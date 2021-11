Horoscop zilnic 6 noiembrie 2021. Mercur a intrat în zodia Scorpion 05.11.2021

Horoscopul zilei de 6 noiembrie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Scorpion se bucură de intrarea lui Mercur chiar în zodia lor, cu impact asupra modului […]

Garda Naţională a Rusiei va putea fi desfăşurată în Belarus „pentru a asigura ordinea publică”, conform unui acord încheiat vineri între Moscova şi executivul regimului Lukaşenko, transmite

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu prezintă joi, 24 decembrie, de la ora 19:00, premiera spectacolului „Albă ca Zăpada și cei șapte pitici” după Frații Grimm. Spectacolul va fi prezentat,

Angajaţii din linia întâi în pandemia de COVID-19, cei care nu pot lucra de acasă şi care riscă să se îmbolnăvească pentru că interacţio­nea­ză zilnic cu numeroase persoane, au înregistrat creşteri salariale cuprinse între 5,6% şi

Ricardo Zamora a fost primul mare portar din istoria fotbalului, cu o poveste fabuloasă atât pe dreptunghiul verde, cât și în afara acestuia. Dar puțină lume știe că Zamora a fost de două ori la […]

Românii pot intra în Cehia numai pentru motive bine întemeiate, respectiv întoarcerea la reşedinţă, relaţii de muncă, studii, probleme de familie, fiind excluse călătoriile în scop turistic, informează Ministerul Afacerilor Externe.

Sute de familii nevoiaşe din judeţul Hunedoara au fost beneficiare ale ajutoarelor şi donaţiilor oferite de parohiile din zona Devei şi a

Actorul britanic Ian McKellen, cunoscut fanilor din rolurile jucate în Stăpânul Inelelor, Hobbitul sau Codul lui Da Vinci, spune că se simte euforic în urma vaccinării anti-covid. În vârstă de 81 de ani, acesta a primit serul celor de la Pfizer,

Prezentarea realizărilor într-un CV (faimoasele „achievements”), a competenţelor, a listei de proiecte şi altele asemenea, e cea mai bună ocazie pentru candidaţi de a cădea cu mult aplomb într-o capcană şi a se face de râs, scrie George

Benny Adegbuyi (35 de ani) l-a învins prin KO pe Badr Hari (36 de ani), iar kickboxerul român a avut partea de o galerie spectaculoasă în România. Ruby, una dintre cele mai frumoase artiste din România, a urmărit cu sufletul la gură meciul lui

În semn de respect pentru medicii-eroi din prima linie, Primăria Municipiului Satu Mare a iluminat aseară cu proiecții speciale clădirea Spitalului Județean de Urgență, a Spitalului Vechi și a Spitalului de Boli Infecțioase, relatează

Ana Maria Mocanu a anunțat că se confruntă cu probleme de sănătate zilele acestea și a spus că, în cazul în care durerile insuportabile nu vor dispărea, ea va merge de urgență la medic. Simptomele […]

Comisia Europeană şi-a exercitat opţiunea de achiziţionare a 80 de milioane de doze suplimentare din vaccinul experimental împotriva COVID-19 produs de compania farmaceutică americană Moderna, a anunţat vineri aceasta din urmă, potrivit Reuters.

Economiile lumii par a fi rezistat onorabil în faţa provocărilor generate de pandemia de COVID-19, datorită mobilizării financiare fără precedent a celor mai puternice state şi a organizaţiilor internaţionale şi, mai ales, a concesiilor masive

Istoria Vinalia e strâns legată de vin și din pasiune pentru vinuri, în general, dar mai ales pentru vinurile fine și de colecție, în special. Astfel, dumneavoastră puteți găsi la Vinalia – Conacul din Ceptura cadoul perfect, deoarece un vin

Se apropie cu pasi repezi Craciunul si deja se simte in aer putina tensiune. Oamenii sunt in cautare de cadouri pe ultima suta de metri si uneori si ideile se epuizeaza. Totusi, la o analiza la rece a situatiei,

Cât de mult contează să aveți alipit afacerii dumneavoastră un magazin online? Fie că existați pe piața produselor și/sau serviciilor și, de ce nu, a ideilor, de mai multă vreme ori sunteți deținătorul unei afaceri timpurii, ați observat

Grupul de restaurante Kane a adunat circa 90 de mici producători locali, furnizori ai industriei de ospi­ta­litate şi jucători din HoReca, pe plat-forma localnicii.ro şi vrea să vândă peste 30.000 de bunuri realizate de aceştia în

Statele Unite au demarat luni campania de vaccinare anti-Covid cu serul produs de compania Moderna, care a fost aprobat de FDA vineri, 18 decembrie, informează Agerpres, care citează AFP. Prima persoană vaccinată a fost Mandy Delgado, o infirmieră

Un nou proiect rock își face apariția pe scena muzicii din România.Trupa TMM își face debutul cu piesa "Suspine" interpretată de vocea tânără și puternică a Teodorei Negreanu, într-un nou proiect rock din industria muzicii […]

Urgenţele medicale de sărbători pot avea mai mulţi factori favorizanţi, printre care temperaturile scăzute, statusul economic precar, condiţiile de muncă, starea generală de sănătate a populaţiei, manifestările tradiţionale specifice,