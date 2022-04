Horoscop zilnic 6 aprilie 2022. Săgetătorii pot cădea pradă ispitei 06.04.2022

06.04.2022 Horoscop zilnic 6 aprilie 2022. Săgetătorii pot cădea pradă ispitei Horoscopul zilei de 6 aprilie 2022, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Săgetător pot fi ispitiți în plan relațional și ar fi ideal să nu alerge după […] The post



Horoscop zilnic 6 aprilie 2022. Săgetătorii pot cădea pradă ispitei

Horoscopul zilei de 6 aprilie 2022, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Săgetător pot fi ispitiți în plan relațional și ar fi ideal să nu alerge după […] The post Horoscop zilnic 6 aprilie 2022. Săgetătorii pot cădea pradă ispitei appeared first on Cancan.

Horoscop zilnic 6 aprilie 2022. Săgetătorii pot cădea pradă ispitei

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Viitorii pensionari, adică acei salariaţi care contribuie în prezent cu 3,75% din venitul brut lunar pentru administrarea privată a economiilor pentru bătrâneţe, au virat 3,2 mld. lei (650 mil. euro) în primele patru luni din 2021 către

Primul bărbat din lume vaccinat împotriva COVID-19 cu serul de la Pfizer a murit, la 81 de ani. William Shakespeare, originar din Coventry, a murit la același spital unde i-a fost administrat vaccinul anti-COVID-19 în luna decembrie

Peste 140 de milioane de dolari vor fi investiţi într-o centrală de co-generare a energiei electrice şi termice la Petromidia. În numai doi ani, centrala va genera aproximativ 80 de megawaţi pe

Un prieten m-a întrebat, zilele trecute, de ce inflaţia a luat-o iar razna. I-am amintit că principala cauză e de ordin global. Lumea toată, din America până în Japonia, este sub influenţa unui superciclu de creştere a preţurilor materiilor

Premierul Florin Cîţu a anunţat, joi, că nu se discută despre corelarea vârstei de pensionare cu creşterea speranţei de viaţă, informează Agerpres. În urmă cu o zi, vicepremierul Dan Barna susţinea că vârsta de pensionare trebuie

După ce a terminat La Liga pe locul 3, Barcelona își face planurile pentru noul sezon, iar obiectivul principal este prelungirea contractului starului Lionel Messi (33 de ani), scadent la finalul acestui sezon. Presa din Spania scrie că

Liderul deputaţilor PSD, Alfred Simonis, critică campania de vaccinaree şi apariţia premierului în mesajele video realizate pentru noua campanie de vaccinare promovată de Guvern. „Mi se pare o calitate scăzută, un demers rupt de realitate”, a

CS Universitatea Craiova i-a învins pe giurgiuveni în finala Cupei, l-a achiziționat de acolo pe portarul David Lazar și negociază intens pentru mijlocașul ofensiv Vali Gheorghe. La fotbaliștii fostei campioane se gândesc toate cluburile din

PAOK Salonic l-a prezentat pe Răzvan Lucescu, pe postul de

Turcia ar fi făcut presiuni asupra alianţilor NATO pentru a dilua reacţia oficială în cazul deturnării de către Belarus a unui avion de pasageri şi arestarea jurnalistului Roman Protaşevici, duminică, au

Pompierii din Bihor au intervenit la o explozie care a avut loc vineri, într-un bloc de garsoniere din localitatea Ştei, a informat news.ro. Peste 30 de persoane au fost evacuate, iar un cadavru a fost găsit de pompieri într-unul dintre apartamente,

Sute de muncitori sunt în grevă la Fabrica de Vagoane Caracal. Oamenii sunt nemulţumiţi că salariile sunt mai mici faţă de cele încasate de colegii lor de la Arad. Muncitorii ameninţă că nu se vor întoarce la lucru până când nu primesc

Lituania a anunţat vineri că expulzează doi diplomaţi belaruşi, din cauza unor ”activităţi incompatibile cu statutul de diplomat”, anunţă într-un comunicat Ministerul lituanian de Externe, relatează

Ai așteptat acest moment tot sezonul - sâmbătă se joacă finala Ligii Campionilor! Și e cazul să profiți din plin.Pe casapariurilor.ro descoperi fix avantajul de care aveai nevoie, ca să pariezi liniștit pe...orice cotă vrei tu! Marele

Nouă dintre cei zece jucători din comerţul modern din Ro­mânia se găsesc în topul celor mai mari 500 de im­por­tatori

Belgia oprește vaccinarea cu Johnson&Johnson pentru persoanele cu vârsta sub 41 de ani. Motivul este decesul unei femei imunizate cu acest ser, au anunțat reprezentanții Ministerului

Din prima finală de Cupa Campionilor Europeni, Real-Reims, au ajuns până la noi două ”monumente”, câte unul de fiecare parte. Pe Don Paco Gento îl cunosc mulţi. Aceasta este istorioara francezului. Ai lui emigraseră din Polonia în Franţa

Guvernul american impune sancţiuni punitive Belarusului şi regimului preşedintelui belarus Aleksandr Lukaşenko, primit de către omologul său rus Vladimir Putin în plin scandal internaţional cauzat de deturnarea duminică a unui avion european de

Poliţiştii botoşăneni au deschis un dosar pentru ucidere după ce un bărbat de 58 de ani, dat dispărut de trei zile, a fost găsit mort pe un câmp, la câţiva kilometri de

Compania Blue Air a reluat, începând de sâmbătă, zborurile externe pe aeroportul din Iaşi şi are în plan să ajungă la 12 rute internaţionale prin deschiderea unei baze aeriene la Iaşi în cursul anului