Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 1 mai 2019. Fecioarele pot avea o aventură 30.04.2019

30.04.2019 Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 1 mai 2019. Fecioarele pot avea o aventură Horoscopul zilei de 1 mai 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 1 mai 2019 vine cu sfaturi pentru toate zodiile.



Horoscopul zilei de 1 mai 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 1 mai 2019 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 1 mai 2019 spune că astăzi nativii din zodia Fecioară vor prelua inițiativa în plan amoros și […] The post Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 1 mai 2019. Fecioarele pot avea o aventură appeared first on Cancan.ro.

Deputatul ALDE Varujan Vosganian a declarat miercuri că preşedintele Klaus Iohannis "trimite către Parlament pamflete" în loc să discute fondul problemelor şi a afirmat că ceea ce a făcut şeful statului

Lady Gaga a respins zvonurile că ar fi însărcinată şi a confirmat că lucrează la un nou album de studio, relatează miercuri Press Association. Cântăreaţa şi actriţa, în vârstă de 32 de ani,

Un deţinut încarcerat în Penitenciarul Târgu-Jiu s-a spânzurat, miercuri, în camera de detenţie, a informat purtătorul de cuvânt al instituţiei, Lavinia Lupu. "Miercuri, personalul medical

Cristian Gațu, Ștefan Birtalan, Vasile Stângă și Radu Voina așteaptă cu interes duelul din această seară. „E greu de dat un pronostic, se poate întâmpla orice”, e părerea celor patru foști mari jucători. SCM Rm.

În județul Vaslui, în fiecare zi, un copil este abuzat, neglijat sau exploatat, în majoritatea cazurilor de către părinți. 349 de copii din județ au fost, anul trecut, victime ale abuzurilor de orice fel. La nivel național, numărul se apropie

Un meci de fotbal din Bihor s-a terminat încă de la pauză, fiindcă arbitrul a fost bătut la vestiare. Partida Unirea Livada - FC Universitatea Oradea s-a terminat după doar 45 de minute. Adrian Tătar, finanțatorul gazdelor, care s-a trecut pe

Curtea Constituţională a României a respins, miercuri, sesizarea PNL şi USR privind legea de aprobare a OUG referitoare la operaţionalizarea Secţiei de investigare a magistraţilor, stabilind că actul normativ este constituţional, au precizat

Animation Worksheep, un atelier de animație autohton, a lansat o serie de 12 scurtmetraje de animație despre momentele esențiale din viața lui Dumitru Dorin Prunariu, singurul român care a zburat vreodată în spațiul cosmic, anunță Pagina de

Melodiile cântăreţei Britney Spears vor ajunge pe Broadway, anul acesta, într-o comedie muzicală cu accente feministe, a anunţat marţi vedeta americană. "Au fost odată ca niciodată Cenuşăreasa, Albă-ca-Zăpada şi toate celelalte prinţese

După 30 de ani, au apărut imagini în premieră cu Hagi, filmate la semifinala Cupei Campionilor Europeni, Steaua - Galatasaray 4-0, din 1989. Citește mai

Imediat după votarea respingerii cererii preşedintelui Iohannis de reexaminare a legii bugetului de stat pe 2019, membrii coaliției s-au întâlnit în biroul lui Dragnea. Citește mai

Rusia se pregăteşte să testeze o nouă armă nucleară care ajunge la o viteză de aproape 10.000 de kilometri pe oră şi nu poate fi oprită, potrivit

Dan Voiculescu, om de afaceri care deţine postul pro-Putere Antena 3, a anunţat că susţine protestul privin construcţia de autostrăzi, iniţiat de omul de afaceri sucevean Ştefan

Vizită inopinată a preşedintelui Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă, la Spitalul de Judeţean de Urgenţă din oraş. Astăzi, şeful administraţiei judeţene, în subordinea căreia se află unitatea spitalicească, a dorit să se

Proiect inedit lansat de un atelier de animaţie autohton. ”Animation Worksheep” a lansat o serie de 12 scurtmetraje de animaţie despre momentele importante din viaţa lui Dumitru Prunariu, singurul român care a zburat vreodată în spaţiul

Elevii cer Primăriei Râmnicu Vâlcea să reia plata burselor şcolare. În ultimii doi ani şcolari nu s-a mai alocat nici un ban, drept pentru care Asociaţia Vâlceană a Elevilor (AVE), organizaţie cu structură juridică, a solicitat Consiliului

Pasagerii companiilor aeriene care aveau în plan călătorii în şi către Europa se pot aştepta la haos, odată cu decizia Agenţiei Europene pentru Siguranţa Aviaţiei de a închide spaţiul aerian pentru aeronavele de tip Boeing 737-8

Fostul director de campanie al lui Donald Trump Paul Manafort a fost condamnat miercuri la 73 de luni de închisoare în legătură cu două capete de acuzare de complot, decurgând din ancheta procurorului special Robert Mueller cu privire la un amestec

Curtea Constituţională a declarat neconstituţional articolul care interzicea organizarea unui referendum în ziua alegerilor europarlamentare. Asta înseamnă că preşedintele nu mai are niciun motiv să nu convoace pentru 26 mai referendumul pe care

Moscova a transmis ieri Kievului o notă, ca urmare a încetării Tratatului bilateral de prietenie, în care menţionează ceea ce consideră a fi „încălcările” comise de Ucraina în privința