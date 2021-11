Horoscop zilnic 30 noiembrie 2021. Gemenii pot lua decizii în cuplu 30.11.2021

30.11.2021 Horoscop zilnic 30 noiembrie 2021. Gemenii pot lua decizii în cuplu Horoscopul zilei de 30 noiembrie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Gemeni pot lua decizii importante privind viața de cuplu. Ultima zi din lună se încheie



Horoscop zilnic 30 noiembrie 2021. Gemenii pot lua decizii în cuplu

Horoscopul zilei de 30 noiembrie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Gemeni pot lua decizii importante privind viața de cuplu. Ultima zi din lună se încheie […] The post Horoscop zilnic 30 noiembrie 2021. Gemenii pot lua decizii în cuplu appeared first on Cancan.

Horoscop zilnic 30 noiembrie 2021. Gemenii pot lua decizii în cuplu

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

UTA și Viitorul se întâlnesc în runda cu numărul 16, prima a returului din Liga 1. Meciul se dispută azi, de la ora 17:00 și poate fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe Look Sport, Telekom Sport 1 și Digi Sport

Majorarea pensiilor cu 40% este din nou sub semnul întrebării. Curtea Constituțională subliniază că Parlamentul trebuie să decidă cu cât vor crește pensiile. PSD-iștii au legiferat greșit atunci când au anulat creșterea cu 14% a punctului

Două camioane frigorifice încărcate cu migranţi afgani conduse de şoferi români au fost identificate în Franţa şi în Germania la începutul acestei săptămâni, cu puţin timp înainte ca oamenii să moară de frig, scrie presa

Numărul românilor care au murit în primele 11 luni ale anului trecut a fost mai mare cu peste 23.000 de persoane față de perioada similară din 2019, arată datele Institutul Național de Statistică (INS),

Gigantul american Apple Inc. va lansa în acest an două laptopuri MacBook Pro. Acestea vor fi dotate cu procesoare puternice, noi feluri de display-uri şi încărcător magnetic

Compania de construcţii Ecoterm, deţinută de antreprenori locali, a început anul 2021 cu con­tracte semnate în valoare de 7 milioane de euro şi se află în discuţie pentru mai multe pro­iecte în care este implicată la nivel de

Un tânăr de 22 de ani a ajuns la spital după ce a căzut de la înălţime într-un mall din Chişinău. Din spusele prietenilor, acesta a vrut să facă un filmuleţ pentru Tik-Tok, a urcat pe balustrada escalatorului, s-a dezechilibrat şi a

Al doilea an de pandemie de Covid-19 ar putea fi mai dificil decat primul, avand in vedere modul in care se raspandeste boala, mai ales in emisfera nordica, in conditiile in care circula mai multe tulpini, a avertizat, miercuri, Organizatia Mondiala a

De 30 de ani, figura lui revine obsesiv pe micile ecrane, în filmul care a ajuns să se confunde cu Crăciunul. Vrei să te simţi bătrân? Află că puştiul din Home Alone a atins prefixul de 40 de

Comitetul Național de Vaccinare a anunțat că astăzi, 16 ianuarie, la exact trei săptămâni de la debutul campaniei de vaccinare în România, 196.090 de persoane au fost vaccinate cu serul de la Pfizer, dintre care 12.421 în ultimele 24 de ore.

Horoscopul zilei de 17 ianuarie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic

Wesley Allen Beeler, un bărbat din Virginia, a fost arestat lângă clădirea Capitoliului din Washington, SUA, după ce polițiștii de la un punct de control au descoperit că avea un pistol încărcat și 500 de cartușe depozitate în camioneta sa,

Dunărea Brăila a condus-o și la 5 goluri diferență pe Kuban Krasnodar în EHF European League, dar pe final echipa lui Evgheni Trefilov a avut șansa victoriei. Româncele au egalat și se întorc cu un punct uriaș din Rusia, scor 25-25. Start

Un spectacol cu nume mari o să fie organizat în data de 20 ianuarie cu ocazia ceremonii de învestire a lui Joe Biden în funcţia de preşedinte al SUA. Lady Gaga va intona imnul naţional, […] The post Lady Gaga şi Jennifer Lopez vor cânta la

Klaus Iohannis s-a vaccinat anti-coronavirus, la Spitalului Militar Carol

Autorităţile au dat primele cifre privind prima etapă de vaccinare, care a inclus personalul din sănătate, 67,5% dintre persoanele eligibile fiind imunizate până acum din totalul estimat de 250.000 de

Majoritatea persoanelor care au avut Covid-19 devin imune la virus pentru cel putin cinci luni, arata un studiu condus de Public Health

Denise Rifai este una dintre cele mai apreciate apariții de pe micul ecran. Prezentatoarea TV s-a făcut remarcată după ce a fost în mijlocul câtorva scandaluri. Atitudinea ei față de politicieni a fost mereu una critică, lucru care a adus-o în

Mai rupem o filă din calendar și dăm startul unei noi SuperSăptămâni de pariuri pe marile campionate din Europa. Știm exact ce îți place să auzi, de aceea am selectat cele mai bune meciuri dintr-un cvartet al celor mai promițătoare ligi de

Un adolescent din judeţul Iaşi, elev în clasa a VII-a, în momentul comiterii faptei, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Iaşi pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la