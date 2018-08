Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 14 august 2018. Gemenii pot avea o aventură 13.08.2018

13.08.2018 Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 14 august 2018. Gemenii pot avea o aventură Horoscopul zilei de 14 august 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 14 august 2018 vine cu sfaturi pentru toate



Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 14 august 2018. Gemenii pot avea o aventură

Horoscopul zilei de 14 august 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 14 august 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 14 august 2018 spune că astăzi nativii din zodia Gemeni pot avea o aventură amoroasă. Horoscop zilnic […] The post Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 14 august 2018. Gemenii pot avea o aventură appeared first on Cancan.ro.

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 14 august 2018. Gemenii pot avea o aventură

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Novak Djokovic (31 de ani, 21 ATP) a câștigat finala masculină de la Wimbledon, învingându-l pe Kevin Anderson (32 de ani, 8 ATP), scor 6-2, 6-2, 7-6. Sârbul a fost vizibil emoționat după cel de-al patrulea

Cei peste 180.000 de locuitori ai municipiului Bacău nu au apă potabilă la robinete de mai bine de o zi, în urma apariției unei avarii majore pe conducta principală ce alimentează cu apă brută stația de tratare din acumularea de la Valea

Amazon este cel mai mare retailer online din intreaga lume si are o gama variata de produse. Comenzile pot fi plasate chiar si de la noi din tara. Citește mai

Un bărbat în vârstă de 56 de ani este în stare gravă, după ce s-a împuşcat accidental cu arma pe care o deţine legal. Victima are o plagă în zona umărului, potrivit

Finala Mondialului din 2018 s-a disputat sub un cer înnorat în Rusia, iar la finalul meciului, chiar înainte ca Franţa să primească trofeul Cupei Mondiale, a început o ploaie torenţială care a oferit scene amuzante pe

Singura dintre cele trei legi ale Justiţiei care, teoretic, ar mai putea fi îndreptată de Parlament după criticile dure ale Comisiei de la Veneţia este cea care stabileşte procedura de numire a procurorilor-şefi, o miză extrem de importantă în

Jucătorul sârb de tenis Novak Djokovic a câştigat duminică finala masculină a Turneului de Mare Şlem de la Wimbledon, după ce l-a învins, în trei seturi, 6-2, 6-2, 7-6 (7/3), pe sud-africanul

Cristiano Ronaldo a surprins pe toată lumea cu momentul în care a ales să meargă la Torino, deși oficialii lui Juventus au anunțat că portughezul va veni luni în Italia. Atacantul în vârstă de 33 de ani a ales să aterizeze

Cum este legată istoria României de Franţa. Cele mai frumoase clădiri din Bucureşti, opera

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, susţine că opinia preliminară a Comisiei de la Veneţia, care nu ar fi trebuit să fie făcută publică, este un document politic şi spune că este ”speriat” de faptul că lucrurile acestea

Mulţi şoferi cunosc riscurile şofatului noaptea. Este de ajuns că farurile altei maşini să le bată în ochi chiar şi pentru o secundă, iar efectul se simte ca şi cum ar fi orbit pentru o durată mult mai mare. Această afecţiune este

Un nou sediu pentru Serviciul de eliberare a paşapoartelor va funcţiona, începând de luni, în mallul ParkLake din Sectorul 3 al Capitalei, urmând să fie relocate sediile din Şoseaua Pipera şi din Piaţa Amzei. După deschiderea acestui nou

Mihaela Buzărnescu va ocupa de azi cel mai bun loc al carierei sale, confirmând încă o dată ascensiunea fulminantă pe care a avut-o în ultimul

Un tânăr de 30 de ani, din localitatea dâmboviţeană Vlaea Voievozilor, a murit după ce s-a răsturnat cu maşina pe un câmp de pe marginea DN 71 Târgovişte - Bucureşti. Accidentul a avut loc în dreptul localităţii Mircea Vodă. Potrivit

Accident grav, luni dimineaţă, între un autocar, un microbuz şi o autoutilitară, în judeţul Bihor, pe DN 79. Citește mai

Valea Oltului este blocată la această oră, după un accident rutier grav. Potrivit poliţiei, unTIR s-a răsturnat după ce şoferul a pierdut controlul

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat luni dimineaţă că ştie foarte bine ce putere au recomandările Comisiei de la Veneţia şi că, dacă i se va solicita, va cotribui la un eventual punct de vedere care va fi trimis

Peste 6.000 de tineri s-au înscris la Universitatea Transilvania până la finalul zilei de vineri. Dacă la unele dintre cele 18 facultăţi este concurenţă, la Ingineria Lemnului s-au înscris doar 38 de candidaţi, deşi specializarea este unică

Poliţiştii şi procurorii au descins la locuinţa bătrânilor şi au descoperit o cultură de peste 900 de plante de cannabis. Cei doi sunt cercetaţiu pentru cultivare fără drept a drogurilor de

Viorica Vasilica Dăncilă s-a născut într-o binecuvântată zi de iarnă din anul 1963. În acelaşi an, a fost lansată nava cosmică Vostok-6, pilotată de Valentina Tereşcova, prima femeie în spaţiu. A fost suficient pentru Liviu Dragnea să