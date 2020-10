Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 15 octombrie 2020. Capricornii trec prin transformări profunde 14.10.2020

14.10.2020 Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 15 octombrie 2020. Capricornii trec prin transformări profunde Horoscopul zilei de 15 octombrie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic



Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 15 octombrie 2020. Capricornii trec prin transformări profunde

Horoscopul zilei de 15 octombrie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 15 octombrie 2020 vine […] The post Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 15 octombrie 2020. Capricornii trec prin transformări profunde appeared first on Cancan.ro.

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 15 octombrie 2020. Capricornii trec prin transformări profunde

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

O femeie din Indiana (SUA) era îndrăgostită de șerpi, dar unul dintre ei, un piton, i-a provocat moartea. Miercuri seară, Laura Hurst, în vârstă de 36 de ani, a fost găsită inconștientă, cu un piton încolăcit în jurul gâtului, a notat

Un bărbat a murit vineri seara, după ce a fost lovit de un TIR, în timp ce se afla în zona unei treceri de pietoni din localitatea Robești, județul Vâlcea. Potrivit IPJ Vâlcea, accidentul s-a produs vineri seara, pe DN 7, în localitatea

Un grav incident s-a petrecut, vineri seara, pe Autostrada Soarelui. Citește mai

Mihai şi Luminiţa Nedelcu au moştenit această calitate a altruismului de la părinţi şi speră să fie urmaţi de copiii

Echipa feminină de baschet 3x3 a României s-a calificat la Jocurile Olimpice de vară de la Tokyo, din 2020, a anunţat, vineri, Federaţia Internaţională de Baschet (FIBA), potrivit paginii de Facebook a

Asociaţia Contemporanul, în parteneriat cu Muzeul Municipiului Bucureşti, cu sprijinul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, a organizat Gala Premiilor Contemporanul · 2019. Evenimentul a avut loc marţi, 29 octombrie ora 16.00, la

Barcelona o întâlnește în această seară pe Levante, în deplasare, de la ora 17:00. Meciul poate fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV Digi Sport 2, Look Sport și TV Telekom Sport 3.

Armata din Mali a suferit vineri una dintre cele mai puternice lovituri din ultimii ani, după moartea a 53 de militari şi a unui civil într-un "atac terorist" asupra unei tabere militare de la Indelimane,

Formaţia CFR Cluj a învins pe teren propriu, sâmbătă seară, 3-0, echipa Academica Clinceni, într-un meci din etapa a 15-a a Ligii

SCM Râmnicu Vâlcea a fost învinsă dramatic de echipa muntenegreană Buducnost Podgorica, cu scorul de 21-20 (13-10), vineri seara, într-un meci din Grupa C a Ligii Campionilor la handbal feminin, desfăşurat în Sala Sporturilor ''Traian'' din

Insulele Trobriand fac parte din Papua Noua Guinee. Locuitorii de aici au o atitudine foarte relaxată în privinţa sexului şi încurajează relaţiile sexuale în afara căsătoriei. Citește mai

Leo Iorga avea o voinţă uriaşă şi a arătat că până în ultimul moment trebuie să crezi în tine şi în şansa ta, a declarat solistul trupei Holograf, Dan Bittman. El a adăugat că fostul solist

Scorul zilei în Bundesliga a fost reușit de Red Bull Leipzig, care a câștigat cu 8-0 meciul cu Mainz, echipa lui Alexandru Maxim. Atancatul Timo Werner, 23 de ani, le-a dat aripi gazdelor, cu 3 goluri și tot atâtea pase decisive. Meciul a

După audițiile pe nevăzute de la “Vocea României” au început Knockout-urile, iar vocile grele rămase în concursul de la Pro TV îi pun în dificultate pe cei patru jurați, care au de luat decizii complicate. Adriana Simionescu, dar și

Flamura Bucureşti (FLAU), care se ocupă cu lucrări de construcţii a clădirilor, a trecut pe profit de 39.222 lei în T3/2019, faţă de pierderea de 36.135 lei din perioada similară din 2018, la afaceri de 1,17 mil. lei, minus 2,2%, potrivit

Candidatul PSD la alegerile prezidenţiale, Viorica Dăncilă, a afirmat duminică, la Mărăşeşti, că parlamentarii care vor vota, luni, pentru învestirea guvernului Orban vor trebui să justifice că sunt parte a

Dan Minulescu, antreprenorul care a fondat şi care deţine distribuitorul de bunuri de larg consum Macromex, s-a retras de la 1 noiembrie din funcţia de CEO al companiei pe care a fondat-o în urmă cu 26 de ani. Însă se va implica în continuare la

Horoscop 3 noiembrie 2019. Balanțele au parte de bucurii, iar Racii prind curajul să recunoască adevăruri dureroase. Citește horoscop azi, 3 noiembrie 2019, pentru toate zodiile. Horoscop 3 noiembrie 2019 - Berbec Ai parte de o zi care te invită la

Antonio Tajani îi invită pe românii din Italia să-l voteze pe președintele Klaus Iohannis la alegerile prezidențiale din luna noiembrie. Citește mai

Procurorii DNA au solicitat luni la Curtea Supremă anularea sentinţei de achitare în cazul inculpaţilor judecaţi în dosarul Turceni-Rovinari: fostul premier Victor Ponta, fostul senator Dan Şova şi foştii directori Laurenţiu