Horoscop zilnic 29 august 2021. Săgetătorii se pun pe primul loc 29.08.2021

29.08.2021 Horoscop zilnic 29 august 2021. Săgetătorii se pun pe primul loc Horoscopul zilei de 29 august 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Săgetător se pun pe primul loc într-o situație ce ține de viața personală sau profesională.



Horoscop zilnic 29 august 2021. Săgetătorii se pun pe primul loc

Horoscopul zilei de 29 august 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Săgetător se pun pe primul loc într-o situație ce ține de viața personală sau profesională. […] The post Horoscop zilnic 29 august 2021. Săgetătorii se pun pe primul loc appeared first on Cancan.

Horoscop zilnic 29 august 2021. Săgetătorii se pun pe primul loc

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Acuzațiile de fraudare a alegerilor locale de duminică au consistența probelor solide. Scandalul de la Sectorul 1, declanșat de trupa Clothildei Armand, s-a întors ca un bumerang și lovește puteric

Ioana Petrescu, fost ministru de Finanţe în Guvernul Ponta, a anunţat că se retrage din Pro România, după doi ani în care a activat în acest partid. Mai mult, aceasta şi-a manifestat intenţia de candida pentru alegerile parlamentare din

Economia României va înregistra o scădere de 5% în acest an din cauza pandemiei de coronavirus, potrivit ultimelor estimări ale Băncii Europeane pentru Reconstrucţie şi

Antoaneta Mareş, fon­da­toa­rea ma­ga­zinului blouse­roumaine-shop.c­o­m­, spune că cea mai dificilă parte în acest business este asig­urarea unei cola­borări stabile şi de lungă du­rată cu fur­nizorii. Iile şi rochiile cu motive

Primul meci al noului sezon din Serie A s-a amânat deja din etapa a treia din cauza pandemiei. E vorba despre Genoa-Torino, programat sâmbătă, decizie luată de Consiliul Extraordinar. Echipa gazdă e decimată, după ce ieri a apărut și al

Miercuri, 7 octombrie (ora 19.00), Orchestra de Cameră Radio prezintă publicului primul său concert din noua stagiune (2020-2021) și propune un concert 100% BEETHOVEN, dedicat Anului Internațional

Irina Bara (142 WTA) s-a calificat în turul al treilea după ce belgianca Alison Van Uytvanck (65 WTA) a abandonat la scorul de 6-1 4-0 și 30-0. Românca o va întâlni pe americanca Sofia Kenin

Au mai rămas doar cinci zile până la foarte importantul meci de baraj din Islanda, iar Mirel Rădoi se confruntă cu o mare criză de efectiv. Mulți jucători de bază sunt indisponibili, fie din cauza infectării

Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) a câștigat categoric meciul cu americanca Amanda Anisimova (19 ani, 29 WTA), scor 6-0, 6-1, după 55 de minute. Simona Halep va juca duminică în optimile Roland Garros cu poloneza Iga Swiatek (19 ani, 53 WTA) Cinci

În Suedia au fost raportate joi 752 de noi cazuri de COVID-19 confirmate în ultimele 24 de ore, cel mai ridicat bilanţ zilnic al infectărilor după luna iunie, relatează Agerpres. Numărul cazurilor de COVID-19 consemnate în Suedia de la începutul

Poliţişti de investigaţii criminale de la Poliţia municipiului Buzău şi luptători de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale Buzău au efectuat şase percheziţii domiciliare la persoane bănuite de comiterea infracţiunii de

Victor Gânsac, director general şi acţionar majoritar al SafeTech Innovations, companie româ­nească de securitate cibernetică, spune că în a doua jumătate a lunii octombrie societatea va majora capitalul social al companiei cu 20% prin emiterea

Cooperativa Agricolă Someş Arieş, formată din 70 de fermieri din judeţele Bistriţa, Sălaj, Cluj, Mureş şi Alba, care deţine Fabrica de Brân­zeturi Tran­sil­vania, a făcut anul trecut un milion de lei din producţia de brân­zeturi sub

FCSB și Dinamo, cele mai importante echipe din Liga 1, se întâlnesc de la ora 21:00 în Derby de România. Meciul e liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și în direct pe Look Plus, Digi Sport și TV Telekom Sport. Vezi AICI programul și rezultatele

Andreea Esca ține la silueta ei, și nu numai, pentru că o viață sănătoasă înseamnă, musai, cât de puțină mișcare zilnic. Vedeta de la Pro TV nu face rabat și merge des la sala de fitness, unde trage tare, nu glumă. Imaginile vorbesc de la

Dispariţia celei mai longevive regine poate fi anunţată în orice moment, având în vedere vârsta înaintată a suveranei. Deşi britanicii nu concep viaţa fără regina lor iubită, au gândit un plan numit „The Bridge‟, care trebuie urmat pas

Joyce Echaquan, mamă a șapte copii, a transmis live, pe Facebook, felul în care asistentele au tratat-o când a ajuns într-un spital din Quebec. Câteva ore mai târziu, scrie NBC News, femeia a murit. Joyce, etnică Atikamekw, unul dintre cele mai

Coronavirus România 3 septembrie. Grupul de Comunicare Strategică a anunțat că, în ultimele 24 de ore, au murit 32 de oameni, infectați cu noul coronavirus. Bilanțul de la începutul pandemiei de COVID-19 este de 4.947 de decese. CITEȘTE

Biroul Electoral Central a decis, vineri, să claseze cererile de renumărare și sesizările primite. Astfel de solicitări au fost depuse în urma alegerilor din sectorul 1 și din sectorul 5 al Capitalei. BEC

O nouă etragere Loto va avea loc duminică, 4 octombrie, iar Loteria Română anunță un report tentant la Joker, de 2,4 milioane de euro. Loto 6/49, Noroc, Loto 5/40, Super Noroc, Joker şi Noroc Plus sunt tentațiile, încă o dată, pentru românii