Horoscop zilnic 28 ianuarie 2022. Scorpionii sunt mai conflictuali 28.01.2022

28.01.2022 Horoscop zilnic 28 ianuarie 2022. Scorpionii sunt mai conflictuali Horoscopul zilei de 28 ianuarie 2022, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Scorpion sunt mai agitați și conflictuali. Mercur retrograd din Capricorn se întâlnește astăzi cu



Horoscop zilnic 28 ianuarie 2022. Scorpionii sunt mai conflictuali

Horoscopul zilei de 28 ianuarie 2022, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Scorpion sunt mai agitați și conflictuali. Mercur retrograd din Capricorn se întâlnește astăzi cu Pluto, […] The post Horoscop zilnic 28 ianuarie 2022. Scorpionii sunt mai conflictuali appeared first on Cancan.

Horoscop zilnic 28 ianuarie 2022. Scorpionii sunt mai conflictuali

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Allianz-Ţiriac, jucător aflat pe podiumul pieţei asigurărilor locale, a înregistrat la finalul anului 2020 un volum al primelor brute subscrise de 1,32 mld. lei, cu 3,7% mai puţin comparativ cu anul 2019 şi cu 4% mai puţin faţă de anul 2008,

Cuba a anunțat că până în luna august va produce propriul vaccin anti-Covid. Serul se numește „Soberana 2” și a devenit primul candidat latino-american la vaccin anticoronavirus pe 4 martie, când a intrat în faza […] The post Cuba va

Peste o sută de bugetari protestează la această oră în Piața Victoriei. Ei au venit cu mai multe pancarte pe care sunt afișate mesaje anti-guvernamentale, dar și

Circa 66% dintre angajatori au declarat că le oferă angajaţilor beneficii extrasalariale, conform unui sondaj derulat de platforma de recrutare eJobs

Pentru prima oară învitat să concerteze în România, pianistul austriac Gottlieb Wallisch va putea fi ascultat pe scena Sălii mari a Ateneului Român într-un program alcătuit din lucrări semnate Wolfgang

Istvan Kovacs, 36 de ani, a condus miercuri al 6-lea său meci din Champions League. ”La penalty, avem încredere în el”, a scris Gazzetta dello Sport După Ovidiu Hațegan (al 4-lea oficial miercuri seară), Istvan Kovacs începe să se impună și

Au fost percheziții de amploare la un grup infracțional specializat în fraude informatice. Printre cei implicați se numără și un cunoscut patron de cluburi din Capitală, actuala, dar și fosta iubită. Toți sunt bănuiți că ar fi postat pe

Tribunalul Galaţi a admis solicitarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) privind valorificarea anticipată a unui autovehicul Lamborghini Aventador pe care instituţia îl are în

Planează multe semne de întrebare asupra morții faimosului chef Adrian Pop, care s-a stins fulgerător după o petrecere organizată la un local din Cluj. Familia lui a hotărât să angajeze un expert medico-legal care să […] The post

Preşedintele PSD Marcel Ciolacu a susţinut joi o conferinţă de presă, după o întâlnire cu reprezentanţi din industria agro-alimentară. Ciolacu a anunţat depunerea unei moţiuni simple împotriva ministrului Agriculturii, Adrian Oros, timp în

Înalta Curte de Casație și Justiție a retrimis la Curtea de Apel Timișoara dosarul privind palmaresul Universității Craiova. CONTEXT: În 2018, clubul de Liga 1 al orașului Craiova a cerut în instanță, printre altele, recunoașterea

Nicolae Stanciu (27 de ani) a marcat un gol superb în Rangers - Slavia Praga 0-2, meciul care duce campioana Cehiei în „sferturile” Europa League. Ianis Hagi (22 de ani) a fost rezervă neutilizată la gazde. În tur, Rangers și Slavia Praga au

Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a fost resimţit, vineri, la Nagqu, în Regiunea Autonomă Tibet din sud-vestul Chinei, conform Centrului Reţelelor Seismologice din

De la Lucescu la Kiev până la Hagi la Glasgow, ici, colo, câțiva dintre ai noștri au reușit performanțe peste care riscăm să trecem, din nou, prea ușor, fără să le înțelegem însemnătatea. O primăvară europeană este o unitate de

AstraZeneca livrează doar 25% din dozele inițiale în această perioadă. Totul, după ce în Europa au apărut probleme cu mai multe loturi de vaccin. Pentru România, asta înseamnă că, din peste jumătate de milion de doze, producătorul trimite

Joachim Low, selecționerul Germaniei, a anunțat lotul pentru debutul în preliminariile Campionatului Mondial din 2022. Programul complet al grupei J din preliminariile pentru MondialRomânia le are adversare pe Germania, Islanda, Macedonia de

Horoscop 20 martie 2021. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi. Horoscop Berbec – 20 martie 2021: Este

Mircea Lucescu, 75 de ani, a fost victima rasismului în meciul Dinamo Kiev - Villarreal 0-2 (0-4 la general), din turul optimilor de finală Europa League. Imaginile reprobabile din partida tur, disputată în urmă cu o săptămână, au fost trecute

Neamțul Alexander Zverev (23 de ani, 7 ATP) a avut parte de un moment neașteptat în meciul contra compatriotului său, Dominik Koepfer (26 de ani, 71 WTA), din semifinalele turneului de la Acapulco, Mexic. În timpul partidei câștigate de Zverev,

Oferta în segmentul rezidenţial al caselor se pregăteşte de creştere, fapt indicat de numărul mare de terenuri care se tranzacţionează în acest