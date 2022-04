Horoscop zilnic 28 aprilie 2022. Capricornii au putere de convingere 28.04.2022

Horoscopul zilei de 28 aprilie 2022, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Capricorn au putere de convingere asupra celor din jur. Chiar înainte de a-și începe retrogradarea,

Aurel Vlaicu, pionierul aviaţiei româneşti, şi-a anunţat primul zbor cu avionul pe care îl construise într-o scrisoare inedită, păstrată în colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a

Consiliul European recomandă României să pună capăt deficitului excesiv până cel târziu în 2024. România va trebui să prezinte un raport până la 15 octombrie 2021 cu privire

CS Universitatea Craiova a anunțat despărțirea de fundașul central Stephane Acka (30 de ani). Stephane Acka a fost un om de bază în finalul sezonului trecut. A fost integralist în 7 meciuri din play-off și a prins pe teren și ultimele minute ale

Aproape un sfert dintre persoanele care fost bolnave de COVID-19 se confruntă, la cel puţin o lună după vindecare, cu probleme de sănătate pe care nu le-au avut înainte. Concluzia apare într-un studiu de amploare realizat pe baza datelor medicale

Recomandarea privind Procedura de Deficit Excesiv în cazul României a fost adoptată vineri, în cadrul Reuniunii Consiliului Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN), de la Luxemburg, iar angajamentul

Potrivit informațiilor oferite de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19, 25.479 de persoane au fost vaccinate împotriva COVID-19 în ultimele 24 de ore. A fost înregistrată o nouă scădere a

Cu busturi mai mici sau mai mari, reprezentantele sexului frumos le-au oferit celor din jur imagini pe care, cu siguranță, nu le vor uita prea curând. CANCAN.RO a făcut retrospectiva ultimelor veri și vă prezintă […] The post Ups! Vedetele,

O parte a unei clădiri aflată în construcţie s-a prăbuşit peste muncitori, sâmbătă, în Anvers, Belgia. Trei persoane au decedat şi alte 20 sunt rănite. Una dintre

Bilanţul total al persoanelor confirmate în România cu noul coronavirus a ajuns, duminică, la 1.080.256 de cazuri, după ce în ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 53 de noi îmbolnăviri din 19.551 de teste efectuate. În acelaşi timp sunt

Peste 25.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19. 25.479 de persoane

Un bărbat în vârstă de 53 de ani, din comuna Căpâlniţa, județul Harghita, a fost atacat de un urs când mergea să verifice animalele şi gardul electric cu care le protejează de urs, a anunțat duminică președintele Consiliului Județean

Nuclearelectrica, singurul producător de energie nucleară din România, a încheiat un contract în valoare de 283 milioane lei cu CEZ

Nicole Cherry va deveni pentru prima oară mamă, la vârsta de 22 de ani. Artista se află în cel de-al doilea trimestru de sarcină și nu ezită să se pozeze în continuare, în cele mai provocatoare ținute. De data asta, interpreta le-a arătat

Laurenţiu Reghecampf a confirmat divorțul de Anamaria Prodan. Se pare că s-a ajuns aici după ce relația dintre ei a devenit tot mai tensionată în ultima vreme. Asta deși cei doi şi-au reînnoit jurămintele acum […] The post Anamaria

Cascadorul american Alex Harvill a murit în timp ce se antrena pentru a doborâ recordul mondial la săritura cu motocicleta. Tânărul de 28 de ani deținea un record Guiness și încerca să sară mai mult de 106

În perspectiva congresului PNL din luna septembrie, tot mai multe voci din partid lansează îndemnuri de susţinere sau critici la adresa celor doi aspiranţi la postul suprem de conducere în tabăra liberală: Florin Cîţu şi Ludovic

Angajatul care refuză să lucreze în regim de telemuncă nu poate fi sancţionat, dacă nu există un acord deja semnat între el şi angajator, spune Roxana Abraşu, asociat manager în cadrul NNDKP

Deși fără 7-8 titulari, unii indisponibili, majoritatea menajați, Italia a bătut și Țara Galilor, 1-0 grație lui Pessina, de regulă rezervă. Jucător al Atalantei, acesta a apărut târziu în lot, convocat ca înlocuitor al interistului Sensi,

Vechiul turn de pe platforma Petromidia din oraşul Năvodari a fost demolat prin implozie controlată. Coșul de fum, înalt de 150 de metri, nu mai era funcțional de 10

Vremea va deveni caniculară, cu maxime de până la 38 de grade în unele zone ale țării, se arată în prognoza pentru perioada 21 iunie-4 iulie, dată luni publicității de Administrația Națională