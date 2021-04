Horoscop zilnic 28 aprilie 2021. Fecioarele au mare putere de convingere 28.04.2021

28.04.2021 Horoscop zilnic 28 aprilie 2021. Fecioarele au mare putere de convingere Horoscopul zilei de 28 aprilie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Fecioară dau dovadă astăzi de o mare putere de convingere asupra celorlalți. Sfat! Persoanele



Horoscop zilnic 28 aprilie 2021. Fecioarele au mare putere de convingere

Horoscopul zilei de 28 aprilie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Fecioară dau dovadă astăzi de o mare putere de convingere asupra celorlalți. Sfat! Persoanele care-și cunosc […] The post Horoscop zilnic 28 aprilie 2021. Fecioarele au mare putere de convingere appeared first on Cancan.

Horoscop zilnic 28 aprilie 2021. Fecioarele au mare putere de convingere

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Radio România Actualităţi este lider de piaţă atât la nivel naţional, cât şi în mediul urban, potrivit celui mai recent sondaj publicat, luni, de Asociaţia pentru Radio Audienţă (ARA). La nivel naţional, RRA are o cotă de piaţă de 13,1%,

Construcţiile resimt efectele pandemiei de Covid-19 la nivelul întregii Europe, iar prognozele făcute până în acest moment arată că circa trei milioane de locuri de muncă se vor pierde în acest sector, a spus Laurenţiu Plosceanu, preşedintele

China, țara în care s-au întregistrat primele cazuri de COVID-19, impune din nou măsuri restrictive, după ce au apărut noi focare de infecție. Peste 100 de milioane de oameni din provincia Jilin, din Nordul Chinei, intră din nou în carantină,

Ministreul de Interne, Marcel Vela, a declarat că de mâine se va deschide traficul auto spre Ungaria printr-o serie de puncte de trecere a

Epidemia de coronavirus a dus la modificare examenelor finale din acest an. Au fost adoptate mai multe măsuri speciale, iar Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a anunțat, marţi, o nouă regulă. În fiecare unitate de învăţământ va exista un

Un tânăr din Vâlcea de numai 19 ani, Costin Moroacă, cu antecendente penale, a primit mandat de arestare preventivă pentru 30 de

După cinci zile în care autorităţile judeţene şi locale s-au contrazis asupra existenţei unei zone metropolitane a Piteştiului, marţi, într-o şedinţă a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă au fost stabilite localităţile

Filmele Liceenii (1986) şi Declaraţie de dragoste (1985) în regia lui Nicolae Corjos au marcat mijlocul anilor 80 prin recorduri de popularitate, aducând culoare şi entuziasm într-o perioadă în care

Dezvoltatorul imobiliar Rock Development a început în luna martie lucrările la proiectul rezidenţial Avrig Park Residence, în zona Bucur Obor din Bucureşti, o investiţie evaluată la 30 milioane euro, prima etapă a complexului urmând să fie

SCM Craiova, câștigătoarea Cupei EHF în 2018, va miza în sezonul viitor mai mult pe românce. A reușit însă și un transfer-surpriză din Rusia SCM Craiova a anunțat deja venirile și plecările din lot pentru sezonul viitor. Gruparea

Spectacolele în aer liber, cum ar fi cele de teatru sau stand-up, ar putea fi reluate, de la începutul lunii viitoare, a anunţat marţi, la DigiFM, ministrul Culturii. El a precizat că este vorba doar de evenimente cu maximum 400 de oameni. În ceea

Au trecut 3 luni de când Daniela Crudu ținea prima pagină a tabloidelor în alertă, din cauza bătăii pe care a încasat-o de la iubitul croat. Acum, vedeta și-a pus pe gânduri fanii, după ce a publicat o fotografie din cabinetul medical.

Cristiano Ronaldo (35 de ani), starul lui Juventus, are un nou look, așa cum se observă din cea mai recentă postare a iubitei fotbalistului, Georgina Rodriguez, pe Instagram. După ce portughezul a ales să aibă părul mai mare decât de obicei și a

Probleme pentru doi bărbaţi din comuna Jupâneşti, județul Gorj. Aceștia sunt cercetaţi pentru braconaj, după ce ar fi hăituit un urs în lunca râului Gilort, conform Agerpres. Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj, în urma

Bune maniere, cultură japoneză, bijuterie, make-up, yoga, limbi străine sau actorie – totul se învaţă. Pasiunile celor cu spiritul antreprenorial în sânge au migrat uşor către statutul de afacere şi aşa au apărut în peisajul local

Nume: Almighty Volume Keys Platformă soft: Google Android Preţ: gratis / 2,5 $ Dezvoltator: Martin Sellergren Funcţionalitate: aplicaţia le permite utilizatorilor să modifice funcţionalitatea tastelor de volum de pe smartphone-urile lor cu

Echipa de fotbal CFR Cluj a anunțat miercuri pe pagina de Facebook că a reluat antrenamentele după mai multe săptămâni de pauză din cauza pandemiei de coronavirus. Antrenorul liderul din Liga 1, Dan Petrescu, a purtat mască la ședința de

Sfinții Constantin și Elena, „cei întocmai cu Apostolii”, sunt pomeniți în Biserica Ortodoxă pe 21 mai. Sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena este strâns legată de taina și puterea Sfintei Cruci – semnul central al religiei

FCSB rămâne fără antrenorul Bogdan Argeș Vintilă (48 de ani) în iulie, când vor fi meciurile decisive pentru titlul în Liga 1. Contractul tehnicianului expiră pe 30 iunie. Un jucător din trei devine liber la 1 iulie, într-un moment în care

SUA vrea să finanțeze un vaccin împotriva COVID-19, realizat de compania britanico-suedeză Astra Zeneca. Suma se ridică la 1,2 miliarde de dolari. Autoritățile americane au anunțat deja că