Horoscop zilnic 27 iunie 2022. Vărsătorii au o stare de spirit bună 26.06.2022

26.06.2022 Horoscop zilnic 27 iunie 2022. Vărsătorii au o stare de spirit bună Horoscopul zilei de 27 iunie 2022, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Vărsător au o stare de spirit bună. Marte din zodia Berbec și Saturn din Vărsător […] The post



Horoscop zilnic 27 iunie 2022. Vărsătorii au o stare de spirit bună

Horoscopul zilei de 27 iunie 2022, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Vărsător au o stare de spirit bună. Marte din zodia Berbec și Saturn din Vărsător […] The post Horoscop zilnic 27 iunie 2022. Vărsătorii au o stare de spirit bună appeared first on Cancan.

Horoscop zilnic 27 iunie 2022. Vărsătorii au o stare de spirit bună

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Acţionarii Electrica au aprobat înfiinţarea unei filiale care va dez­volta şi opera capacităţi de gene­rare a energiei electrice din surse rege­ne­rabile, denumită Electrica Producţie

Vaccinul anti-COVID produs de Johnson & Johnson poate crește riscul de apariție a trombocitopeniei imune, o afecțiune în care sistemul imunitar distruge anumite celule din componența sângelui,

Temperaturile vor fi ridicate, joi, în Capitală, iar disconfortul termic va fi accentuat. Potrivit meteorologilor, vremea va fi călduroasă, cu o temperatură maximă de 32 - 33 de grade

Un bărbat în vârstă de 48 de ani a murit înecat, după ce a vrut să se scalde în Dunăre, în apropierea municipiului Tulcea. Prietenii bărbatului au fost cei care au sunat la

Un concurs care avea ca scop botezarea unui pui de zimbru a iscat controverse pe internet după ce micuţul animal a primit numele de Roleny, ce derivă din limba maghiară. „Naşa” puiului de zimbru este Zsuzsanna

Stat puternic sau sărac, preţul pâinii este o chestiune politică şi socială delicată. Ţări ca Iranul sau Egiptul, dependente de importul de grâu, sunt obligate să scumpească pâinea subvenţionată, cu preţul neliniştii sociale, în timp ce

Un bărbat din Marea Britanie a efectuat peste o mie de apeluri false la un număr de urgenţă al Ministerului Sănătăţii pentru a-şi satisface un fetiş sexual legat de picioare, a anunţat poliţia britanică, scrie

În Programul Rabla Clasic 2021 s-au înscris 39.671 de persoane fizice, iar în Programul Rabla Plus sunt doar 1.000 de persoane, transmite Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM). Până în prezent au

Compania de tehnologie 2Performant (simbol bursier 2P), listată pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti, a încheiat anticipat operaţiunea de majorare de capital începută pe 5 august şi a atras o finanţare de 5,3 milioane lei de la

Atacantul Chindiei Târgoviște, Daniel Popa, a bătut palma cu echipa Simba, campioana Tanzaniei, țară din Estul Africii, cu 58 de milioane de oameni populație. Daniel Popa își face pentru prima oară bagajele pentru a juca în alt campionat decât

Fondul Mondial pentru Natură (WWF) estimează la mai mult de 100 de tone cantitatea de petrol deversată în Marea Neagră în urma unei scurgeri produse în weekend într-un terminal petrolier din apropierea oraşului rus

Administrația Națională de Meteorologie a publicat vineri prognoza pe patru săptămâni. Vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei în prima săptămână a intervalului, iar în a doua temperaturile vor

Una dintre poveștile deosebite de la Jocurile Olimpice îi aparține atletului jamaican Hansle Parchment (31 de ani), medaliat cu aur la Tokyo în proba de 110 metri garduri. Experiența jamaicanului de la prestigioasa competiție a fost aproape

Etapa de nominalizare a celor 50 de companii semifinaliste ale programului Made in Romania organizat de Bursa de Valori Bucureşti s-a încheiat, iar până pe 31 august publicul poate alege prima finalistă a celei de-a patra

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a anunţat că pompierii români care au participat la stingerea incendiilor din Grecia vor fi recompensaţi. Raed Arafat a precizat, la Digi24, că cel mai probabil nu va fi prelungită

Diego Simeone vrea să câștige al treilea său campionat cu Atlético. Pentru ”colchoneros”, ar fi prima oară din 1950-1951 când cuceresc titlul doi ani la rând Dacă în Anglia criza nu pare să existe, marile cluburi cheltuind peste 100 de

O navă înregistrată în Panama a eșuat, miercuri, într-un port din nordul Japoniei, provocând o scurgere de petrol. Niciunul dintre cei 21 de membri ai echipajului nu a fost rănit, potrivit

Bilanţul total al persoanelor confirmate în România cu noul coronavirus a ajuns, sâmbătă, la 1.086.900 de cazuri, după ce în ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 408 de noi îmbolnăviri din 15.208 de teste efectuate. În acelaşi timp au

Șeful Școlii de Antrenori a deschis 4 procese la Comisia de Disciplină, împotriva lui Croitoru, Poenaru, Iosif și Prepeliță, acuzând că oferă indicații deși n-au calitate de antrenori principali. Asta în vreme ce situația de la FCSB, unde

Turiştii pot face turul cramelor, degusta vinuri şi se pot plimba prin vie pentru circa 400 lei, fiind costul pentru un weekend la cramă, însă preţul creşte în funcţie de tipurile de vinuri degustate şi de numărul acestora, cât şi de camera