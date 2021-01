Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 16 ianuarie 2021. Scorpionii au noroc în dragoste 15.01.2021

15.01.2021 Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 16 ianuarie 2021. Scorpionii au noroc în dragoste Horoscopul zilei de 16 ianuarie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul



Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 16 ianuarie 2021. Scorpionii au noroc în dragoste

Horoscopul zilei de 16 ianuarie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 16 ianuarie 2021 […] The post Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 16 ianuarie 2021. Scorpionii au noroc în dragoste appeared first on Cancan.ro.

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 16 ianuarie 2021. Scorpionii au noroc în dragoste

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Vreme nefiresc de caldă în România. În aproape toată țara se înregistrează de câteva zile temperaturi de primăvară în mijlocul

Gibraltarul a coborât drapelul Uniunii Europene "cu solemnitate, cu tristeţe şi cu inima grea", a declarat vineri seară liderul executivului din teritoriul britanic de peste mări, relatează

Cum Bursa românească este în pre­zent la cel mai ridicat nivel din toamna anului 2007 încoace şi mai are nevoie de doar 7% pentru a doborî maximul istoric din 24 iulie 2007, când indicele principal BET era la circa 10.810 puncte, Ziarul Financiar

CFR Cluj și FCSB se întâlnesc astăzi, de la ora 20:00, în etapa cu numărul 23 din Liga 1. Partida poate fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.RO și în direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Plus.

Procesului alegerilor primare din Statele Unite, prin care alegătorii democraţi vor trebui să decidă pe cine propun drept candidat pentru a se confrunta cu preşedintele în exerciţiu, republicanul Donald Trump, începe, luni, cu adunările

Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anunțat, luni, al 14-lea deces cauzat de gripă în acest sezon. Este vorba depre o femeie în vârstă de 90 de ani, din județul Mureș. Bătrâna avea și alte

Biblioteca nu este doar un spaţiu de depozitat cărţi. Fie că iubeşti cititul sau atmosfera specifică bibliotecilor, vacanţa poate fi un bun prilej pentntru a vizita câteva din cele mai frumoase astfel de

Cluburile din Top 5 Europa au investit cu 45% mai mult ca în iarna trecută. Doar Bundesliga a plătit cu peste 100 de milioane faţă de 2019, cu Hertha cea mai activă. Anul 2020 a început în forţă pe piaţa transferurilor, care s-a înviorat

Prim-vicepreşedintele PUN, Vlad Ţurcanu, susţine că Republica Moldova, în ciuda micimii sale şi lipsei de importanţă pentru unii actori internaţionali mari, poate să trezească interesul acestora la un moment dat din cauza modului în care se

Sorina Pintea a anunțat în această seară că a fost diagnosticată cu o boală cumplită după ce a mers de urgență la un control. Potrit mărturisirilor făcute de fostul ministrul Sănătății, în urma mai multor analize medicale, a decis să

Un grup de cercetători de la Facultatea de Mecanică din Iaşi au creat prototipurile unor vehicule propulsate cu hidrogen. Este vorba despre o trotinetă şi o

Dacia Duster se bucură de un succes remarcabil în Germania, cel puțin dacă e să ne raportăm la ultimele declarații făcute de Uwe Hochgeschurtz, directorul Renalult Germania. Potrivit acestuia, în 2019 au fost vândute nu mai puțin de 30.700 de

Cel mai urmărit eveniment sportiv de pe planetă are prețuri la reclame pe măsură. Dacă la finala din 1964, un spot publicitar de 30 de secunde a costat 42.500 de dolari, la evenimentul de anul acesta ar putea ajunge la 5,6 milioane de dolari. Chiar

FCSB are 39 de puncte după 22 de etape, cel mai slab randament de când Liga 1 a trecut la sistemul cu play-off, iar echipa a mai fost sub acest randament în sezonul dezastruos numai când antrenor era Mirel Rădoi. FCSB pare principala

Senatul a adoptat luni, în calitate de for decizional, cu 75 de voturi pentru şi 24 împotrivă proiectul de “Lege privind învestirea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de control cu exerciţiul autorităţii

Pe vremea când se lupta cu Soros, multinaţionalele şi simţea asasini în ceafă, Liviu Dragnea cerea din poziţia de şef al Camerei Deputaţilor şi al PSD repatrierea aurului din Anglia. Banca Naţională a dezvăluit care sunt costurile de

Uniunea Europeană a activat marţi sistemul intern de alertă rapidă, pentru a distribui constant informaţiile despre răspândirea coronavirusului apărut în China, după ce s-au semnalat îmbolnăviri în Franţa şi

Voicu Vuşcan, administrator al Elit, unul dintre cei mai mari producători de mezeluri din România, spune că lipsa disponibilităţii forţei de muncă a devenit în ultima perioadă un obstacol major, mai ales în contextul în care îţi propui să

Senatorul USR, Mihai Goțiu, la începutul sesiunii parlamentare i-a cerut Guvernului Orban asumarea, în mod transparent, a unui set de acțiuni și măsuri, care să garanteze includerea Roșiei Montane în UNESCO. Mihai Goțiu, USR, solicită

China ia măsuri extreme pentru a opri extinderea coronavirusului care până acum a provocat moartea a 425 de persoane și infectarea a peste 20.000 de oameni. Astfel, autoritățile au decis suspendarea campionatului de fotbal din China până la o