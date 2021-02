Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 16 februarie 2021. Capricornii pot avea tensiuni în familie 16.02.2021

16.02.2021 Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 16 februarie 2021. Capricornii pot avea tensiuni în familie Horoscopul zilei de 16 februarie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic



Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 16 februarie 2021. Capricornii pot avea tensiuni în familie

Horoscopul zilei de 16 februarie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 16 februarie 2021 vine […] The post Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 16 februarie 2021. Capricornii pot avea tensiuni în familie appeared first on Cancan.ro.

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 16 februarie 2021. Capricornii pot avea tensiuni în familie

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Vlad Voiculescu scrie, luni, pe Facebook, că PLUS nu a cerut ruperea alianţei cu USR, dimpotrivă a cerut funcţionarea acesteia. Voiculescu afirmă că a cerut ca orice negociere să se facă în numele Alianţei USR PLUS, nu doar de către un partid,

Valeriu Nicolae este jurnalist, scriitor și activist pentru drepturile omului. Are un masterat în diplomație, a lucrat pentru ONU, Comisia Europeană și Consiliul Europei, dar și pentru IBM și Microsoft, în SUA. A fost secretar de stat la

Începând de duminică, Bulgaria a introdus un nou sistem de taxare a vehiculelor cu masa de peste 3,5 tone, potrivit căruia plata tarifelor de utilizare a infrastructurii rutiere se va face în funcție de

Bucureştiul găzduieşte doar 35 de hipermarketuri dintr-un total de 209, dar acestea atârnă greu în business, contribuind cu peste 27% la totalul de aproape 27 mld. lei cât reprezintă vânzările magazinelor pe format mare din România, arată o

După complexul de căsuţe din poveşti de la Valea Zânelor, în decembrie 2019 s-a deschis, la numai un kilometru distanţă, o pensiune în acelaşi stil. Dealul Verde este prima pensiune ale cărei camere

Sensibilitatea din FIFA 20 este una din lucrurile semnalate de foarte mulți gameri pe forumuri. Cei de la EA Sports știu că timpul de răspuns din momentul în care un gamer execută o comandă până când aceasta este redată în joc are un

Arsenal s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Angliei, după ce a învins în deplasare Portsmouth, scor 2-0. Spre deosebire de meciul cu Olympiacos, în urma căruia Arsenal a fost eliminată

Ți-ai dorit mereu un păr plin de volum? S-ar putea să fi admirat și tu, măcar o dată, acele doamne și domnișoare din reviste sau de pe Instagram care au părul plin de volum de parcă în fiecare zi ar trece pe la coafor. În esență, însă,

Specialiştii în securitate informatică de la Bitdefender au descoperit o serie de vulnerabilităţi nereparate în camerele de supraveghere pentru copii iBaby Monitor, care permit atacatorilor să acceseze alertele trimise către părinte sub formă

Autorităţile din Ucraina au confirmat un prim caz de infectare cu noul coronavirus, a declarat marţi pentru Reuters Ihor Kuzin, directorul interimar al Centrului pentru sănătate publică din cadrul Ministerului ucrainean al Sănătăţii, citat de

Economia poloneză a avansat cu 3,2% anual în T4/2019, rată revizuită în sus de la 3,1%, comparativ cu o creştere de 3,9% în perioada anterioară, relevă datele biroului central de statistică al ţării citate de Budapest Business

Contractul de proiectare şi execuţie a structurii de rezistenţă aferentă Magistralei 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei - Universitate, secţiunea Râul Doamnei - Haşdeu (Opera), încheiat la finalizarea procedurii de atribuire

Potrivit unei statistici transmise de Inspectoratul Școlar, 8.207 cazuri de gripă la elevi şi preşcolari au fost raportate de unităţile de învăţământ din

Preşedintele Klaus Iohannis primeşte, miercuri, Premiul European „Coudenhove-Kalergi” pentru anul 2020, în cadrul unei ceremonii care va avea loc la Palatul Cotroceni. Premiul este oferit pentru ”meritele sale deosebite de politician care,

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a anunțat, luni, că a început vizarea carnetelor de rentă viageră. Doar cu aceste carnete vizate, rentierii agricoli pot obține renta viageră

Mihai Petre este unul dintre cei mai buni dansatori de la noi din țară, care de multe ori ne-a făcut cinste chiar și peste hotare cu performanța lui. Este jurat la Românii au talent și toată lumea știe, însă un aspect mai puțin știut din

Atragerea şi păstrarea talentelor în companie, dezvoltarea angajaţilor pentru a-şi atinge potenţialul şi îmbunătăţirea modului de lucru reprezintă principalele provocări pentru liderii departamentelor de resurse umane. Pentru rezolvarea

Emisiune incendiară, la ora 17:00. Oreste Teodorescu se întoarce la Realitatea Plus, în această

După un an în care telefonul chinez a lansat două serii foarte bune (7 Pro şi 7T), fanii OnePlus au aşteptări mari de la prima serie OnePlus din

Transgaz (simbol bursier - TGN), operatorul tehnic al sistemului naţional de transport gaze naturale, a semnat astăzi un acord cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) pentru susţinerea proiectelor de investiţii ale companiei