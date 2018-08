Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 18 august 2018. Scorpionii se dedică celor dragi 18.08.2018

18.08.2018 Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 18 august 2018. Scorpionii se dedică celor dragi Horoscopul zilei de 18 august 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 18 august 2018 vine cu sfaturi pentru toate



Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 18 august 2018. Scorpionii se dedică celor dragi

Horoscopul zilei de 18 august 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 18 august 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 18 august 2018 spune că astăzi nativii din zodia Scorpion se dedică nevoilor celor dragi. Horoscop zilnic […] The post Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 18 august 2018. Scorpionii se dedică celor dragi appeared first on Cancan.ro.

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 18 august 2018. Scorpionii se dedică celor dragi

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Deşi s-a comentat amplu despre motivul pentru care preşedintele Klaus Iohannis a invitat-o pe Viorica Dăncilă la Cotroceni, speculându-se pe marginea unei OUG pentru amnistie şi graţiere, cei doi au discutat,

Sfantul Proroc Ilie Tesviteanul este sarbatorit in fiecare an, pe 20 iulie. Sfantul Ilie era fiul unui preot al Legii vechi, care locuia in cetatea Tesve, din Galaad (Israel), situata dincolo de Iordan. De

Prin cercurile politice de la Washington se analizeaza ideea adoptarii unei legi care sa transfere serviciilor speciale dreptul de decide introducerea de noi sanctiuni impotriva Rusia, in cazul

Pilotul britanic Lewis Hamilton, 33 de ani, a semnat un nou contract cu Mercedes, valabil pentru următorii 2 ani. Hamilton va câștiga 45 de milioane de euro pe an, până în decembrie 2020. Echipa germană a anunțat

În jurul orei 13:45, Marian Drăgulescu (37 de ani) a venit în fața Ministerului Tineretului și Sportului, unde a protestat față de decizia Federației de a-l exclude din lotul pentru Campionatul European de Gimnastică de la Glasgow.

Întrebat dacă Crin Antonescu va reveni în PNL şi se va regăsi pe lista candidaţilor pentru alegerile europarlamentare, Ludovic Orban s-a abţinut să dea un răspuns pe acest subiect, spunând că este "o decizie

Marian Drăgulescu a iniţait un protest în faţa Ministerului Tineretului şi Sportului, fiind nemulţumit că nu a fost inclus în lotul pentru Campionatele Europene. Citește mai

Sfântul Ilie. Tradiţii de Sf. ILIE. Pe data de 20 iulie 2018, creştin-ortodocşii îl prăznuiesc pe Sfântul Ilie, unul dintre cei mai importanţi sfinţi din calendarul creştin-ortodox. Citește mai

Comoara URIAŞĂ pe care STĂ România. Am putea achita datoria externă de şapte

Mai mult de 80% dintre românii care vin în agenţiile de turism cu vouchere de vacanţă vor să-şi ia vacanţă la mare în vârf de sezon, când sunt cele mai mari tarife, şi sunt dispuşi ca, pe lângă tichet, să plătească şi din buzunar

Persoanele care beneficiază de ajutoare sociale riscă să rămână fără banii de la stat dacă refuză un loc de muncă sau dacă nu se prezintă la târgurile de joburi organizate de autorităţile locale. Specialiştii spun că legea promulgată

Joi, 19 iulie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică Loteria Română a acordat 32.548 de câştiguri în valoare totală de 1.605.924,82

Guvernul a adoptat în şedinţa de joi indicatorii tehnico-economici pentru construirea unui simulator complet de zbor Full Flight Simulator Boeing 737 Next Generation. Investiţia va fi realizată de Şcoala Superioară de Aviaţie

Noua lege a asociaţiilor de proprietari, aflată la preşedinte pentru promulgare, vine cu o serie de modificări pentru proprietari şi pentru chiriaşi şi aduce noutăţi şi pentru cei care folosesc imobilul cu altă destinaţie decât cea de

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, după ce o şoferiţă de 48 de ani s-a trezit în faţa maşinii pe care o conducea cu o bătrână şi nu a mai putut evita

Câţiva studenţi de la Universitatea Manchester au înlocuit un poem scris de Rudyard Kipling, pictat pe un perete din clădire, cu unul scris de Maya Angelou. Motivul invocat de aceştia a fost că scriitorul britanic „a dezumanizat oamenii de

Conducerea Senatului nu a reuşit să repartizeze către Comisiile de specialitate Ordonanţele de urgenţă emise de Guvern, după ce la şedinţa de joi seară a Biroului permanent au participat şase din 13 senatori, astfel că cvorumul a fost

A murit Marius Ancuţa, comentatorul EuroSport specializat în snooker. Ancuţa era şi medic stamotolog şi avea un club de biliard şi snooker în

Oamenii legii s-au autosesizat, după ce un octogenar şi-a oprit maşina în mijlocul unei intersecţii extrem de circulate din Galaţi şi a început să facă poze autovehiculului, impasibil la faptul că perturbă serios traficul rutier în

Compania lui Jeff Bezos, Blue Origin, a lansat o capsulă în spaţiu mai sus decât a fost vreodată, scrie The Independent. Testul rachetei New Shepard a fost un succes, iar lansarea a avut loc în Texas.