Horoscop zilnic 28 octombrie 2021. Săgetătorii cuceresc prin cuvintele lor 28.10.2021

28.10.2021 Horoscop zilnic 28 octombrie 2021. Săgetătorii cuceresc prin cuvintele lor Horoscopul zilei de 28 octombrie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Săgetător cuceresc pe cei din jur prin cuvintele și înțelepciunea de care dau dovadă. Cei



Horoscop zilnic 28 octombrie 2021. Săgetătorii cuceresc prin cuvintele lor

Horoscopul zilei de 28 octombrie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Săgetător cuceresc pe cei din jur prin cuvintele și înțelepciunea de care dau dovadă. Cei […] The post Horoscop zilnic 28 octombrie 2021. Săgetătorii cuceresc prin cuvintele lor appeared first on Cancan.

Horoscop zilnic 28 octombrie 2021. Săgetătorii cuceresc prin cuvintele lor

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Transformarea spitalelor din România în centre COVID-19 a dus la blocarea dramatică a accesului la servicii medicale şi medicamente, astfel că pacienţii români intră şi mai bolnavi în 2021, avertizează

Dezvoltatorul imobiliar HAGAG Development Europe a demarat lucrările de construcţie pentru proiectul rezidenţial premium H Eliade 9 Residence, localizat în cartierul Primăverii din

Actorul de 59 de ani a fost internat după o slăbire forţată, pe care şi-a impus-o pentru un rol. George Clooney a mărturisit că eforturile sale pentru rolul interpretat în Midnight Sky i-au afectat

Klaus Iohannis, președintele României a avut, joi, o întâlnire la Palatul Cotroceni cu premierul propus, Florin Cîţu, şi cu liderii partidelor în jurul cărora se va forma majoritatea parlamentară, potrivit Mediafax. Șeful statului a avut, joi

Serviciul de mesagerie mobilă WhatsApp, deţinut de reţeaua socială Facebook Inc, a anunţat că a introdus o nouă funcţie de “coş de cumpărături” care permite utilizatorilor să îşi facă cumpărăturile prin intermediul

Tot mai multe documente auto falsificate, în special permise de conducere, sunt folosite de cetăţeni români care nu sunt în stare să promoveze exemenul auto. La Iaşi, de pildă, poliţiştii rutieri se confruntă cu un astfel de caz odată la

Băieții au avut un concurs de coșmar în calificări la Mersin și s-au clasat pe penultimul loc. Doar Marian Drăgulescu și Răzvan Marc s-au calificat în finalele pe aparate de duminică Vlad Cotuna, Andrei Groza, Andrei Muntean, Răzvan

Rezultatul alegerilor din România reflectă incertitudinea politică actuală şi crează un mediu dificil pentru elaborarea politicilor fiscale, arată o analiză a agenţiei de rating

Tinerii arhitecţi de la Asociaţia Locus anunţă că s-a prelungit până pe 15 ianuarie campania de donaţii prin sms, pentru punerea în siguranţă a Băilor Neptun din Herculane. Campania a început

O instanță din Milano, Italia, a menținut condamnarea fotbalistului Robinho la nouă ani de închisoare pentru viol. Decizia poate fi contestată în apel, anunță football-italia.net, citat de HotNews.ro. Faptele pentru care a fost condamnat

Când vine vorba de casa visurilor tale, cu siguranţă ţi-ai imaginat măcar o dată cum va arăta, te-ai gândit la împărţirea camerelor, la amenajarea lor sau poate chiar la ce culoare va avea bucătăria ta. Asta în cazul în care nu ai deja

Un bucureştean îşi permite să cheltuiască în medie într-un an aproape 10.200 de euro, echivalentul a 850 de euro pe lună, arată calculele făcute de ZF pe baza datelor companiei de cercetare de piaţă

Trenul ajunge și la aeroport din 13 decembrie. Este ziua în care pleacă primul tren care unește Gara de Nord cu Aeroportul Otopeni. Garniturile vor circula la un interval de 40 de minute, iar un bilet va costa 4 lei, arată un ordin al ministrului

EXCLUSIV Răzvan Lucescu, dezvăluire secretă: "Am plecat de acolo plătind 2 milioane de euro! Din momentul ăla n-am mai

După trei săptămâni de spitalizare, Mihai Budeanu, 44 de ani, de la 3 Sud Est, a anunțat prin intermediul unei postări pe pagina sa de pe o rețea socială că a fost externat vineri, 11 decembrie. Artistul trupei constănțene a fost infectat cu

Prima zi de negocieri între PNL, USR-PLUS şi UDMR s-a finalizat. Liderii celor trei formaţiuni anunţă că doresc „o formulă de guvernare stabilă României, care să asigure cele mai bune soluţii pentru ieşirea din criză”. Discuţiile vor fi

Un bărbat de 69 de ani a ajuns la spital joi, după ce a fost lovit de o maşină în Cluj-Napoca, pe trecerea de

Guvernul Elveţiei a dispus blocarea activelor financiare ale preşedintelui Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, în contextul acţiunilor de reprimare a protestelor izbucnite după scrutinul prezidenţial,

Medicii și asistentele care au avut grijă de Sinișa Mihajlovici la spitalul Sant'Orsola din Bologna s-au întâlnit iarăși, miercuri, cu antrenorul sârb în vârstă de 51 de ani. Acesta a profitat de controlul de rutină periodic necesar și

Un număr de 4.435 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 a fost înregistrat în ultimele 24 de ore, bilanţul total al infectărilor ajungând astfel la 556.335. În ultima zi au murit 121 de pacienţi, iar un număr de 1.289 de persoane