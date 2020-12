Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 1 decembrie 2020. Mercur intră în zodia Săgetător 30.11.2020

30.11.2020 Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 1 decembrie 2020. Mercur intră în zodia Săgetător Horoscopul zilei de 1 decembrie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic



Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 1 decembrie 2020. Mercur intră în zodia Săgetător

Horoscopul zilei de 1 decembrie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 1 decembrie 2020 vine […] The post Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 1 decembrie 2020. Mercur intră în zodia Săgetător appeared first on Cancan.ro.

Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 1 decembrie 2020. Mercur intră în zodia Săgetător

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Curtea de Apel Ploieşti a dispus, luni 16 decembrie, judecata pe fond în dosarul de corupţie în care Nicolae Sandu, fostul şef al Gărzii Financiare Dâmboviţa, este acuzat de luare de mită. Judecătorii ploieşteni au anulat însă peste 60 de

După rezultate de excepție, a venit și timpul distracției pentru campioanele europene de la tenis de masă! La Gala de sfârșit de an a Federației Române de Tenis de Masă, laureatele Eliza Samara și Bernadette Szocs au făcut spectacol pe ringul

Comunitatea universitară târgovişteană este mai săracă prin trecerea la cele veşnice a domnului prof. univ. dr. Marin Iordan, unul dintre membrii fondatori ai Universităţii „Valahia” din Târgovişte, primul decan al Facultăţii de

Sectorul lucrărilor de construcţii a crescut în primele zece luni din 2019 cu 27,7%, după ani şi ani în care a fost în mare suferinţă ♦ Sectorul rezidenţial, care a avut o cădere dură anul trecut, de 25%, are un avans de

Casa de avocatură NNDKP (Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen) fuzionează cu o casă de avocatură din Cluj-Napoca – Păun Ciprian şi Asociaţii (PCA Law Office) pentru a-şi consolida poziţia pe piaţa clujeană. Prin această fuziune, biroul

Hidroelectrica va finanţa cu peste 5,3 milioane de lei (fără TVA) modernizarea staţiei electrice de 110 KV aparţinând CHE Brădişor, parte a amenajării hidroenergetice Lotru, a anunţat, marţi,

România este printre țările europene în care oamenii se distanțează destul de tare de majoritatea partidelor. O mare parte a cetățenilor respinge ideea de a vota pentru o mare parte a partidelor. Mai multe sondaje de opinie online sugerează că

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Fifor a criticat decizia Guvernului de a-şi asuma raspunderea pe buget: „România are nevoie de un buget dezbătut în parlament și nu de unul făcut pe genunchi de

Pârtia de la Şureanu, care ar fi trebuit să fie deschisă sâmbătă, va rămâne nefuncţională, au anunţat administratorii domeniului

Disclosure, Don Diablo şi Tiësto se numără între numele confirmate momentan pentru prima ediţie a SAGA Festival, care va avea loc în iunie anul viitor în parcul Izvor din Bucureşti, scrie news.ro. Festivalul va avea loc între 5 şi 7 iunie şi

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea care amână termenul de intrare în vigoare a pensionării anticipate a magistraţilor, până la 1 ianuarie 2022. Iniţial, Guvernul Orban a vrut să îşi angajeze răspunderea în Parlament pe

Judeţul Călăraşi a scăpat de pestă porcină, ultimul focar fiind stins pe data de 17 decembrie 2019. Totuşi, pentru a evita răspândirea virusului pestei porcine africane (PPA), având în vedere că apropierea sărbătorilor de iarnă este

Păducelul este cunoscut pentru faptul că îmbunătăţeşte sănătatea cardiovasculară. Atât florile, frunzele, cât şi fructele de păducel se numără printre cele mai importante medicamente de origine

Tot mai mulți români aleg să își petreacă vacanțele în străinătate, dată fiind scăderea tot mai mare a prețurilor din ultimii ani, iar Turcia este una dintre destinațiile preferate de români. Conform unui studiu, peste 160.000 de turiști

Companiile aeriene pot fi făcute responsabile, în baza legislaţiei europene, pentru răniri provocate de cafeaua fierbinte vărsată la bordul avioanelor lor, a decis Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), sesizată să se pronunţe într-un

Lovitură pe scena politică. Daniel Constantin și Sorin Cîmpeanu și-au anunțat joi demisiile din partidul condus de Victor Ponta, alături de mai mulți parlamentari și lideri de organizații județene, potrivit

Start-up-ul eMove.io din Cluj-Napoca a dezvoltat o soluţie software pentru digitalizarea industriei de mutări, care în prezent este evaluată la circa un milion de

Parcursul Elenei Bozian la “Vocea României” a fost fabulos, dacă ținem cont că, la început, numai Horia Brenciu a avut încredere în talentul ei! A fost singurul care s-a întors la audițiile pe nevăzute, dându-i o șansă. Elena

Cadavrul unui bărbat decedat în zece ani a fost descoperit în congelatorul casei sale, după ce soția acestuia murise. Macabra descoperire a fost făcută de polițiști, alături de o scrisoare legalizată la un notar. În documentul oficial, semnat

Stupoare în direct la Pro TV. Cum a apărut îmbrăcată Irina Rimes la finala Vocea României. În această seară are loc marea finală de la Vocea României. Cei patru finaliști s-au pregătit intens, iar telespectatorii stau cu sufletul la gură