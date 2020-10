Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 17 octombrie 2020. Racii rememorează amintiri 16.10.2020

Horoscopul zilei de 17 octombrie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 17 octombrie 2020 vine […] The post Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 17 octombrie 2020. Racii rememorează amintiri appeared first on Cancan.ro.

Ce poate face un artist, doctor în arte vizuale şi asistent universitar atunci când vrea să-şi ducă pasiunea la nivel de business? Un răspuns valabil este „un brand de genţi şi accesorii”. Pentru că asta a făcut Ionuţ Marin în urmă cu

Premierul Ludovic Orban a declarat luni, după ce Cabinetul său a primit votul de învestitură în Parlament, că Guvernul va formula o propunere pentru postul de comisar european după consultarea preşedintelui şi va solicita audierea candidatului

Brandul a fost adus pe piaţa locală în 2014 în toamnă, când a fost deschisă prima unitate în Râmnicu

Grecia devine o piaţă atractivă pentru finanţele chinezeşti, două bănci mari din China fiind pregătite să deschidă subsidiare în această ţară. Anunţul a fost făcut de Banca Centrală a

Prefectul judeţului Vaslui, Eduard Popica, a anunţat că şi-a depus demisia din funcţie. El a declarat că, în perioada următoare, va decide dacă revine pe postul pe care l-a ocupat în cadrul

PSG i-a propus un nou acord lui Mbappe: 40 de milioane de euro anual, salariu peste cel al lui Neymar. Potrivit Le Parisien, Kylian nu se grăbeşte, Real Madrid pregătind o ofertă de 300-400 de milioane! PSG face orice pentru a nu-l pierde pe

Cititori-persoane cu handicap din întreaga țară, printre care și Sorin Alexandrescu, din Cluj Napoca, ne semnaleză faptul că autoritățile locale le percep impozit pe casa de domiciliu, invocând o decizie eronată a Guvernului din 2016. Domnul

Primăria Buzău a făcut un nou pas pentru amenajarea unui nou parc în zona de est a oraşului. La ultima şedinţă a Consiliului Local Municipal, a fost aprobat planul urbanistic zonal pentru regenerarea spaţiului urban adiacent Parcului

Compania Facebook și-a schimbat logoul, într-o încercare de a diferenția aplicația și platforma web cu același nume de compania care deține și alte produse și servicii, precum Instagram sau WhatsApp, potrivit unui anunț făcut pe blogul

Narcis Răducan a plecat la FCSB, după o ceartă cu Gigi Becali. Fostul director sportiv Mihai Stoica a transmis un mesaj pe Facebook. Citește mai

Adina Buzatu a participat weekendul trecut la primul său concurs adevărat de raliuri, la Campionatul Național de Slalom Paralel, ediția a V-a, de la Sibiu. Adina Buzatu a absolvit școala de pilotaj și a devenit oficial pilot de raliuri. Pe lângă

​Casa de Comerţ Agroalimentar Unirea, un proiect iniţiat de Petre Daea, fostul ministru al Agriculturii, ce urma a fi un lanţ de magazine cu produse româneşti, nu este susţinut de noul de resort, Adrian Oros, deoarece „nu este serios şi nu are

EDITIA 6 // Prietenii lui Ovidiu - Invitat: Mircea

Mhmm… o ceașcă de cafea fierbinte. La filtru, espresor sau la ibric. Îi simți aroma de departe și nu poți să-i reziști. Savuroasă, delicioasă, cu gust bogat, în care detectăm adesea arome subtile de fructe sau condimente din îndepărtata

Apar noi detalii terifiante în cazul fetei de 16 ani care a fost violată, într-un ritual satanist, printre ruinele Casei Tineretului din Giurgiu. Surse judiciare au descris, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, filmul traumei

La Tarom nu mai există instituţie a statului care să nu fie în control, iar ce s-a întâmplat în ultima vreme la această companie „depăşeşte orice imaginaţie”, a declarat miercuri noul ministru al Transporturilor, Lucian Bode, care a dat

Elaborarea unor masuri de protectie a mediului inconjurator a devenit o problema la nivel global, datorita efectelor nocive ale poluarii asupra solului, apei, aerului si implicit asupra sanatatii oamenilor. De aceea, elaborarea si respectarea unor masuri

Un minor în vârstă de 15 ani din Bacău a fost găsit dezbrăcat după ce a fost luat cu forţa de un grup de persoane şi dus cu maşina în pădure. Băiatul va fi evaluat de specialiştii DGASPC Bacău pentru a se vedea dacă suferă de

Consiliul de administraţie al BRD a decis ca Valerie Marcelle Villafranca să devină administrator provizoriu pe postul vacant existent în cadrul boar­du­lui băncii începând cu data de 6

CFR Cluj și Rennes se întâlnesc din nou în grupele Europa League, de această dată în Gruia. Meciul se joacă joi, de la ora 19:55 și va fi transmis pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look Plus și liveTEXT pe GSP.ro.