cadrul

Marius Veza este noul director economic al Romgaz (simbol bursier SNG), se arată într-un anunţ al Bursei de Valori Bucureşti, şi îl va înlocui pe Andrei Bobar, director financiar din

”Meciul” dintre Victor Ponta și Mihai Tudose continuă pe Facebook. Europarlamentarul Pro România îi cere șefului de partid să plece. Citește mai

Ștefan Radu (33 de ani), fundașul lui Lazio, a fost lăsat în afara lotului pentru meciul tur cu CFR Cluj din grupele Europa League (1-2) din cauza unei accidentări, și va rata și partida cu Celtic. Lazio - CFR Cluj se joacă pe 28 noiembrie, de la

Compania Facebook și-a schimbat logoul, într-o încercare de a diferenția aplicația și platforma web cu același nume de compania care deține și alte produse și servicii, precum Instagram sau WhatsApp, potrivit unui anunț făcut pe blogul

Guvernatorul BNR Mugur Isărescu a făcut ieri comentarii după decla­raţia recentă a şefului băncii cen­trale din Ungaria Gyorgy Matolcsy privind introducerea monedei unice eu­ro­pene ca fiind o eroare strategică, amin­tind că poziţia

Marcel Boloş, ministrul Fondurilor Europene, este directorul Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest, funcţie pe care o ocupă din 2017. El vine dinafara politicii, însă a mai lucrat în Guvernul Cioloş, de data aceasta pe Transporturi. Marcel

Suedezul Mikael Ymer, numărul 73 mondial, l-a învins pe francezul Ugo Humbert în 4 seturi, furnizând singura surpriză a zilei de debut la ediția 2019 a ATP Next Gen Finals. Humbert, numărul 55 mondial, este considerat un specialist pe suprafața

Părinţii celor două eleve care i-au pus unui coleg în sticla cu apă o soluţie parfumată pentru dezinfectarea mâinilor s-au trezit în mijlocul unor anchete, demarate de conducerea colegiului B.P. Hasdeu şi Poliţie. Victima ”glumei”, aşa

Fostul ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Vasile-Daniel Suciu, a anunţat că nu va fi prezent joi la ceremonia de predare-primire a ministerului, întrucât îşi va sărbători ziua

Apar noi detalii terifiante în cazul fetei de 16 ani care a fost violată, într-un ritual satanist, printre ruinele Casei Tineretului din Giurgiu. Surse judiciare au descris, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, filmul traumei

Un deţinut de 24 de ani a evadat, miercuri, dintr-o unitate medicală din Piteşti, unde se afla pentru investigaţii de specialitate, informează Administraţia Naţională a Penitenciarelor. Deţinutul

Elaborarea unor masuri de protectie a mediului inconjurator a devenit o problema la nivel global, datorita efectelor nocive ale poluarii asupra solului, apei, aerului si implicit asupra sanatatii oamenilor. De aceea, elaborarea si respectarea unor masuri

Un minor în vârstă de 15 ani din Bacău a fost găsit dezbrăcat după ce a fost luat cu forţa de un grup de persoane şi dus cu maşina în pădure. Băiatul va fi evaluat de specialiştii DGASPC Bacău pentru a se vedea dacă suferă de

CFR Cluj și Rennes se întâlnesc din nou în grupele Europa League, de această dată în Gruia. Meciul se joacă joi, de la ora 19:55 și va fi transmis pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look Plus și liveTEXT pe GSP.ro.

Black Friday 2019 are loc în luna noiembrie în România, cu două săptămâni mai devreme decât în Statele Unite ale Americii, unde reducerile încep imediat după Ziua Recunoștinței. Află când e Black Friday 2019 în România. Black Friday 2019

”Regele manelelor” s-a retras, momentan, din lumea artistică, motivul fiind problemele de sănătate pe care le are. Fanii lui Florin Salam au fost luați prin surprindere de această decizie, însă cu toții au înțeles că manelistul lor

Volkswagen a inițiat pe piața din România o campanie de rechemare în service pentru modelele Tiguan, Passat CC și Sharan care au fost produse în cursul anului 2015. Citește mai