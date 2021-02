Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 1 februarie 2021. Venus intră în zodia Vărsător 31.01.2021

31.01.2021 Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 1 februarie 2021. Venus intră în zodia Vărsător Horoscopul zilei de 1 februarie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic



Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 1 februarie 2021. Venus intră în zodia Vărsător

Horoscopul zilei de 1 februarie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 1 februarie 2021 vine […] The post Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 1 februarie 2021. Venus intră în zodia Vărsător appeared first on Cancan.ro.

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 1 februarie 2021. Venus intră în zodia Vărsător

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Dorina Codarin (45 de ani), o antreprenoare cu experienţă de peste 15 ani în producţia de mobilier, care în 2018 a înfiinţat brandul Disofa sub care produce mobilier tapiţat la comandă, cu afaceri de 150.000 de euro în 2019, spune că lipsa de

Faptele arată că ultimii zece ani constituie deceniul cel mai reuşit în istoria Ungariei în ultimii 100 de ani, a declarat duminică premierul Viktor Orban în discursul său despre starea naţiunii, potrivit Agerpres. Orban a spus că Ungaria nu

A adoptat o fetiţă de toată frumuseţea... Dar nici prin gând nu i-a trecut că, în secunda în care o va întâlni pe mama ei biologică, va avea şocul vieţii! Povestea următoare, deşi pare desprinsă din filmele SF, este cât se poate de

Cel mai intens reality din istoria televiziunii, „Survivor România” a început pe 18 ianuarie. Două echipe „Faimoșii” și „Războinicii” se luptă în cea mai dură competiție. Survivor România este difuzat de

Perechea formată din jucătoarea română de tenis Simona Halep şi germanca Julia Goerges a fost învinsă fără drept de apel de cuplul Makoto Ninomiya (Japonia)/Zhaoxuan Yang (China) cu 6-2, 6-1, luni, în

Centrul vechi pietonal al municipiului Călăraşi va fi modernizat cu 7,6 milioane de euro şi va păstra indicii urbanistici din vechea configuraţie, dar se va îmbunătăţi esenţial caracterul funcţional al zonei. Astfel, va lua naştere un centru

Doua explozii au avut loc miercuri dimineata intr-o cladire de birouri din Amsterdam si alta la o posta din

Uniunea Europeană vrea să condiţioneze accesul la fonduri europene în următoarea programare financiară de respectarea normelor statului de drept, arată un proiect de rezoluţie obţinut de agenţia de presă Reuters. „Va fi introdus un regim

Comisia parlamentară comună pentru exercitarea controlului asupra activităţii SRI s-a întrunit, marţi, pe tema coronavirusului. Membrii acesteia au decis să ceară o informare de la SRI, despre cât de puternică este ameninţarea ca virusul să

Lovitură în Antena 1! Andreea Berecleanu, celebra prezentatoare de la Observator pleacă de la pupitrul știrilor și va fi înlocuită de nimeni alta decât Sandra Stoicescu. Mutarea este una sigură și urmează să se concretizeze în cel mai scurt

Alesii neamului mananca bine si la preturi bune chiar la cantina Camerei

CS Universitatea Craiova este foarte aproape să-l transfere pe Claude Dielna (32 de ani, fundaș central), fostul fotbalist al lui Dinamo și în prezent liber de contract. După mai multe luni în care oltenii au căutat un stoper, dorință pe care

Un al doilea cetăţean român de la bordul vasului de croazieră "Diamond Princess" a fost depistat cu noul coronavirus, fiind transportat la un spital din Tokyo, a informat, miercuri, Ministerul Afacerilor

Ana Pal a fost eliminată de la Survivor România, după ce l-a lovit cu capul în gură pe Războinicul Andrei. Într-un moment de tensiune, sportiva și-a pierdut cumpătul și a făcut gestul care a costat-o scump și a trimis-o acasă. Dan Cruceru a

Maramureșeanul sosit din China, suspect de coronavirus este clinic sănătos și se află în autoizolare, anunță DSP

Dacă vrei să slăbeşti şi nu mai ştii cum încearcă acest amestec obţinut din câteva ingrediente, ce te va ajuta nu doar să slăbeşti, ci îţi va conferi şi un boost de

Consilierul municipal PSD Anca Florea a fost numită manager interimar al Circului Metropolitan Bucureşti, informează primarul general, Gabriela Firea, pe Facebook. "Mult succes, Anca Florea! Un om

Fabrica din Sebeş unde Daimler produce unele dintre cele mai avansate cutii de viteze din lume va deveni „neutră“ din punctul de vedere al emisiilor în următorii doi ani. Acest lucru înseamnă că transmisiile produse acolo vor fi livrate

Marc Marquez, sextuplul campion al MotoGP, a semnat o prelungire pe patru ani a contractului cu Honda Racing Corporation, până la finalul sezonului 2024, a anunțat ieri echipa sa. Spaniolul, care a împlinit 27 de ani săptămâna aceasta, pe 17

Atacul terorist din Hanau, care a ucis miercuri nouă persoane, inclusiv un român, este doar ultimul dintr-o serie de atentate și comploturi de extremă-dreaptă care au avut loc în Germania, semn al tensiunilor sociale tot mai mari, alimentate de