Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 17 ianuarie 2021. Leii pot avea conflicte în cuplu 16.01.2021

16.01.2021 Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 17 ianuarie 2021. Leii pot avea conflicte în cuplu Horoscopul zilei de 17 ianuarie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic



Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 17 ianuarie 2021. Leii pot avea conflicte în cuplu

Horoscopul zilei de 17 ianuarie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 17 ianuarie 2021 vine […] The post Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 17 ianuarie 2021. Leii pot avea conflicte în cuplu appeared first on Cancan.ro.

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 17 ianuarie 2021. Leii pot avea conflicte în cuplu

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Jeff Bezos, 56 de ani, fondatorul Amazon și al doilea cel mai bogat om din lume după Bernard Arnault, patronul lanțului Louis Vuitton, cu 123,9 miliarde de dolari, a fost dată în judecată de fratele lui iubitei lui, scrie Business Insider, care

Prim-vicepreşedintele PUN, Vlad Ţurcanu, susţine că Republica Moldova, în ciuda micimii sale şi lipsei de importanţă pentru unii actori internaţionali mari, poate să trezească interesul acestora la un moment dat din cauza modului în care se

Meteorologii au arătat, în prognoza meteo publicată astăzi, că temperaturile maxime în toate regiunile ţării se vor situa între 0 şi chiar 12 grade Celsius, în timp ce minimele vor fi

Georgian Pop, fost parlamentar PSD plecat la Pro România în 2019, revine în grupul social-democrat. Acesta a confirmat, pentru Libertatea, decizia de a reveni în partid. UPDATE ora 14.00 Deputaţii Corina Bogaciu şi Georgian Pop vor să întoarcă

Familia a avut parte de un şoc, la scurt timp după ce s-a mutat în casă

Carnea se ieftineşte din ce în ce mai mult în Germania, iar, deşi clienţii au de câştigat de pe urma acestei tendinţe, fermierii şi ecologiştii sunt nemulţumiţi de preţurile reduse practicate de supermarketuri, scrie Deutsche Welle. Guvernul

BARCELONA // Ousmane Dembele (22 de ani) s-a accidentat încă o dată, de data aceasta la unul dintre antrenamentele catalanilor. Bicepsul femural drept i-a cedat din nou lui Dembele. Iar jucătorul care a costat-o pe Barcelona 100 de milioane de euro a

Ordonanţa de urgenţă a guvernului 5/2020 ce modifică Codul de procedură fiscală şi regimul popririlor a fost publicată în Monitorul Oficial, iar de luni popririle pe conturile bancare ar trebui ridicate în termen de câteva ore de la plata

Retailerul de echipamente sportive îşi bugetase tot 10 deschideri şi în 2019, însă de regulă jucătorii din domeniu sunt dependenţi de centrele comerciale şi mallurile partenere, mai ales când este vorba de proiecte

Dacia Duster se bucură de un succes remarcabil în Germania, cel puțin dacă e să ne raportăm la ultimele declarații făcute de Uwe Hochgeschurtz, directorul Renalult Germania. Potrivit acestuia, în 2019 au fost vândute nu mai puțin de 30.700 de

Brutăria din localitatea harghiteană Ditrău, unde a izbucnit un imens scandal după ce patronul societăţii a angajat ca brutari doi muncitori din Sri Lanka, a fost amendată cu 10.000 de lei de către inspectorii teritoriali de muncă din

Voicu Vuşcan, administrator al Elit, unul dintre cei mai mari producători de mezeluri din România, spune că lipsa disponibilităţii forţei de muncă a devenit în ultima perioadă un obstacol major, mai ales în contextul în care îţi propui să

Huawei Consumer Business Group, divizia responsabilă de comercializarea gadgeturilor Huawei în România, are un nou country manager: Whisky Wangwei, care îl înlocuieşte pe Zachary Jianglinchao, cel care a ocupat acest post începând cu februarie

Iarna se dezlănţuie în aproape toată ţara. După temperaturile de primăvară vine viscolul. Meteorologii anunţă că de miercuri, 5 februarie, vremea se va răci accentuat, temperatura aerului va scădea continuu, de la valori de 4...5 grade în

Lipsa oricăror acţiuni concrete privind dezvoltarea sectorului energetic, mai ales pe zona de producţie de energie, cu excepţia eolienelor, ar putea fi şi o carte câştigătoare în contextul în care la nivel european asistăm la cea mai mare

Şeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Dancă, a anunţat reducerea numărului de direcţii şi de angajaţi din mai multe ministere, între care Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor şi Ministerul Muncii, spunând că, după reducerea

Pentru a face rapid o schimbare de permis în 2020, este bine să știi exact ce acte sunt necesare. În plus, poți evita statul la cozi, dacă îți faci o programare online pentru schimbare permis auto. Permisul auto se poate schimba în cazul în

Atletul etiopian Abadi Hadis, medaliat cu bronz la Campionatul Mondial de Cros din 2017, a încetat din viaţă, marţi, la vârsta de 22 de

Compania de fintech britanică introduce conturi în RON începând cu 11 februarie, cu IBAN-uri româneşti şi serviciu de relaţii clienţi în limba

FC Voluntari și FCSB joacă azi, de la ora 20:00, într-un meci restanță din Liga 1. Mihai Teja (41 de ani) a pierdut 5 din cele 6 dispute directe cu FCSB, unde patron este Gigi Becali, care îi făcea recent o caracterizare: „E nepotul vărului