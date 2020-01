Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 1 ianuarie 2020. Scorpionii dau dovadă de un magnrtism aparte 01.01.2020

01.01.2020 Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 1 ianuarie 2020. Scorpionii dau dovadă de un magnrtism aparte Horoscopul zilei de 1 ianuarie 2020 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 1 ianuarie 2020 vine cu sfaturi pentru toate



Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 1 ianuarie 2020. Scorpionii dau dovadă de un magnrtism aparte

Horoscopul zilei de 1 ianuarie 2020 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 1 ianuarie 2020 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 1 ianuarie 2020 spune că astăzi nativii din zodia Scorpion vor reuși să cucerească pe cine-și doresc. […] The post Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 1 ianuarie 2020. Scorpionii dau dovadă de un magnrtism aparte appeared first on Cancan.ro.

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 1 ianuarie 2020. Scorpionii dau dovadă de un magnrtism aparte

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un adolescent de 16 ani a fost reţinut sub acuzaţia că a violat o minoră în vârstă de 8 ani. Infracţiunea s-a petrecut în comuna

Beneficiarii sprijinului financiar aferent Campaniei 2018 acordat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), constituiţi ca persoană fizică autorizată (PFA) sau întreprindere individuală (ÎI), au obligaţia ca, în 15 zile

Oamenii s-au cam săturat de circ şi aşteaptă mai mult rezultate şi mai puţin spectacol, iar asta vine în totală contradicţie cu comportamentul uzual al politicienilor în an electoral. Greu să arăţi

Serialul românesc „Lumini şi umbre” a cules mult succes, deşi avea în el preamărirea acţiunilor proletariatului, se umflase cu pompa lauda la adresa partidului comunist, păsamite principalul nimicitor

Preşedinta şi co-proprietara companiei aeriene S7, a doua cea mai mare companie aeriană după Aeroflot, Natalia Fileva, şi-a pierdut viaţa în accidentul aviatic de duminică, din apropierea oraşului

Pasajul pietonal de la Obor se înnoiește de Paște: se montează de câteva zile șase scări rulante noi. Cele vechi erau de 10 ani în funcțiune și se defectau tot mai des. Atinseseră deja durata

Vicepremierul populist al Italiei, Matteo Salvini, a cerut castrarea chimică pentru trei bărbați care s-au filmat în timp ce violau o turistă americană de 19 ani în Catania. Liderul extremei drepte din

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat luni că la împlinirea a 30 de ani de la căderea regimurilor dictatoriale din Europa de Est sunt sărbătorite "valoarea şi puterea

Românii sunt printre cei mai deschişi europeni la ideea de a achiziţiona autovehicule electrice, astfel că 36% dintre cei aflaţi în căutarea unei maşini noi intenţionează să cumpere una electrică, potrivit unui studiu

Disputa legată de consumul fructelor de mare în post este una relativ recentă. Evident, cu toţii ştim că „fructele” numite „de mare” sunt, de fapt, crustacee şi moluşte, care cresc în

Altex are mereu oferte interesante, iar noua promotie din ultima luna de iarna pare sa atraga atentia tuturor cumparatorilor. Am facut si noi o selectie a celor mai interesante categorii de produse. Citește mai

Ultimul judeţ din nord-vestul ţării care nu dispunea de un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă, Sălajul a fost dotat astăzi cu o astfel de unitate. Ambulanţa, una la mâna a doua, va avea la bord un medic de urgenţă sau un rezident în

Consiliul Local al municipiului Galaţi a aprobat, în şedinţa din 28 martie 2019, reducerile şi gratuităţile ce vor fi oferite la transportul public de persoane. Facilităţile se acordă, gradual, pentru elevi, studenţi, pensionari, şomeri şi

PSD susţine, într-un mesaj publicat pe Facebook, faptul că este partidul care a majorat alocaţiile copiilor de la 84 la 150 de lei, deşi propunerea a fost făcută de PNL şi adoptată cu votul parlamentarilor din opoziţie, iar Liviu Dragnea şi

O elevă a declanşat o anchetă epidemiologică în judeţul Tulcea, deoarece fata, neştiind că este bolnavă de tuberculoză, a continuat să meargă la şcoală şi la centrul social unde făcea

Deputatul USR Claudiu Năsui i-a cerut luni demisia ministrului de Finanţe Eugen Teodorovici, pe care l-a acuzat că a falsificat datele privind deficitul bugetar pentru anul 2018 prin faptul că Guvernul a amânat timp de mai multe luni să ramburseze

Ministerul Justiţiei a pus în dezbatere publică, luni, un proiect de hotărâre referitor la suplimentarea cu 41 de posturi a schemei de personal de la Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din

Din această lună, zeci de mii de pensionari vor primi pensii mai mari cu până la 4.000 de lei, în urma recalculării pensiilor din grupele I şi II de muncă, a anunţat ministrul Muncii

Guvernul va aloca în total 1,3 miliarde euro pentru plata alocaţiilor pentru copii anul acesta, a anunţat luni Partidul Social Democrat. "Începând de azi, 3,6 milioane de copii din România au

Un elev de 15 ani de la şcoala gimnazială din localitatea timişeană Lenauheim a căzut luni de la etajul doi al clădirii, fiind transportat la spital de echipajul Serviciului de Ambulanţă