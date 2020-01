Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 11 ianuarie 2020. Uranus iese din retrogradare în zodia Taur 10.01.2020

10.01.2020 Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 11 ianuarie 2020. Uranus iese din retrogradare în zodia Taur Horoscopul zilei de 11 ianuarie 2020 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 11 ianuarie 2020 vine cu sfaturi pentru



Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 11 ianuarie 2020. Uranus iese din retrogradare în zodia Taur

Horoscopul zilei de 11 ianuarie 2020 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 11 ianuarie 2020 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 11 ianuarie 2020 spune că astăzi nativii din zodia Taur se vor bucura de revenirea în mers […] The post Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 11 ianuarie 2020. Uranus iese din retrogradare în zodia Taur appeared first on Cancan.ro.

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 11 ianuarie 2020. Uranus iese din retrogradare în zodia Taur

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Vicepreşedintele PAS, deputatul Mihai Popşoi, susţine că între liderii Blocului ACUM şi Igor Dodon a existat o discuţie bună, productivă şi onestă, în cadrul întrevederii din 26 martie, de la Reşedinţa de Stat, când şeful statului a

♦ Electrolux are în România circa 900 de salariaţi, din care cea mai mare parte lucrează în fabrica din Satu Mare, restul fiind personal de vânzări ♦ Salariul mediu net în companie este de 3.500 de lei pe lună, însă muncitorii din fabrică

„A fost cel mai bun an din istoria companiei, cererea pentru preforme este în

Bancherul austriac Andreas Treichl, 66 de ani, preşedintele executiv al Erste Group, care controlează BCR, a doua cea mai mare bancă românească, a încasat în 2018 de la banca pe care o conduce o remuneraţie de peste 2,7 mil. euro brut, câştigul

Vedetele din cadrul show-ului Asia Express au avut parte de o adevărată provocare la Asia Express. Acestea au fost nevoită să facă un fel de cărămizi pentru case din bălegar și paie. În cadrul unei curse de la show-ul Asia Express, emisiunea

12 protestatari semi-dezbrăcaţi au fost arestaţi pentru comportament indecent după ce au dat buzna în galeria destinată publicului din Camera Comunelor „pentru a atrage atenţia politicienilor asupra asupra elefantului din cameră” – criza

Deşi mai sunt două luni până la vizita Papei Francisc la Bucureşti serviciile secrete sunt deja în alertă. Asta pentru că sosirea la Bucureşti a Sfântului Părinte impune un protocol de securitate de cel mai înalt grad, identic cu cel

O multitudine de soiuri de plante din toate colţurile lumii, de la livezi de pomi fructiferi, viţă de vie, până la kiwi, arbore de cauciuc exotic sunt cultivate şi examinate de viitoarele generaţii de agricultori, urmând ca o parte din producţie

A doua etapă de înscriere în învăţământul primar pentru anul şcolar 2019-2020 începe, marţi, şi se va încheia în 8 aprilie. Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a anunţat că, în prima etapă, au fost depuse 150.084 de cereri. În

Ministrul de Externe Teodor Meleşcanu şi secretarul de stat american Mike Pompeo au discutat, la Washington, despre importanţa eforturilor României de combatere a corupţiei, despre agresiunea rusă şi despre rolul României în menţinerea

Pe 2 aprilie 2004, steagul României se înălţa pe catargul de la sediul NATO din Bruxelles. Am avut privilegiul să reprezint ţara noastră la acest moment istoric, egalat ca semnificaţie, impact şi consecinţe doar de aderarea României la Uniunea

Orice român care deţine instalaţii de producere a energiei electrice în propria gospodărie şi care consumă mai puţin decât produce poate vinde surplusul distribuitorului său. În cele ce urmează vă prezentăm, pas cu pas, ce trebuie făcut,

Casa Albă a emis autorizaţii de securitate unor consilieri apropiaţi lui Donald Trump - în pofida unor avize defavorabile, dezvăluie o puternică comisie din Congres, relansând controversa cu privire la riscuri la adresa securităţii naţionale

Cup Salubritate, firma Primăriei care se ocupă de colectarea gunoiului menajer de la populaţie, încasează anual peste 650.000 de lei numai din chiria

Doar nouă condamnaţi pentru corupţie se află în închisorile bulgare. Majoritatea sunt şoferi care au încercat să mituiască poliţişti de circulaţie cu sume între 5 şi 25 de euro, scrie ziarul „Sega” citând Administraţia închisorilor

Ryanair este prima companie aeriană care a devenit, în 2018, unul dintre cei mai mari 10 poluatori din Europa, o premieră pentru o companie care nu operează centrale pe bază de

La aniversarea a 30 de ani de Internet în forma actuală, instrumentul ce conectează 4 miliarde de oameni este în centrul unor controverse fără precedent. La un an de la declanşarea scandalului Cambridge Analytica, îngrijorează capacitatea

Primăria Capitalei anunţă că a devansat campania de aplicare a tratamentelor pentru combaterea căpuşelor, care se făcea de obicei în perioada

Doi tineri, unul de 22 de ani şi celălalt de 25 de ani, condamnaţi la închisoare pentru că au violat, în urmă cu 5 ani, două tinere din Slobozia au fost prinşi în Germania, în urma unei cooperări

În luna martie, românii au continuat să-şi caute joburi noi, volumul de aplicări pentru un alt job crescând cu 12% comparativ cu luna februarie şi cu 20% faţă de nivelul din aceeaşi perioadă a anului trecut. După şoferi, contabili şi