Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 1 martie 2021. Gemenii se exprimă afectiv cu sinceritate 01.03.2021

Horoscopul zilei de 1 martie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 1 martie 2021 vine […] The post Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 1 martie 2021. Gemenii se exprimă afectiv cu sinceritate appeared first on Cancan.ro.

Numărul bolnavilor de COVID-19 a ajuns la 102, ceea ce înseamnă că România intră în Scenariul 3. Medicii vor face triaj epdemiologic în corturile instalate în curtea spitalelor, iar spitalele

România are la dispoziție propria hartă care prezintă, în timp real, cazurile confirmate de infecție cu coronavirus. O hartă care oferă în timp real statistica tuturor cazurilor confirmate de infecție cu coronavirus din România este acum

Florin Răducioiu, mesaj pentru campania ”coronavirus în

Fundaşul Luca Kilian, de la echipa germană Paderborn, este primul fotbalist testat pozitiv la coronavirus din Bundesliga, relatează dpa. Anunţul a fost făcut la scurt timp după ce Liga Germană de Fotbal (DFL) a amânat meciurile programate în

Medicul Abdu Sharkawy, specialist în boli infecţioase din Toronto, recomandă oamenilor să își tempereze frica şi să nu se panicheze, să se educe, să învețe ce înseamnă igiena corectă şi ce importanţă

Declararea pandemiei de COVID-19 de către OMS "nu schimbă situaţia" pentru omul de rând, ci pentru cei care se ocupă cu managementul pandemiei, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, managerul Institutului de Boli Infecţioase "Matei Balş", Adrian

Ronaldinho (39 de ani) și fratele său Roberto Assis (49) s-au oferit să plătească 1,6 milioane de dolari cauțiune pentru ca judecătorul să nu-i mai rețină după gratii. Închis din 6 martie într-o pușcărie din Asuncion împreună cu fratele

Nonconformista Oana Zăvoranu bifează 0 înfrângere de proporții într-un proces în care este acuzată că și-a trimis bunica la azil, iar ulterior nu ar mai fi plătit costurile lunare. În astfel de condiții, Oana a fost dată în judecată

IBM va construi primul computer cuantic al Europei în Germania, permiţând cercetătorilor să controleze tehnologia fără a încălca reglementările europene din ce în ce mai stricte privitoare la suveranitatea datelor, relatează Financial

Preşedintele Israelului, Reuven Rivlin, a anunţat că îl va însărcina luni pe Benny Gantz, rivalul premierului Benjamin Netanyahu, să formeze un nou guvern, după alegerile din luna martie, potrivit unui comunicat oficial, citat de

Iranul a cerut un împrumut de 5 miliarde de dolari de la Fondul Monetar Internațional (FMI) pentru a ajuta la combaterea răspândirii noului coronavirus, care a măturat țara, infectând peste 10.000 de oameni și ucigând sute.Purtătorul de

Din cauza coronavirusului, România se află, începând de luni, în stare de urgență. Motiv pentru care multe supermarket-uri și hypermarket-uri au luat o serie de măsuri pentru a combate COVID – 2019. De precizat că acestea sunt, în

ANALIZĂ GSP. În cazul în care nu s-ar mai putea relua campionatul din cauza pandemiei de coronavirus, şi cota din drepturile TV ar urma să fie scăzută pentru perioada care a mai rămas de jucat, FCSB, Craiova şi CFR ar fi cel mai puţin

Procurorii Parchetului General s-au sesizat din oficiu privind zădărnicirea combaterii bolilor în cazul senatorului PNL Vergil Chiţac, care a participat la mai multe întâlniri oficiale şi private după ce a intrat în contact cu persoană cu

Francisco Garcia, un tânăr antrenor de doar 21 de ani, angajat la clubul Atletico Portada Alta, din Malaga, a decedat duminică din cauza coronavirusului, a informat ”Marca”. Garcia suferea de Coronavirus, dar avea și o patologie

Comisia Europeană a unui set de linii directoare cu privire la managementul frontierelor. În privinţa liberei circulaţii a persoanelor se prevede obligaţia statelor membre de a permite întotdeauna accesul propriilor cetăţeni şi al

Turcia a anunțat, luni, suspendarea rugăciunilor colective organizate în moschei, în contextul pandemiei de coronavirus. Suspendarea este valabilă până la noi directive, potrivit Reuters. „A

Air France va continua să efectueze zboruri pe ruta Bucureşti - Paris, dar îşi va adapta numărul de curse în funcţie de evoluţia situaţiei pe plan european, a anunţat compania aeriană, într-un comunicat de presă, transmis vinery de

Grecul Aristidis Soiledis a demonstrat că te poți distra și stând în carantină, în casa. Acesta a filmat un moment ce a devenit repede viral: a jonglat cu un sul de hartie în

Numărul covăsnenilor confirmaţi ca fiind infectaţi cu Coronavirus a crescut vineri la 4. Potrivit Grupului de Comunicare Strategică, este vorba despre o tânără de 16 ani şi despre o femeie în vârstă de 77 ani, iar ambele au intrat în contact