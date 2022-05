Horoscop zilnic 7 mai 2022. Vărsătorii sunt mai cheltuitori 06.05.2022

Horoscopul zilei de 7 mai 2022, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Vărsător sunt mai cheltuitori astăzi. Soarele din zodia Taur va forma un sextil cu Marte

CFR Cluj debutează în preliminariile Ligii Campionilor împotriva lui Borac Banja, campioana Bosniei. Manșa tur este programată marți, 6 iulie, de la ora 20:00, și va fi transmisă de Look Plus și Digi Sport. Campioana CFR Cluj se

Furtuna violentă care a traversat judeţul Buzău în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă a lăsat în urmă câteva gospodării inundate şi copaci rupţi, unii prăbuşiţi pe carosabil. Meteorologii anunţă şi pentru următoarele ore posibile

De la 1 iulie, persoanele asigurate beneficiază de noi servicii decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. În anumite cazuri, crește numărul de consultații gratuite, potrivit unui comunicat al CNAS. Guvernul a aprobat sâmbătă, 26

Bancul zilei de sâmbătă surprinde o discuție amuzantă între o vânzătoare și un client cât se poate de ciudat. Enervată de gestul bărbatului, femeia se hotărăște să îi dea un sfat mai puțin obișnuit. Iată […] The post Bancul

Horoscopul zilei de 27 iunie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Leu se bucură de intrarea planetei Venus, Micul Benefic al zodiacului, în zodia lor, cu […] The

Eleganţă, clasicism francez şi o mulţime de

Fostul lider mondial al tenisului feminin, Serena Williams, a anunţat duminică, 27 iunie, cu o zi înaintea debutului turneului de Grand Slam de la Wimbledon, că nu va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo, programate în perioada 23 iulie

Câteva zeci de vaci au rămas blocate, duminică după-amiază, pe o insulă din satul Ploieștiori, județul Prahova, după creşterea nivelului râului Teleajen, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova. După aproximativ patru

Un bărbat de 50 de ani a fost atacat de un urs în zona Barajului Vidraru. Bărbatul a suferit o rană la antebraţ, provocată de ghearele animalului. Acesta a fost transportat la spital pentru îngrijiri

Mama Larisei Iordache a murit noaptea trecută. Anunțul a fost făcut de gimnastă pe pagina sa de Instagram. Larisa Iordache și-a anunțat apropiații și fanii, în jurul orei 5 A.M. că mama sa

Un număr de 245 de persoane amprentate, 141 de autoturisme controlate, 58 de sancţiuni contravenţionale aplicate şi sume de bani neînregistrate, de aproximativ 600 de lei, confiscate de

Pe faleza Soarelui din Costineşti a fost scandal noaptea trecută. Mai multe persoane s-au certat şi s-au luat la

WIMBLEDON. Trei jucătoare române, Irina Begu, Mihaela Buzărnescu și Monica Niculescu, ar fi trebuit să evolueaze azi în turneul de Mare Șlem londonez. Ediția din acest an de la Wimbledon este programată în perioada 28 iunie - 11 iulie

Reportul la categoria I a jocului Joker, în cadrul tragerilor loto care vor avea loc joi, se ridică la peste 28,86 milioane lei (5,86 milioane euro), informează luni Loteria Română, potrivit Agerpres. La categoria a II-a a aceluiași joc, reportul

Un orăşel din nordul Croaţiei vinde case abandonate pentru numai 1 kuna (13 eurocenţi). Scopul este să atragă noi rezidenţi, dar cu

Deşi au fost turişti care în weekend s-au aventurat şi mai sus de Cabana Capra (1585 metri), între kilometrul 104 (Piscu Negru – judeţul Argeş) şi kilometrul 130,8 (Bâlea Cascadă – judeţul Sibiu), Transfăgărăşanul a fost deschis,

Absolvenții de liceu susțin astăzi a doua a proba a examenului de Bacalaureat, cea obligatorie a profilului. Astfel, cei care au urmat un profil real dau examenul la matematică, iar cei care au urmat un profil uman dau examenul la istorie. Examenul

Elevii de la profilul uman susțin acum proba la istorie de la Bac 2021. Vezi subiectele care au picat la Istorie la Bac 2021. Cerințele vor fi rezolvate în direct în studioul Libertatea. UPDATE 11.50: Au apărut subiectele la Istorie de la Bac 2021.

În urma manifestării fenomenelor meteorologice periculoase - COD ROŞU - la nivelul judeţului Bacău au fost afectate mai multe

Compania Michelin România, parte a grupului francez Michelin, unul dintre cei mai mari producători de anvelope la nivel mondial, cu vânzări globale de 20,5 mld. euro, a raportat pentru 2020 o cifră de afaceri de 3,18 mld. lei (660,3 mil. euro), în