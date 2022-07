Horoscop zilnic 28 iulie 2022. Lună Nouă în zodia Leu 28.07.2022

Horoscop zilnic 28 iulie 2022. Lună Nouă în zodia Leu

Consilierii din Ialomiţa sunt convocaţi în şedinţă extraordinară vineri, 10 septembrie, ora 11.00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi mai multe proiecte de hotârâre printre care şi aprobarea rectificării bugetului

India a administrat peste 180 de milioane de doze de vaccin în luna august, mai mult decât toate țările membre G7, grupul statelor cu cele mai dezvoltate economii, la un loc. Ultimele 100 de milioane au fost administrate doar în 13 zile, relatează

Anchetă penală pentru vătămare corporală la un cămin de bătrâni din Câmpina, după ce fiica unui bărbat, care a fost internat aici aproximativ trei săptămâni, a sesizat poliția acuzând că tatăl său a fost maltratat, neglijat și lăsat

Moneda unică europeană a atins, marți, un nou maxim istoric în raport cu leul, al patrulea în tot atâtea zile bancare. Euro a fost cotat la 4,9488 lei, față de 4,9475 lei, cotația din ziua

Piaţa de marketing, comunicare şi publicitate este în continuă creştere, atât în zona agenţiilor mari, cât şi în zona celor mici, iar unul dintre modurile de pro­movare a bran­durilor care func­ţionează, în prezent, din ce în ce mai

Există câteva analize medicale extrem de simple și uzuale care, interpretate corect de medic, pot da indicații prețioase despre starea generală de sănătate și pun în evidență existența unor

Starea de sănătate a lui Benone Sinulescu este din ce în ce mai bună. Soţia celebrului artist a făcut noi declaraţii despre perioada grea prin care acesta a trecut. Dezvăluirile vin la două luni de […] The post Care este starea de

Călărăşeanul Ştefan Bratosin, scriitor, publicist, profesor, a fost desemnat personalitate lunii septembrie la Muzeul Dunării de Jos. Un intelectual de elită, prof. Bratosin are o carieră impresionantă, iar de mai bine de 3 decenii este stabilit

Comerţul cu amănuntul şi vânzările de bunuri de larg consum (FMCG) din Europa va reveni pe creştere în 2021, după un an în care industria a fost zdruncinată din temelii de impactul Covid-19, arată raportul “Navigating the New Reality: Retail

Sârbul Novak Djokovic (34 de ani, 1 ATP) s-a calificat în semifinalele US Open după o victorie cu italianul Matteo Berretini (25 de ani, 8 ATP), scor 5-7, 6-3, 6-2, 6-3. Pentru Nole urmează un duel cu neamțul Alexander Zverev (24 de ani, 4

O imagine incredibilă cu un câine care „păcălește” portarul și trimite mingea cu spinarea în poartă a devenit virală pe internet, informează DigiSport. S-a întâmplat în timpul unei partide de fotbal dintr-o ligă de amatori din

Acum două săptămâni, campioana Ligii I pierdea nu doar calificarea în grupele Ligii Europa, dar şi „meciul“ cu decenţa şi cu bunul simţ. Iar conducerea clubului a trecut la măsuri concrete, după o anchetă

Un „transplant” neobişnuit de motorizare pentru o maşină care simbolizează electrificarea la cel mai înalt nivel: primul hibrid Tesla Model 3 parcurge 50 de kilometri cu un litru de benzină. Sistemul

Atât înainte, cât și după antrenament, hidratarea rămâne o etapă esențială. Ca urmare a situației incerte din ultima vreme, foarte multe persoane au renunțat la abonamentul la sală și au început să facă exerciții chiar în

Un incendiu de vegetație a forțat evacuarea a 939 de persoane din jurul stațiunii Estepona din sudul Spaniei, iar un pompier de 44 de ani a murit în timp ce intervenea pentru stingerea flăcările, anunță autoritățile locale citate de agenția

Flavia Bălescu Coposu, sora politicianului român și, totodată, liderului opoziției din România postcomunistă, Corneliu Coposu, a încetat din viaţă la vârsta de 96 de

Doi profesori de la prestigiosul Colegiu Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuţi, judeţul Suceava, au fost depistaţi cu SARS-CoV-2, cu doar câteva zile înainte de debutul anului şcolar. Ei trebuie să stea în izolare 14

În ultimul deceniu a crescut cu 50% încrederea românilor în antreprenoriat, potrivit Barometrului Romanian Business Leaders (RBL). În raport sunt analizate 14 domenii de activitate, pe care

Două femei au fost condmanate la Judecătoria Aiud pentru înşelăciune în dauna unei asociaţii de ajutor reciproc care oferă credite. Prejudiciul depăşeşte 70.000 de

Temperaturile vor înregistra o creștere până pe 20 septembrie, după care vremea se va răci brusc. După 27 septembrie, temperaturile vor fi normale, apoi vine o nouă răcire, potrivit prognozei